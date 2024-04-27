Нападение панд на смотрительницу попало на видео

Нападение произошло, когда молодая сотрудница зоопарка выпустила двух бамбуковых медведей в вольер. Две панды вышли из внутреннего помещения, сразу же подбежали к смотрительнице и начали проявлять агрессию.

Один из медведей схватил девушку за лодыжку, из-за чего она опустилась на колено. После этого вторая панда попыталась укусить смотрительницу за голову и повалила ее. Оба животных напали на девушку и начали кусать.