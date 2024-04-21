Полицейские устроили ловушку для педофила

Полиция Сиэтла опубликовала запись с нательной камеры, на которой запечатлен смертельный выстрел в вооруженного педофила, пришедшего в отель на встречу с 7- и 11-летними девочками
Офицеры проводили операцию оперативной группы штата Вашингтон по расследованию интернет-преступлений против детей в отеле DoubleTree, когда был обнаружен 67-летний подозреваемый.
При виде правоохранителей педофил схватился за пистолет, что стало для него фатальным. Полицейские всадили в него более 20 пуль, мужчина скончался на месте.
Внимание! Видео содержит сцены насилия. Просим чувствительных людей не смотреть его!
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хотя даже последний бобёр в лесу знает, что в пендостанском интернете все маленькие дети - агенты ФБР.
поделом идиоту.
Напоминает игру в импровизацию
Он достал пистолет, чтобы ... (далее можно фантазировать)
Не думаю, что в США найдутся те, кто не знает как нужно вести себя при полицейских
Я думаю, что он скорее всего достал пистолет, чтобы застрелиться
поэтому даже на курсах обращения с оружием для гражданских рекомендуют стрелять на поражение, а у полицейских по регламенту требуется расстрелять всю обойму на случай захвата оружия, так и живут
В США вообще не церемонятся, не знаю какой даун сказал что это свободная страна) Если тебе коп сказал лечь на землю а ты не лег, даже если ты вообще ничего не нарушал тебя пристрелят и коп будет оправдан. И в этом есть свой смысл, с таким кол-вом оружия сколько в свободном обращении в США
ибат его там нафаршировали