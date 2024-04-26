Как "тяжело" девушкам достаются квартиры и машины

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Хорошо, видимо, быть девушкой в современном мире. Достаточно лишь найти того, кто подарит машину, купит квартиру, даст денег. И не всегда это один человек — как в случае с этой девушкой.
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Есть, возможно, наверное и объяснение, если деньги им достались не своим умом и трудом, то они их и спускают бездумно на подобных. Не думаю я, что человек вспотевший, какой-то шмаре отдаст кровно заработанные просто так.
Тут всё квартирами измеряется.
что нет достойных женщин ? о которых интересно было бы узнать ?
да полно
не так давно нарвался на статью о девушке трактористке, которая попала в профессию из-за желания помочь отцу трактористу
еще и красотка оказалась
интересно было прочесть ее интервью, простой и жизнерадостный человек
админы, ну вы же можете как то фильтровать контент!
ну хватит этих одноклеточных!!!
была ж прекрасная рубрика что нового и хорошего произошло в стране, куда делась то ?