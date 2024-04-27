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Эльвира Набиуллина: "В высоких зарплатах россиян есть большой минус"

Эльвира Набиуллина: "В высоких зарплатах россиян есть большой минус"

Автор:
27 апреля 2024 00:42
Сообщество : Жить в России
Метки: Зарплаты   Центробанк   Эльвира Набиуллина   глава   доходы   инфляция   
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Глава центробанка Эльвира Набиуллина пояснила, что высокие зарплаты в России грозят увеличением инфляции. По её словам, денег для увеличения доходов граждан в стране хватит, но для этих средств будет недостаточно товаров и услуг по старым ценам.

РИА Новости приводят слова главы Центробанка России, которая заявила, что в высоких зарплатах россиян есть большой минус, так как они грозят увеличением инфляции.

Денег для увеличения доходов граждан в стране хватит, но для этих средств будет недостаточно товаров и услуг по старым ценам:

Денег на высокие зарплаты хватит, но инфляция возникнет от того, что этим деньгам, для этих денег не будет хватать товаров и услуг по старым ценам. То есть цены вырастут

, — сказала Набиуллина.

Политика Центробанка заключается в том, чтобы ограничить чрезмерное увеличение спроса и стимулировать рост сбережений, подчеркнула Набиуллина. Она отметила, что период высокого повышения зарплат граждан идет с 2023 года, причина этого заключается в дефиците трудовых ресурсов.

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Метки: Зарплаты   Центробанк   Эльвира Набиуллина   глава   доходы   инфляция   
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8  комментариев
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14k
Алексей Час назад
То есть так просто, с легкой руки, она отделила граждан (россиян) от тех, кто имеет высокие (запредельные) заработки?
А статья 282 УК РФ не про это?
-
Действия, направленные на возбуждение ненависти либо вражды, а также на унижение достоинства человека либо группы лиц по признакам......., а равно принадлежности к какой-либо социальной группе, совершенные публично, в том числе с использованием средств массовой информации.
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22k
Mike Miller Полчаса назад
А что она такого сказала?
Очевидно, что рост ЗП сейчас вызван не ростом гражданской экономики, а нехваткой рабочих рук. Из-за чего за работника "дерутся" работодатели и повышают ставки.
Гражданской продукции в стране сейчас выпускается не больше, чем до ковида.
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33k
Юрьевич Полчаса назад
"Глава центробанка Эльвира Набиуллина пояснила, что высокие зарплаты в России грозят увеличением инфляции. "

Ё-моё! Проснулась! Только она забыла добавить "высокие зарплаты" некоторых госчиновников. Ну а в среднем по России да, зарплаты у всех высокие!

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307
sergizs 38 минут назад
Может поэтому начались вбросы типа "-Денежные накопления скоро обесценятся: в этом году ожидается новая волна девальвации как в 90-х" из инета .
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6
katruc 39 минут назад
мразота ублюдочная
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−1
netgranic 45 минут назад
Воспитательницы ноют от пришедших утырков, Набиуллина хочет залезть в карманы, никто не помогает спасать потопающих, даже "союзники"... а чего вокруг России такого нет? Поцреоты, вы где? Ведь у России нет границ, во всех странах есть русскоязычные, надо и их осчастливить
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KlyaksaZ
  • Дата регистрации: 08.10.2021
  • 1453 поста (1381 в горячем)
Надо радоваться жизни, а не убиваться об неё
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