Шпионка-хромоножка Вирджиния Холл и её таланты

Холл вступила в SOE в апреле 1941 года, а в августе обосновалась в Лионе, действуя под видом репортера New York Post. Это прикрытие позволяло ей брать интервью у людей, собирать разведданные и использовать свои истории, чтобы скрыть все добытые сведения.

Её достижения были просто необыкновенными. Действуя в тылу врага во Франции, она сыграла ключевую роль в организации и координации усилий сопротивления нацистской оккупации.

Холл использовала свои замечательные лингвистические таланты и глубокое знание французской сельской местности, чтобы создать обширную сеть контактов. Среди них были как фермеры и владельцы магазинов, так и бойцы сопротивления. Во время работы в Лионе она сыграла ключевую роль в оказании помощи сбитым летчикам союзников, чтобы они смогли покинуть Францию и вернуться домой.

Холл также стала искусным радистом, передавая важнейшие сообщения в Лондон. Но при всём этом одним из самых впечатляющих достижений Холл стала помощь в побеге из тюрьмы 12 агентов, арестованных французской полицией в октябре 1941 года. Она завербовала жену одного из заключённых, Габи Блох, чтобы та пронесла в тюрьму инструменты для побега в банках с сардинами.