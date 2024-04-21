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Полицейские устроили ловушку для педофила

Полицейские устроили ловушку для педофила

Автор:
21 апреля 2024 11:06
Сообщество : Жизнь в США
Метки: США   америка   педофил   пистолет   полиция   стрельба   
1662
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Полиция Сиэтла опубликовала запись с нательной камеры, на которой запечатлен смертельный выстрел в вооруженного педофила, пришедшего в отель на встречу с 7- и 11-летними девочками

Офицеры проводили операцию оперативной группы штата Вашингтон по расследованию интернет-преступлений против детей в отеле DoubleTree, когда был обнаружен 67-летний подозреваемый.

При виде правоохранителей педофил схватился за пистолет, что стало для него фатальным. Полицейские всадили в него более 20 пуль, мужчина скончался на месте.


Внимание! Видео содержит сцены насилия. Просим чувствительных людей не смотреть его!

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Метки: США   америка   педофил   пистолет   полиция   стрельба   
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35  комментариев
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17k
GROMOZEKA 2 часа назад
Посылаю полицейским, на видео, лучи поддержки
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zuckergut 5 минут назад
Как они себя не поубивали с такой перестрелкой. Шугливые какие, из 20 пуль 15 уже в труп прилетели
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17k
Booka1a 24 минуты назад
[мат] они нервные, там после первых пяти уже точно бы не встал
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7k
Евгений Д Полчаса назад
Не понятно что они так палят то ?????????
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167
Артём Полчаса назад
Мужик пришёл убить сутенёров малолеток, и с удивлением обнаружил, что это полицейские. А дальше вы видели.
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6k
hhwost Полчаса назад
и ведь сам на встречу попёрся...
хотя даже последний бобёр в лесу знает, что в пендостанском интернете все маленькие дети - агенты ФБР.
поделом идиоту.
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31k
Головасыр коричнештанник 36 минут назад
как то ребята паляли не профессионально. на линии огня находились
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9k
Alex 37 минут назад
У нас бы так мочили.
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167
Артём 38 минут назад
Хм, из видео не следует, что убитый был педофилом. Из видео следует только то, что три полицейских убили мужика.
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33k
Axel 48 минут назад
Так и должно быть всегда!
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1k
Странник 58 минут назад
в прямом смысле (как говорится) : Отъе..бся бобик
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53k
smakido Час назад
С такими только так, педофилы не должны жить! Полицейским респект!
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11k
Дмитрий Час назад
Как говорил Печкин: Через него теперь хорошо вермишель отбрасывать!
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35k
Korolev 2 часа назад
Итак, что мы видим? Мужик достал пистолет, чтобы выбросить (тупо, конечно, но не преступление), а его расстреляли. Причём заведомо насмерть, даже не попытались задержать. Педофил это или нет из видео не ясно. Написать всё, что угодно можно. Суд вину устанавливает.
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338
VDVForever Korolev 23 минуты назад
А посмотреть видео было лень? Сначала полицейские сказали gun потом вдвоем пытались забрать оружие из рук, при этом он стал стрелять. И только после пары выстрелов из пистолета полицейские открыли огонь на поражение.
В США вообще не церемонятся, не знаю какой даун сказал что это свободная страна) Если тебе коп сказал лечь на землю а ты не лег, даже если ты вообще ничего не нарушал тебя пристрелят и коп будет оправдан. И в этом есть свой смысл, с таким кол-вом оружия сколько в свободном обращении в США
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10k
Гвоздь 2 часа назад
опасно в этой америке было бы заблудиться и зайти не в ту дверь
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4k
Василий Афиногенов 2 часа назад
контрольный в голову!
ибат его там нафаршировали
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8k
tamin 2 часа назад
Парно из полиции, берите на вооружение. Всем вам спасибо скажут
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60k
alertol 2 часа назад
Отель он сам снял для девочек или тупо подумал что 7-ми летняя девочка сняла отель сама?
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15k
котегRUS 2 часа назад
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17k
Patmaz 2 часа назад
Ну вот бывают же хорошие новости!
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4k
iovan2011 2 часа назад
Может он хотел отдать пистолет?
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Артём iovan2011 Полчаса назад
По видео так и есть. Он не целился в копов.
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Круэлла
  • Дата регистрации: 12.08.2011
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