Кондуктор избила пенсионерку за неоплаченный проезд

В Казани кондуктор автобуса подняла руку на пенсионерку, а затем силой выставила ее из салона. Причиной стал неоплаченный проезд.
В Казани кондуктор избила пассажирку пожилого возраста из-за неоплаченного проезда. Об этом сообщает Telegram-канал «Казань на максималках».
«Только что кондуктор подралась с бабушкой в 29 автобусе, а потом вышвырнула ее из салона», — отмечается в публикации.
По словам очевидцев, причиной конфликта стала неработающая карта пенсионерки, которой та не смогла оплатить проезд. На кадрах видно, что кондуктор с покрытой платком головой кричит на пассажирку и наносит ей удары по телу и голове. После этого она выкинула пенсионерку из автобуса.
В результате было возбуждено уголовное дело. Ситуацию также прокомментировали в казанском ПАТП №2.
«Пассажир проезд не оплатила, однако поведение кондуктора в такой ситуации недопустимо. По итогам проверки руководитель предприятия принял решение уволить кондуктора за нарушение должностной инструкции», — заявили в организации.
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Предвижу тонны праведного гнева в сторону кондуктора, да еще и в платке, оно и понятно.
Но вот какой вопрос меня интересует.
Если бы на месте пенсионерки был подросток, что бы сказали местные «эксперты»?
Короче поглядим.
Но эксперимент был бы забавный
по ходу дикари - все в этом автобусе...
не знаю, я вот тоже драться не умею, но у меня первая реакция: "На, сYка, деньги и отвали от бабушки немедленно!"
Какая-то чучмечка, судя по платку, муслимской направленности (кажется даже не татарка), злобная тварь, накинулась на русскую бабушку.