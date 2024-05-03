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В Подмосковье активисты прогнали иностранцев с детской площадки

В Подмосковье активисты прогнали иностранцев с детской площадки

Автор:
03 мая 2024 15:48
Сообщество : Жить в России
Метки: Видео   Подмосковье   Росгвардия   детская площадка   мигранты   нахабино   полиция   приезжие   
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Потом за дело взялась полиция и Росгвардия.

В подмосковном Нахабино дети иностранцы регулярно приходили на детскую площадку на улице Парковой. По словам ребят, их выгоняли или просто не пускали. Причём не один раз.

Тогда этим вопросом занялись активисты.

Они пришли на площадку, поговорили с детьми и попросили приезжих объясниться. Затем вызвали полицию и Росгвардию. Когда приехали силовики, часть народа успела разбежаться, остальных увезли в отделение.

Осторожно, мат:

У задержанных проверили законности пребывания на территории РФ. У тех, кто имеет наше гражданство - стоят ли на воинском учёте.

Примерно такая же ситуация была в прошлом году, но уже в Москве. Приезжие заняли спортивную площадку и выгнали детей. Когда к вопросу подключилась «Русская община», то на место инцидента сразу приехали силовики.

Источник:

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Метки: Видео   Подмосковье   Росгвардия   детская площадка   мигранты   нахабино   полиция   приезжие   
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12  комментариев
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340
w Час назад
Ну что же, приятно видеть, что русские самоорганизовываются.
Это хорошо и правильно.
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538
Сеня 3 минуты назад
Вот ещё сработали
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40k
albedo 9 минут назад
До чего же надо уметь довести русских, чтобы они стали так жестко действовать.
Достали эти "иностранцы капитально.
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571
Кристофер Робин Полчаса назад
Я в шоке, тотальная толиранстния в отношении иммигрантов из стран СНГ, корни которой десятилетиями исходили из самых высоких кабинетов нашего руководства, и тут бах поворот на 180, чего так в друг? Отмечу, что не смотря на то что иммигранты к нам приезжают из 3-4 стран СНГ, у меня нет ни какого негативного отношения к их народу, просто иммигрируют к нам как правило самые неблагополучные у себя на родине,+ровно так же происходило , если бы езали мы к ним) ну а в целом народы Такжикистана, Узбекистана очень доброжилательные народы, с очень богатой Культурой и Историей.
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6k
Руслан 38 минут назад
Надо бы ребятам силовую поддержку в органах, юридическую прикрышку. Им бы открыть сбор на все эти расходы, я бы скинулся. А то на голом энтузиазме далеко не уедешь.
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25k
Shtoppi 40 минут назад
вот ведь сукаблRть!!! черножопые сюда работать понаехали или по спортплощадкам местных детишек разгонять, чтобы самим резвиться, спортсмены ху38ы!??? они на стройках, падлы, должны тяжести таскать, а не досуг свой тут организовывать и потом съ364ться из страны, чтобы духу их тут не было!
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13k
Rus77 44 минуты назад
Не иностранцев а вонючих ослоё6ов!
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142
ПИВОнер Rus77 4 минуты назад
Мне больше нравиться определение из ТГ : "ценные специалисты Мастурбеки"...
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5k
Василий Афиногенов Час назад

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August
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