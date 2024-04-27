Эльвира Набиуллина: "В высоких зарплатах россиян есть большой минус"

Глава центробанка Эльвира Набиуллина пояснила, что высокие зарплаты в России грозят увеличением инфляции. По её словам, денег для увеличения доходов граждан в стране хватит, но для этих средств будет недостаточно товаров и услуг по старым ценам.
РИА Новости приводят слова главы Центробанка России, которая заявила, что в высоких зарплатах россиян есть большой минус, так как они грозят увеличением инфляции.
Денег для увеличения доходов граждан в стране хватит, но для этих средств будет недостаточно товаров и услуг по старым ценам:
Денег на высокие зарплаты хватит, но инфляция возникнет от того, что этим деньгам, для этих денег не будет хватать товаров и услуг по старым ценам. То есть цены вырастут
, — сказала Набиуллина.
Политика Центробанка заключается в том, чтобы ограничить чрезмерное увеличение спроса и стимулировать рост сбережений, подчеркнула Набиуллина. Она отметила, что период высокого повышения зарплат граждан идет с 2023 года, причина этого заключается в дефиците трудовых ресурсов.
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А статья 282 УК РФ не про это? -
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Ё-моё! Проснулась! Только она забыла добавить "высокие зарплаты" некоторых госчиновников. Ну а в среднем по России да, зарплаты у всех высокие!