Астраханские приставы депортировали иностранцев, не соблюдавших день траура по жертвам "Крокуса"

24 марта, в день национального траура по погибшим в результате трагедии в "Крокус Сити Холл", иностранцы грубо и нагло нарушили общественный порядок. Они на полную мощность включили магнитофон с национальными мелодиями и слушали песни, смеясь в ответ на замечания прохожих.

В то время, когда были отменены все увеселительные мероприятия, а россияне оплакивали жертв теракта, марокканские студенты чихали на порядок.