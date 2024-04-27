Эльвира Набиуллина: "В высоких зарплатах россиян есть большой минус"

РИА Новости приводят слова главы Центробанка России, которая заявила, что в высоких зарплатах россиян есть большой минус, так как они грозят увеличением инфляции.

Денег для увеличения доходов граждан в стране хватит, но для этих средств будет недостаточно товаров и услуг по старым ценам:

Денег на высокие зарплаты хватит, но инфляция возникнет от того, что этим деньгам, для этих денег не будет хватать товаров и услуг по старым ценам. То есть цены вырастут

, — сказала Набиуллина.