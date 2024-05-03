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Астраханские приставы депортировали иностранцев, не соблюдавших день траура по жертвам "Крокуса"

Астраханские приставы депортировали иностранцев, не соблюдавших день траура по жертвам "Крокуса"

Автор:
03 мая 2024 13:32
Сообщество : Жить в России
Метки: Астрахань   день траура   депортация   марокко   студенты   судебные приставы   теракт в Крокусе   
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Студенты из Марокко громко смеялись и вели себя вызывающе, а когда им сделали замечание, просто начали огрызаться.

24 марта, в день национального траура по погибшим в результате трагедии в "Крокус Сити Холл", иностранцы грубо и нагло нарушили общественный порядок. Они на полную мощность включили магнитофон с национальными мелодиями и слушали песни, смеясь в ответ на замечания прохожих.


В то время, когда были отменены все увеселительные мероприятия, а россияне оплакивали жертв теракта, марокканские студенты чихали на порядок.


Жители Астрахани вызвали полицию, и наряд задержал нарушителей.



Дело о хулиганстве дошло до суда: студентов признали виновными в нарушении миграционного законодательства России. Все они получили предписание о необходимости уплаты штрафов и извещение о выдворении из РФ. Пока оформлялись документы, марокканцы находились в Центре временного содержания иностранных граждан УМВД России по региону.А затем сотрудники астраханского УФССП сопроводили нарушителей до пункта пропуска через госграницу (до аэропорта «Домодедова»).



Национальные песни можно слушать и на родине.

Источник:

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Метки: Астрахань   день траура   депортация   марокко   студенты   судебные приставы   теракт в Крокусе   
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3  комментария
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40k
albedo 20 минут назад
Наконец то избавились от наследия СССР в лице "дружбы народов любой ценой".
И стали с иностранцами действовать по закону с нулевой терпимостью к нарушениям закона.
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13k
Том Сойер 10 минут назад
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18k
ron 12 минут назад
Обращение премьер-министра Австралии Kevin Rudd (Кевина Радда) к мусульманам, проживающим на территории его страны.

«ИММИГРАНТЫ, А НЕ АВСТРАЛИЙЦЫ, ДОЛЖНЫ АДАПТИРОВАТЬСЯ. Примите это или не принимайте. Я уже устал от этой нации, волнующейся, что мы обижаем отдельных людей или их культуру. После террористических атак на Бали, мы испытали перенапряжение патриотизма большинства австралийцев.
Наша нация развивалась в течение двух столетий борьбы, испытаний и побед миллионов мужчин и женщин, искавших свободу.
В основном мы говорим ПО-АНГЛИЙСКИ, не по-испански, не по-ливански, не по-арабски, не по-китайски, не по-японски, не по-русски или не на каком-то еще языке!
Большинство австралийцев верит в Бога. Это не какой-то политический импульс правого христианского крыла, а факт, потому что христиане, мужчины и женщины, основали нашу нацию, и это четко задокументировано. Соответственно, это нормально отображать это на стенах наших школ. Если Бог вас оскорбляет, я предлагаю вам считать другую часть света вашим новым домом, поскольку Бог часть нашей культуры.
Мы будем принимать ваши верования, и не будем спрашивать, почему. Единственное, о чем мы вас просим чтоб вы воспринимали наши, и жили в гармонии и мирно наслаждались этим с нами.
Это НАША СТРАНА, НАША ЗЕМЛЯ, и НАШ ОБРАЗ ЖИЗНИ, и мы предоставляем вам возможность пользоваться всем этим. Но если вы начали жаловаться, плакать, что вам причиняют колики НАШ ФЛАГ, НАШИ ОБЕТЫ, НАШИ ХРИСТИАНСКИЕ ВЕРОВАНИЯ или НАШ ОБРАЗ ЖИЗНИ, я в высшей степени поддерживаю вашу возможность воспользоваться преимуществом еще одной великой австралийской свободы: ПРАВОМ УЕХАТЬ.
Если вы здесь несчастны, тогда УЕЗЖАЙТЕ. Мы не заставляли вас приезжать сюда. Вы попросились быть тут. Следовательно, принимайте страну, которая приняла ВАС.
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Schreibikus
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  • 2044 поста (2032 в горячем)

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