В Подмосковье активисты прогнали иностранцев с детской площадки

Потом за дело взялась полиция и Росгвардия.
В подмосковном Нахабино дети иностранцы регулярно приходили на детскую площадку на улице Парковой. По словам ребят, их выгоняли или просто не пускали. Причём не один раз.
Тогда этим вопросом занялись активисты.
Они пришли на площадку, поговорили с детьми и попросили приезжих объясниться. Затем вызвали полицию и Росгвардию. Когда приехали силовики, часть народа успела разбежаться, остальных увезли в отделение.
Осторожно, мат:
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У задержанных проверили законности пребывания на территории РФ. У тех, кто имеет наше гражданство - стоят ли на воинском учёте.
Примерно такая же ситуация была в прошлом году, но уже в Москве. Приезжие заняли спортивную площадку и выгнали детей. Когда к вопросу подключилась «Русская община», то на место инцидента сразу приехали силовики.
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Это хорошо и правильно.
Достали эти "иностранцы капитально.
Но в последнее время всё изменилось. Почему? Я думаю причина в СВО, дело в том что пока парни там наши кровь проливают, мигранты тут творят что хотят, но дело в том что СВО закончится и вернувшиеся, учитывая что у них нулевая толерантность, могут таких дел наворотить, вот заранее и работают в этом направлении.