«Перепутали, малолетки?»: в Нижегородской области мужик с дубиной разогнал подростков, которые залезли на памятник погибшим в Великую Отечественную войну

Нижегородская область, город Павлово. В местном парке есть скульптура «Земной шар» и мемориал в честь работников завода «Гидроагрегат-восход», которые погибли во время Великой Отечественной войны. Там решили поиграть подростки и залезли на памятник.

К ним неоднократно обращался мужчина и просил прекратить это безобразие. Со слов очевидцев, ребята начали ему хамить и показывать «фак». Тут-то мужик и не выдержал. Как рассказала девушка, снявшая инцидент: