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Нападение панд на смотрительницу попало на видео

Нападение панд на смотрительницу попало на видео

Автор:
27 апреля 2024 07:25
Сообщество : Животные
Метки: Видео   Китай   в мире   животные   зоопарк   панла   смотритель   
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В китайском городе Чунцин две панды напали на смотрительницу зоопарка. Девушка получила травму. Происшествие попало на видео, снятое посетителями.

Нападение произошло, когда молодая сотрудница зоопарка выпустила двух бамбуковых медведей в вольер. Две панды вышли из внутреннего помещения, сразу же подбежали к смотрительнице и начали проявлять агрессию.

Один из медведей схватил девушку за лодыжку, из-за чего она опустилась на колено. После этого вторая панда попыталась укусить смотрительницу за голову и повалила ее. Оба животных напали на девушку и начали кусать.


В итоге смотрительнице удалось освободиться и подняться на ноги, когда старшая панда отвлеклась на другого смотрителя, который вошел в вольер. Старший зверь потерял интерес к людям и забрался на перекладину между деревьев. Молодое животное продолжило атаковать смотрителей, и им пришлось отступить во внутренние помещения.

В результате инцидента девушка получила легкую травму плеча. В администрации зоопарка не смогли назвать причину нападения и сказали, что подобные происшествия случаются очень редко.

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Метки: Видео   Китай   в мире   животные   зоопарк   панла   смотритель   
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5  комментариев
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3k
Оксид Бетона 42 минуты назад
Смерть от нападения панд! Это примерно как - смерть от нападения плюшевых мишек! )))
Такое ощущение, что они не съесть её хотели. Или, может быть, у смотрительницы футболка из бамбукового волокна?
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1k
Olufsen Минуту назад
У детей весенние каникулы, поехали всей семьей в Вашингтон (из Нью-Йорка, где живем), показать детям всякую ерунду навроде Белого Дома и Конгресса, а заодно посмотреть на панд в зоопарке. Приехали. Китай оказывается всех панд забрал из США. Смотрели на обязьян на улицах.
У детей весенние каникулы, поехали всей семьей в Вашингтон (из Нью-Йорка, где живем), показать детям всякую ерунду навроде Белого Дома и Конгресса, а заодно посмотреть на панд в зоопарке. Приехали. Китай оказывается всех панд забрал из США. Смотрели на обязьян на улицах.Посмотреть
У детей весенние каникулы, поехали всей семьей в Вашингтон (из Нью-Йорка, где живем), показать детям всякую ерунду навроде Белого Дома и Конгресса, а заодно посмотреть на панд в зоопарке. Приехали. Китай оказывается всех панд забрал из США. Смотрели на обязьян на улицах.
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36k
Юрий 23 минуты назад
Всё бамбук, да бамбук... А тут ростбиф с кровью.
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9k
Pravednik84 Полчаса назад
Панды так то сильные. Если она жива, то они либо играли, либо проявляли внутривидовую "агрессию".

По Лоренсу - "агрессия" внутри сообщества сильных и опасных животных относительно безопасна (редко когда убиваю друг друга - в основном показывают кто тут главный и разбегаются), а вот слабая животинка при проявлении внутривидовой агрессии бъётся как в последний раз (ну либо сбегает).
Если именно Агрессия, то панды приняли её за свою, с чем её и поздравляю
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1k
Gromkhard Полчаса назад
Эх вы, смотрители, то же мне... Мишка хотел просто в обнимашки-целовашки поиграть, а вы!
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Alex Chebrikov
  • Дата регистрации: 24.03.2015
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