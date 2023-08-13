FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Жить в России 7536 постов • 1026 подписчиков подписаться
Главная > Видео > Сообщество Жить в России
«Перепутали, малолетки?»: в Нижегородской области мужик с дубиной разогнал подростков, которые залезли на памятник погибшим в Великую Отечественную войну

«Перепутали, малолетки?»: в Нижегородской области мужик с дубиной разогнал подростков, которые залезли на памятник погибшим в Великую Отечественную войну

Автор:
13 августа 2023 21:06
Сообщество : Жить в России
Метки: Видео   Дубина   Нижегородская область   Павлово   мемориал   мужик   обелиск   памятник   подростки   полиция   
2354
1
1

Он сделал им одно замечание, второе… А потом принял «радикальные меры».

Нижегородская область, город Павлово. В местном парке есть скульптура «Земной шар» и мемориал в честь работников завода «Гидроагрегат-восход», которые погибли во время Великой Отечественной войны. Там решили поиграть подростки и залезли на памятник.

К ним неоднократно обращался мужчина и просил прекратить это безобразие. Со слов очевидцев, ребята начали ему хамить и показывать «фак». Тут-то мужик и не выдержал. Как рассказала девушка, снявшая инцидент:

Он сидел с дедушкой, который был на войне. Мальчики начали залезать на глобус, нашу достопримечательность. Мужчина один раз подошёл, сказал не лазить там, второй раз. Потом они начали показывать ему разные «факи», вот это вот всё, и мужчина решил принять радикальные меры. Было страшно.

А в региональном главке МВД сообщили следующее:

В полицию обратилась мать 12-летнего мальчика. Сотрудники полиции установили, что пострадавший играл с другими детьми в парке у мемориального обелиска. Местный житель, предположительно, пьяный, разозлился на шумное поведение детей у памятника и после словесной перепалки ударил его палкой. В настоящее время проводится проверка. Личность подозреваемого пока не установлена.


Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Жить в России"
Метки: Видео   Дубина   Нижегородская область   Павлово   мемориал   мужик   обелиск   памятник   подростки   полиция   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
37  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
3k
Артур Котовой 2 часа назад
Мать лишить прав надо, если оно своё (мат) дитё не воспитывает, зачем "оно" его тогда рожало?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 2 ответа
5k
Rubiroid_47 14 минут назад
Интересно, как игра мемориальном обелиске превратилась в игру у мемориального обелиска?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
41
Александр Пистолетов 15 минут назад
Хочу заметить, что этот многоуважаемый мужчина очень метко кидает палкой, был бы очень хорошим игроком в городки
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
25k
AzuveR 20 минут назад
Я полностью на стороне мужика, у огуевших малолеток нет понятия , об уважения к погибшим в той страшной войне. Этих даунов ,во главе с мамашей нужно отправить на обязательный курс лекций о ВОВ . Да,мужик в детстве похоже не плохо в "Пекаря " играл или городки.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
24k
MrGod 22 минуты назад
Поколение непуганных дегенератов.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
59
Александр Голубков Полчаса назад
Мужик хоть и поддатый, но по сути действовал правильно! Как в песне у Высоцкого - "Значит, нужные книги ты в детстве читал!". Жалко, если мужика накажут. А вот малолеток дурноголовых хорошо бы найти и вложить им ума через пятую точку, а родителям их - через кошелек!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
Дмитрий Круглов Полчаса назад
За публичное осквернение памятников только публичная порка, никаких штрафов!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
Lurds 38 минут назад
нужно от очевидцев подать заяву на осквернение/глумление/дискредетацию... и с освещением ответов мвд (с фамилиями) в интернете и сми.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
гоша гога 39 минут назад
Интересно посмотреть на ту мамашу которая растит этого малолетнего быдленыша. Хотя можно приблизительно представить что там за существо мамаша, если для неё поведение и разговор шакаленка она считает приемлемым.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
Евгений Д 40 минут назад
Малолеток тупых плохо в семье воспитали.
Если все написано правильно то мужик конечно прав,
но если его найдут то могут привлечь
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1
Оля 43 минуты назад
оператор от бога
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5
Рокер 48 минут назад
Дело Компота живет)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5
Рокер 48 минут назад
Вот мать пусть и отвечает, раз обратилась.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
126k
БрОдЯгА 51 минуту назад
В региональном главке МЭВЭДЭ сообщили одно, а на видео слышим другое. Интересненнько.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
КАКАнгел 52 минуты назад
Почему эти мразеныши ещё не едут в колонию, а те выродки которые их родили ещё не валят лес ? это должно быть уголовно наказуемо и не каких условок. если родители мрази и не могут вбить своим сучим потрохам, мозги в их членососники , то такие родители должны сдохнуть в тюрьме лет через 25 без права на амнистию .
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
308
алекс 58 минут назад
Это еще мужик ласково ибанатов просвещал.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
A Час назад
Мамаше тоже палкой надо пе***бать
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
Мухамедов Александр Ашурович Час назад
Детки реально выпросили и потом ещё выпрашивали, если полиция накажет этого мужика, то будут очень даже не правы
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Олег Квирулянт Час назад
Компоталити!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Feathery Час назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
16k
Shtoppi Час назад
там в конце видео, на 01:06 , прилетает офигительный аргумент то пи_дюка в оправдание:
<<мы даже ничего не ломали...>>
ну зае_сиь - тогда ладно...!
еще не хватало что б они чего-нить сломали, а опи_дюлившись за деяния свои, побежали бы по мамкиному подолу сопли размазывать, что их побили.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё 13 комментариев
Показать ещё
August

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

236664



Другие посты автора
Популярное в сообществах
В зоопарке в Санкт-Петербурге родился очаровательный детёныш манулов
В зоопарке в Санкт-Петербурге родился очаровательный детёныш манулов
20 любопытных фактов обо всем на свете
20 любопытных фактов обо всем на свете
Набирающие популярность в сообществах
Сказка на ночь для ваших детей
Сказка на ночь для ваших детей
7 самых жутких вымышленных болезней в сериалах
7 самых жутких вымышленных болезней в сериалах
Годы свадьбе не помеха: трогательная история любви двух пенсионеров
Годы свадьбе не помеха: трогательная история любви двух пенсионеров
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Я теперь тоже хочу

Лучшие демотиваторы
Баба без задницы как село без церкви

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#СССР#сарказм#подборка#криминал#в мире
#люди#животные#история#забавно#милота#Девушка
#Юмор#новости#США#интересно#Приморье
Годы свадьбе не помеха: трогательная история любви двух пенсионеров Годы свадьбе не помеха: трогательная история любви двух пенсионеров Пьяные подростки устроили танцы прямо на кладбище Пьяные подростки устроили танцы прямо на кладбище «Бабушки начали нас материть, а дед бил железной тростью»: в Оренбурге подростки подрались с пенсионерами из-за лавочки у подъезда «Бабушки начали нас материть, а дед бил железной тростью»: в Оренбурге подростки подрались с... В Воронеже жильцы дома&nbsp; из-за громкой музыки устроили массовую драку с подростками В Воронеже жильцы дома  из-за громкой музыки устроили массовую драку с подростками В Петербурге напали на мужчину, который нарисовал граффити с рекламой площадки по продаже запрещённых веществ В Петербурге напали на мужчину, который нарисовал граффити с рекламой площадки по продаже... Вставай, в тюрьму пора! Вставай, в тюрьму пора!

На что жалуетесь?

Вернуться