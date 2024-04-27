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Кондуктор избила пенсионерку за неоплаченный проезд

Кондуктор избила пенсионерку за неоплаченный проезд

Автор:
27 апреля 2024 07:20
Сообщество : Жить в России
Метки: Видео   Казань   автобус   кондуктор   конфликт   пассажир   
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В Казани кондуктор автобуса подняла руку на пенсионерку, а затем силой выставила ее из салона. Причиной стал неоплаченный проезд.

В Казани кондуктор избила пассажирку пожилого возраста из-за неоплаченного проезда. Об этом сообщает Telegram-канал «Казань на максималках».

«Только что кондуктор подралась с бабушкой в 29 автобусе, а потом вышвырнула ее из салона», — отмечается в публикации.

По словам очевидцев, причиной конфликта стала неработающая карта пенсионерки, которой та не смогла оплатить проезд. На кадрах видно, что кондуктор с покрытой платком головой кричит на пассажирку и наносит ей удары по телу и голове. После этого она выкинула пенсионерку из автобуса.

В результате было возбуждено уголовное дело. Ситуацию также прокомментировали в казанском ПАТП №2.

«Пассажир проезд не оплатила, однако поведение кондуктора в такой ситуации недопустимо. По итогам проверки руководитель предприятия принял решение уволить кондуктора за нарушение должностной инструкции», — заявили в организации.

Источник:

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Метки: Видео   Казань   автобус   кондуктор   конфликт   пассажир   
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15  комментариев
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17k
GROMOZEKA 55 минут назад
Интересно, очень интересно!
Предвижу тонны праведного гнева в сторону кондуктора, да еще и в платке, оно и понятно.
Но вот какой вопрос меня интересует.
Если бы на месте пенсионерки был подросток, что бы сказали местные «эксперты»?
Короче поглядим.
Но эксперимент был бы забавный
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18k
Сергей Минуту назад
Кондуктор избила пенсионерку за неоплаченный проездПосмотреть
Кондуктор избила пенсионерку за неоплаченный проезд
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3k
¯\_(ツ)_/¯ ХОМЯК 🐭 6 минут назад
вот новости, то кондуктор побьёт, то кондуктора побьют, что происходит?
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17k
Aaron Bezzazrenia 12 минут назад
А разве пенсионерам проезд не бесплатен?
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798
Шурман 17 минут назад
Какие то люди озлобленные , лично был свидетелем в Бельгии в поезде , сидел мужик явно белг но и по виду денег не было у него , подошел кондуктор а он плакать начал что нет денег и кондуктор ему просто за свой счет пробил билет и пожелал приятной дороги , я свидетелем был и сказал кондуктору спасибо и рядом еще люди тоже самое сказали . Билет и так не дорого стоит . У всех бывают разные ситуации а бабки вообще не понимаю куда они постоянно едут , по мне так в всех странах одно и тоже , как в автобус не зайду или школьники или бабки .
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41
ДлинныйЧулок 19 минут назад
Почему НИКТО не заступился-то?!!!.....
по ходу дикари - все в этом автобусе...
не знаю, я вот тоже драться не умею, но у меня первая реакция: "На, сYка, деньги и отвали от бабушки немедленно!"
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3k
Оксид Бетона 37 минут назад
Злая татарка в шапке киргизской...
Какая-то чучмечка, судя по платку, муслимской направленности (кажется даже не татарка), злобная тварь, накинулась на русскую бабушку.
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Alex Chebrikov
  • Дата регистрации: 24.03.2015
  • 3631 пост (3600 в горячем)

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