FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Истории 6389 постов • 1294 подписчика подписаться
Главная > Сообщество Истории
Шпионка-хромоножка Вирджиния Холл и её таланты

Шпионка-хромоножка Вирджиния Холл и её таланты

Автор:
06 мая 2024 13:31
Сообщество : Истории
Метки: Вирджиния Холл   агент   женщина   знание   инвалид   разведка   символ   хромота   шпионаж   язык   
1198
11

Какой от тебя толк, если ты инвалид?

Вирджиния Холл доказала, что толк очень даже есть. А её история стала примером мужества, решимости, отваги перед лицом трудностей и верности долгу.

×

Вирджиния Холл – одноногий мастер шпионажа, была женщиной, которая преодолела колоссальные трудности, чтобы стать легендарной фигурой в мире разведки.

Вирджиния родилась 6 апреля 1906 года в Балтиморе, штат Мэриленд. Девочка выросла в состоятельной и любящей семье, которая воспитала в ней острое чувство независимости и целеустремленности.

Яркая молодая женщина, обладавшая способностями к языкам, училась в Гарварде и Колумбийском университете, где изучала французский, немецкий и итальянский. Плюс к этому, она училась в Университете Джорджа Вашингтона, где изучала экономику.

Затем она отправилась в Европу, желая завершить своё образование. Будучи состоятельной молодой американкой, она объездила весь континент. После чего в 1931 году получила должность клерка консульской службы в посольстве США в Варшаве.

Через несколько месяцев случилась беда. Во время охоты девушка случайно споткнулась и выстрелила себе в левую ногу.

В рану быстро попала инфекция, и Холл едва не умерла от гангрены. Было принято трудное решение ампутировать ей ногу ниже колена. Так она стала обладательницей деревянного протеза.

Холл не любила долго сидеть без дела и максимально быстро восстановилась. Женщина продолжила работу в Таллине. Но её голубой мечтой было стать дипломатом. Женщин в принципе крайне редко брали на работу дипломатами, а в Госдепартаменте существовало негласное правило, запрещавшее трудоустраивать инвалидов. В 1939 году, устав от предрассудков, Холл уволилась.

Холл всё ещё находилась в Европе, когда начались первые бои Второй мировой войны. Жажда приключений и желание поступать правильно привели к тому, что в начале 1940 года она стала водителем машины скорой помощи во французской армии.

Когда в июне 1940 года Франция пала перед нацистской военной машиной, Холл уехала в Испанию – нейтральную страну. Здесь она познакомилась с офицером британской разведки Джорджем Беллоузом, который навсегда изменил её жизнь.

Впечатлённый стойкостью, решительностью и знанием языков, Беллоуз разглядел в Холл что-то такое, чего не заметил Госдепартамент. Он дал ей номер телефона «друга», который мог бы помочь ей найти работу в Англии.

Этим «другом» оказался Николас Бодингтон – значимая фигура в недавно созданном Управлении специальных операций (SOE). Благодаря этой случайной встрече Вирджиния Холл попала в поле зрения организации, которая специализировалась на тайных операциях и сборе разведданных. Её путь в мир шпионажа начался.

Холл вступила в SOE в апреле 1941 года, а в августе обосновалась в Лионе, действуя под видом репортера New York Post. Это прикрытие позволяло ей брать интервью у людей, собирать разведданные и использовать свои истории, чтобы скрыть все добытые сведения.

Её достижения были просто необыкновенными. Действуя в тылу врага во Франции, она сыграла ключевую роль в организации и координации усилий сопротивления нацистской оккупации.

Холл использовала свои замечательные лингвистические таланты и глубокое знание французской сельской местности, чтобы создать обширную сеть контактов. Среди них были как фермеры и владельцы магазинов, так и бойцы сопротивления. Во время работы в Лионе она сыграла ключевую роль в оказании помощи сбитым летчикам союзников, чтобы они смогли покинуть Францию и вернуться домой.

Холл также стала искусным радистом, передавая важнейшие сообщения в Лондон. Но при всём этом одним из самых впечатляющих достижений Холл стала помощь в побеге из тюрьмы 12 агентов, арестованных французской полицией в октябре 1941 года. Она завербовала жену одного из заключённых, Габи Блох, чтобы та пронесла в тюрьму инструменты для побега в банках с сардинами.

В то же время Холл организовала конспиративные квартиры, машины для побега и помощников. После побега 15 июля 1942 года мужчины встретились с Холл в Лионе.

Вся эта деятельность привлекала нежелательное внимание нацистских оккупантов. Но, несмотря на преследование гестапо, Вирджинии Холл удалось избежать поимки благодаря находчивости и поддержке местного населения.

Когда немцы оккупировали Вишистскую Францию, Холл уехала в Испанию. После её побега SOE, к сожалению, пришло к выводу, что агент скомпрометирована, и отказало ей в возвращении на службу ради её же безопасности. В ответ на это она бросила работу на британцев и в 1944 году вступила в американский аналог этой организации – OSS (Управление стратегических служб).

Они отправили разведчицу во Францию в качестве агента под прикрытием, где она провела следующие несколько месяцев, переодевшись в старую доярку, создавая разведывательные сети и обустраивая конспиративные квартиры.

В 1947 году Холл стала одной из первых женщин, поступивших на работу в ЦРУ. Её работа там не была приятной: она постоянно сталкивалась с дискриминацией, и, несмотря на впечатляющий послужной список, мужчины постоянно обходили её при продвижении по службе.

Позднее руководство ЦРУ признало это, заявив, что «её отодвинули из-за опыта, затмевающего коллег-мужчин, которые чувствовали угрозу с её стороны».

Профессиональная шпионка даже после выхода в отставку отказывалась говорить о своей работе в SOE, OSS или ЦРУ. Что в итоге привело к её забвению. Только после её смерти интерес возродился.

История Вирджинии Холл – это история несгибаемого духа. Её отличают не только невероятные достижения в шпионаже, но и искреннее сочувствие, с которым она  действовала.

«Хромая леди» стала не просто шпионом, а ещё и символом надежды и сопротивления в один из самых тяжёлых и печальных периодов истории человечества.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Истории"
Метки: Вирджиния Холл   агент   женщина   знание   инвалид   разведка   символ   хромота   шпионаж   язык   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
3  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
10k
vasilykopkov 57 минут назад
"«Хромая леди» стала не просто шпионом, а ещё и символом надежды и сопротивления"
Нет. Никаким символом она не была.
Она была именно - "просто шпионом".
И большинство фактов подчерпнуты из её же автобиографии и не выдерживают элементарной проверки.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
21k
Robin Hood 13 минут назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
31k
Григорий Полчаса назад
Как за%;:ли эти сказки про Ля Резистанс. В их сраном резистансе было 7 тысяч в лучший момент, под конец Рейха. А вот на Германию служили 322 тысячи! Именно этих мразей мы и молотили у себя в СССР. Чё это не вспоминают? Неприятно, суки?
На одного вашего повстанца читай 50 человек убежденных фашистов с того-же Лиона.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Gatsby
  • Дата регистрации: 19.05.2021
  • 2410 постов (2147 в горячем)

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

116294



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Астраханские приставы депортировали иностранцев, не соблюдавших день траура по жертвам "Крокуса"
Астраханские приставы депортировали иностранцев, не соблюдавших день траура по жертвам...
Это были наши 70-е: атмосфера в уникальных снимках
Это были наши 70-е: атмосфера в уникальных снимках
Набирающие популярность в сообществах
Мемы из соцсетей. Свежак за 3 мая
Мемы из соцсетей. Свежак за 3 мая
Мемы из соцсетей. Свежак за 5 мая
Мемы из соцсетей. Свежак за 5 мая
Китайские учёные показали концепт лунной космической базы (видео)
Китайские учёные показали концепт лунной космической базы (видео)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Мемы из соцсетей. Свежак за 1 мая

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#история#автомир#люди#полиция#дети#СССР#фильм#Реакция#подборка
#Прикол#в мире#забавно#Юмор#кот#аварии#кино#Япония#США#Россия
#животные#машина#автомобили#факты#ДТП#авто аварии#Китай#мальчик#собака#Автовсячина
Китайские учёные показали концепт лунной космической базы (видео) Китайские учёные показали концепт лунной космической базы (видео) Благословенное непонимание нигерийской деревеньки Благословенное непонимание нигерийской деревеньки Женщина вела здоровый образ жизни, но неожиданно обнаружила у себя болезнь курильщиков Женщина вела здоровый образ жизни, но неожиданно обнаружила у себя болезнь курильщиков Ангел с лампой: история хрестоматийной сестры милосердия Ангел с лампой: история хрестоматийной сестры милосердия Простая труженица Прасковья, ставшая ориентиром для советских женщин Простая труженица Прасковья, ставшая ориентиром для советских женщин Что стало с советскими шпионами, которые передавали данные о ядерном оружии США Что стало с советскими шпионами, которые передавали данные о ядерном оружии США

На что жалуетесь?

Вернуться