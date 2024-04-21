Полицейские устроили ловушку для педофила

Офицеры проводили операцию оперативной группы штата Вашингтон по расследованию интернет-преступлений против детей в отеле DoubleTree, когда был обнаружен 67-летний подозреваемый.



При виде правоохранителей педофил схватился за пистолет, что стало для него фатальным. Полицейские всадили в него более 20 пуль, мужчина скончался на месте.

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