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Как "тяжело" девушкам достаются квартиры и машины

Как "тяжело" девушкам достаются квартиры и машины

Автор:
26 апреля 2024 09:25
Сообщество : Юмор
Метки: Видео   Девушка   Юмор   деньги   квартира   ухажеры   
2316
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Хорошо, видимо, быть девушкой в современном мире. Достаточно лишь найти того, кто подарит машину, купит квартиру, даст денег. И не всегда это один человек — как в случае с этой девушкой.

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Метки: Видео   Девушка   Юмор   деньги   квартира   ухажеры   
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27  комментариев
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6k
Дмитрий ! 2 часа назад
Проститутка обыкновенная и два д_о_л_б_о_е_б_а. И не понятно кто из них больше д_б.
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33k
Kladbische 14 минут назад
Мужики главное все осуждают этих баб. Но почему-то редко говорят о тех, которые содержат и одаривают этих баб такими подарками. А ведь с мозгами у них получается не шибко то лучше, а может ещё и хуже.

Есть, возможно, наверное и объяснение, если деньги им достались не своим умом и трудом, то они их и спускают бездумно на подобных. Не думаю я, что человек вспотевший, какой-то шмаре отдаст кровно заработанные просто так.
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1k
Денис Евдокимов 16 минут назад
Это ещё что за исповедь шлюхи? Неужели реально есть такие олени, которые просто так дают бабки и уходят в сторону? Бред какой-то.
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1k
Александр Шевченко 18 минут назад
Вот так примерно нужно вести диалог. А то мужчина , должен , кому должен - всем прощаю.
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905
Гиви 20 минут назад
Шкура развела двух оленей.
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3k
Semёn 21 минуту назад
Не смог дослушать), бл---дь натуральная, и два идиота...
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11k
Павел Полчаса назад
Любовь то она квартирами измеряется,вот оно что.
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927
Ринат Фамутдинов Полчаса назад
Сосущая голова!!!
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7k
мемфрид Полчаса назад
Шкура
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4k
просто Дмитрий Полчаса назад
Представил, на сколько в размере увеличится ее "сравнивалка" после эдак трех-четырех лет сравнивания
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7k
Трям Полчаса назад
Какая радостная шлюха.
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34k
Snork Snorkoff Полчаса назад
Всё познается в сравнении, недовольные могут попробовать сами насосасть или нализать на квартиру или машину.
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3k
Igor Grishaev 40 минут назад
Любовь - не вздохи на скамейке и не прогулки при луне.
Тут всё квартирами измеряется.
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1k
Takerey 41 минуту назад
какие-то влажные эротические фантазии провинциальных принцесс. Ни разу в жизни не встречала ни мужиков таких ,ни женщин. Не там ищу?
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10k
soar 45 минут назад
Либо "девушка" находит своего Аленя, либо заводит кота.
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3k
Mutantino 46 минут назад
единственное, чего я не понимаю, зачем на фишках регулярно вот эти высеры про заколдованных сильно ?
что нет достойных женщин ? о которых интересно было бы узнать ?
да полно
не так давно нарвался на статью о девушке трактористке, которая попала в профессию из-за желания помочь отцу трактористу
еще и красотка оказалась
интересно было прочесть ее интервью, простой и жизнерадостный человек
админы, ну вы же можете как то фильтровать контент!
ну хватит этих одноклеточных!!!
была ж прекрасная рубрика что нового и хорошего произошло в стране, куда делась то ?
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561
CyraxMotorsport 59 минут назад
Бл@ какой п@здец...Кто эти два долб@еба???У них в головах н@срано по сильнее, чем у этой тупицы...
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4k
iovan2011 Час назад
Я прекрасно понимаю, когда муж покупает машину жене, которая верой и правдой растит детей, занимается ими, создает уют дома и т.д. Но вот у таких лохов нет ни самолюбия ни мозга, они даже не понимают, что о них завтра вытрут ноги и пойдут дальше, так они еще и порождают таких проституток, разлагают общество. И с этим нужно бороться.
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9k
Alex Час назад
Удачно монетизировала п**ду
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1k
Hornet Час назад
Сорока-ворона...
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931k
А.Берестенко Час назад
Медведь уже был?
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Terracotka
  • Дата регистрации: 24.03.2015
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