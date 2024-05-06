Шпионка-хромоножка Вирджиния Холл и её таланты

Какой от тебя толк, если ты инвалид?
Вирджиния Холл доказала, что толк очень даже есть. А её история стала примером мужества, решимости, отваги перед лицом трудностей и верности долгу.
Вирджиния Холл – одноногий мастер шпионажа, была женщиной, которая преодолела колоссальные трудности, чтобы стать легендарной фигурой в мире разведки.
Вирджиния родилась 6 апреля 1906 года в Балтиморе, штат Мэриленд. Девочка выросла в состоятельной и любящей семье, которая воспитала в ней острое чувство независимости и целеустремленности.
Яркая молодая женщина, обладавшая способностями к языкам, училась в Гарварде и Колумбийском университете, где изучала французский, немецкий и итальянский. Плюс к этому, она училась в Университете Джорджа Вашингтона, где изучала экономику.
Затем она отправилась в Европу, желая завершить своё образование. Будучи состоятельной молодой американкой, она объездила весь континент. После чего в 1931 году получила должность клерка консульской службы в посольстве США в Варшаве.
Через несколько месяцев случилась беда. Во время охоты девушка случайно споткнулась и выстрелила себе в левую ногу.
В рану быстро попала инфекция, и Холл едва не умерла от гангрены. Было принято трудное решение ампутировать ей ногу ниже колена. Так она стала обладательницей деревянного протеза.
Холл не любила долго сидеть без дела и максимально быстро восстановилась. Женщина продолжила работу в Таллине. Но её голубой мечтой было стать дипломатом. Женщин в принципе крайне редко брали на работу дипломатами, а в Госдепартаменте существовало негласное правило, запрещавшее трудоустраивать инвалидов. В 1939 году, устав от предрассудков, Холл уволилась.
Холл всё ещё находилась в Европе, когда начались первые бои Второй мировой войны. Жажда приключений и желание поступать правильно привели к тому, что в начале 1940 года она стала водителем машины скорой помощи во французской армии.
Когда в июне 1940 года Франция пала перед нацистской военной машиной, Холл уехала в Испанию – нейтральную страну. Здесь она познакомилась с офицером британской разведки Джорджем Беллоузом, который навсегда изменил её жизнь.
Впечатлённый стойкостью, решительностью и знанием языков, Беллоуз разглядел в Холл что-то такое, чего не заметил Госдепартамент. Он дал ей номер телефона «друга», который мог бы помочь ей найти работу в Англии.
Этим «другом» оказался Николас Бодингтон – значимая фигура в недавно созданном Управлении специальных операций (SOE). Благодаря этой случайной встрече Вирджиния Холл попала в поле зрения организации, которая специализировалась на тайных операциях и сборе разведданных. Её путь в мир шпионажа начался.
Холл вступила в SOE в апреле 1941 года, а в августе обосновалась в Лионе, действуя под видом репортера New York Post. Это прикрытие позволяло ей брать интервью у людей, собирать разведданные и использовать свои истории, чтобы скрыть все добытые сведения.
Её достижения были просто необыкновенными. Действуя в тылу врага во Франции, она сыграла ключевую роль в организации и координации усилий сопротивления нацистской оккупации.
Холл использовала свои замечательные лингвистические таланты и глубокое знание французской сельской местности, чтобы создать обширную сеть контактов. Среди них были как фермеры и владельцы магазинов, так и бойцы сопротивления. Во время работы в Лионе она сыграла ключевую роль в оказании помощи сбитым летчикам союзников, чтобы они смогли покинуть Францию и вернуться домой.
Холл также стала искусным радистом, передавая важнейшие сообщения в Лондон. Но при всём этом одним из самых впечатляющих достижений Холл стала помощь в побеге из тюрьмы 12 агентов, арестованных французской полицией в октябре 1941 года. Она завербовала жену одного из заключённых, Габи Блох, чтобы та пронесла в тюрьму инструменты для побега в банках с сардинами.
В то же время Холл организовала конспиративные квартиры, машины для побега и помощников. После побега 15 июля 1942 года мужчины встретились с Холл в Лионе.
Вся эта деятельность привлекала нежелательное внимание нацистских оккупантов. Но, несмотря на преследование гестапо, Вирджинии Холл удалось избежать поимки благодаря находчивости и поддержке местного населения.
Когда немцы оккупировали Вишистскую Францию, Холл уехала в Испанию. После её побега SOE, к сожалению, пришло к выводу, что агент скомпрометирована, и отказало ей в возвращении на службу ради её же безопасности. В ответ на это она бросила работу на британцев и в 1944 году вступила в американский аналог этой организации – OSS (Управление стратегических служб).
Они отправили разведчицу во Францию в качестве агента под прикрытием, где она провела следующие несколько месяцев, переодевшись в старую доярку, создавая разведывательные сети и обустраивая конспиративные квартиры.
В 1947 году Холл стала одной из первых женщин, поступивших на работу в ЦРУ. Её работа там не была приятной: она постоянно сталкивалась с дискриминацией, и, несмотря на впечатляющий послужной список, мужчины постоянно обходили её при продвижении по службе.
Позднее руководство ЦРУ признало это, заявив, что «её отодвинули из-за опыта, затмевающего коллег-мужчин, которые чувствовали угрозу с её стороны».
Профессиональная шпионка даже после выхода в отставку отказывалась говорить о своей работе в SOE, OSS или ЦРУ. Что в итоге привело к её забвению. Только после её смерти интерес возродился.
История Вирджинии Холл – это история несгибаемого духа. Её отличают не только невероятные достижения в шпионаже, но и искреннее сочувствие, с которым она действовала.
«Хромая леди» стала не просто шпионом, а ещё и символом надежды и сопротивления в один из самых тяжёлых и печальных периодов истории человечества.
Источник:
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Нет. Никаким символом она не была.
Она была именно - "просто шпионом".
И большинство фактов подчерпнуты из её же автобиографии и не выдерживают элементарной проверки.
На одного вашего повстанца читай 50 человек убежденных фашистов с того-же Лиона.