Скоротечная карьера грабителя

2300
1
1
Мужчина вместе со своим приятелем решили ограбить магазин. Вот только удача в тот день была не на их стороне.
Пацаны к успеху шли, не получилось, не фартануло.
Источник:
Источник:
Ссылки по теме:
- Самка орангутана попросила женщину показать малыша
- Уроки русского языка в США в 1960-ых
- В Литве забили один из лучших автоголов последних лет
- Эффектный и результативный удар гольфиста
- Девушка пытается открыть бутылку штопором
Новости партнёров
реклама
В данном случае, судя по размеру волыны, и по тому, как лихо он передёрнул затвор, это страйкбольная копия.