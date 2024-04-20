В Китае охранник спас девушку, а затем избил её агрессивного мужа

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Пострадавшая кричала о помощи, потому что ее пытался убить взбесившийся супруг. Сотрудник охраны почувствовал себя Джеки Чаном и решил восстановить справедливость.
Он не только спас барышню, но и жестко измордовал тирана, который от ужаса забился в углу лифта.
Будет обидно, если его за это уволят, посадят в тюрьму, а девушка помирится с мужем и они будут дальше жить как ни в чем не бывало...
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Практически исключено. Девушка кричала, что её убивают. Преступник сам на охранника напал - так что здесь защита человека и самооборона. А то, что охранник продолжал наносить удары, когда преступник прекратил нападения - так агрессор просто временно отступил. Намерения преспуника известны - он же напал. И это Китай. Там не палочная система, надеюсь. Лишних отчетных палок не требуется.