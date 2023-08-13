«Перепутали, малолетки?»: в Нижегородской области мужик с дубиной разогнал подростков, которые залезли на памятник погибшим в Великую Отечественную войну

Он сделал им одно замечание, второе… А потом принял «радикальные меры».
Нижегородская область, город Павлово. В местном парке есть скульптура «Земной шар» и мемориал в честь работников завода «Гидроагрегат-восход», которые погибли во время Великой Отечественной войны. Там решили поиграть подростки и залезли на памятник.
К ним неоднократно обращался мужчина и просил прекратить это безобразие. Со слов очевидцев, ребята начали ему хамить и показывать «фак». Тут-то мужик и не выдержал. Как рассказала девушка, снявшая инцидент:
Он сидел с дедушкой, который был на войне. Мальчики начали залезать на глобус, нашу достопримечательность. Мужчина один раз подошёл, сказал не лазить там, второй раз. Потом они начали показывать ему разные «факи», вот это вот всё, и мужчина решил принять радикальные меры. Было страшно.
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А в региональном главке МВД сообщили следующее:
В полицию обратилась мать 12-летнего мальчика. Сотрудники полиции установили, что пострадавший играл с другими детьми в парке у мемориального обелиска. Местный житель, предположительно, пьяный, разозлился на шумное поведение детей у памятника и после словесной перепалки ударил его палкой. В настоящее время проводится проверка. Личность подозреваемого пока не установлена.
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Если все написано правильно то мужик конечно прав,
но если его найдут то могут привлечь
<<мы даже ничего не ломали...>>
ну зае_сиь - тогда ладно...!
еще не хватало что б они чего-нить сломали, а опи_дюлившись за деяния свои, побежали бы по мамкиному подолу сопли размазывать, что их побили.