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Скоротечная карьера грабителя

Скоротечная карьера грабителя

Автор:
09 августа 2023 08:47
Сообщество : Криминал
Метки: Видео   криминал   люди   налёт   ограбление   полиция   
2300
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Мужчина вместе со своим приятелем решили ограбить магазин. Вот только удача в тот день была не на их стороне.

  Пацаны к успеху шли, не получилось, не фартануло.

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Метки: Видео   криминал   люди   налёт   ограбление   полиция   
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19  комментариев
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3k
Константин 2 часа назад
А приятели, похоже, вообще не причем... так... мимо проходили..
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398
Александр Богомолов 24 минуты назад
а говорят у нас полиция не реагирует на вызовы. чел только пистолет достал, а они уже тут как тут.
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1k
Остап_Бендер_Задунайский Полчаса назад
Так гуманно дали подсрач.))) В СШП копы сразу бы обойму всадили.
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9k
Павел Полчаса назад
Чуваки к успеху шли, а тут облом.
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51k
ВСЕМ БОБРА и ПЕЧЕНЕК Полчаса назад
идиёт !
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53
Jurij Grigorjev Полчаса назад
полицейский молодец-не побоялся пистолета.
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4k
просто Дмитрий 48 минут назад
Видимо второй серии не будет...
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1k
Алексей Гулевич Час назад
а два поцыка говорят "да мы за морожкой стоим"
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11k
ScorpionDS Час назад
Полицейские бессмертные что ли, я понимаю что в Росси не принято лишний раз стрелять не полиции не грабителям, но все равно они так уверенно подходят в группе грабителей, как будто у них не могло быть еще оружия.
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3k
Руслан Час назад
Как-то нежно полиционеры его приземлили. Если урод наставил ствол на человека, некогда разбираться травмат у него, пневматика или боевой. Прикладом по башке и сразу наручники.
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22k
BiZ Час назад
остальные мгновенно не при делах такие.. по чем говоришь минералка?
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956
ruslan d 2 часа назад
Как в кино )))
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Dobriy drug

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