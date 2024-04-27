Нападение панд на смотрительницу попало на видео

В китайском городе Чунцин две панды напали на смотрительницу зоопарка. Девушка получила травму. Происшествие попало на видео, снятое посетителями.
Нападение произошло, когда молодая сотрудница зоопарка выпустила двух бамбуковых медведей в вольер. Две панды вышли из внутреннего помещения, сразу же подбежали к смотрительнице и начали проявлять агрессию.
Один из медведей схватил девушку за лодыжку, из-за чего она опустилась на колено. После этого вторая панда попыталась укусить смотрительницу за голову и повалила ее. Оба животных напали на девушку и начали кусать.
В итоге смотрительнице удалось освободиться и подняться на ноги, когда старшая панда отвлеклась на другого смотрителя, который вошел в вольер. Старший зверь потерял интерес к людям и забрался на перекладину между деревьев. Молодое животное продолжило атаковать смотрителей, и им пришлось отступить во внутренние помещения.
В результате инцидента девушка получила легкую травму плеча. В администрации зоопарка не смогли назвать причину нападения и сказали, что подобные происшествия случаются очень редко.
Источник:
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Такое ощущение, что они не съесть её хотели. Или, может быть, у смотрительницы футболка из бамбукового волокна?
По Лоренсу - "агрессия" внутри сообщества сильных и опасных животных относительно безопасна (редко когда убиваю друг друга - в основном показывают кто тут главный и разбегаются), а вот слабая животинка при проявлении внутривидовой агрессии бъётся как в последний раз (ну либо сбегает).
Если именно Агрессия, то панды приняли её за свою, с чем её и поздравляю