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В Китае охранник спас девушку, а затем избил её агрессивного мужа

В Китае охранник спас девушку, а затем избил её агрессивного мужа

Автор:
20 апреля 2024 09:49
Метки: Видео   Китай   Спасение   заступился   конфликт   муж   охранник   
1530
1
1

Пострадавшая кричала о помощи, потому что ее пытался убить взбесившийся супруг. Сотрудник охраны почувствовал себя Джеки Чаном и решил восстановить справедливость.


Он не только спас барышню, но и жестко измордовал тирана, который от ужаса забился в углу лифта.



Будет обидно, если его за это уволят, посадят в тюрьму, а девушка помирится с мужем и они будут дальше жить как ни в чем не бывало...

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Метки: Видео   Китай   Спасение   заступился   конфликт   муж   охранник   
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11  комментариев
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5k
Горожанин 55 минут назад
"Будет обидно, если его за это уволят, посадят в тюрьму.."
--------------
Практически исключено. Девушка кричала, что её убивают. Преступник сам на охранника напал - так что здесь защита человека и самооборона. А то, что охранник продолжал наносить удары, когда преступник прекратил нападения - так агрессор просто временно отступил. Намерения преспуника известны - он же напал. И это Китай. Там не палочная система, надеюсь. Лишних отчетных палок не требуется.
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−3
494
Павел Верещагин 12 минут назад
Как порядочный мужчина,охранник теперь обязан на ней жениться)
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3k
Rom 14 минут назад
Приятно смотреть, когда кто то за дело п-и-з-д-ы получает!
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6k
Григорий 19 минут назад
Отличное видео!
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38k
seka64 Полчаса назад
Понимаю, что минусов мне сейчас накидают, но это яркий пример того, что в судах называется "превышением самообороны".
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11k
Доктор Полчаса назад
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9k
Pravednik84 48 минут назад
Требую наказать охранника за задержку лифта! Сурово наказать - ажно цельным неодобрением (неодобрение исключительно за задержку, а не за прочие действия).
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33k
Axel 50 минут назад
Это не Чан. У Джеки бои интереснее!
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Prostoilogin
  • Дата регистрации: 24.03.2015
  • 2460 постов (2400 в горячем)

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