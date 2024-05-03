В Подмосковье активисты прогнали иностранцев с детской площадки

В подмосковном Нахабино дети иностранцы регулярно приходили на детскую площадку на улице Парковой. По словам ребят, их выгоняли или просто не пускали. Причём не один раз.

Тогда этим вопросом занялись активисты.

Они пришли на площадку, поговорили с детьми и попросили приезжих объясниться. Затем вызвали полицию и Росгвардию. Когда приехали силовики, часть народа успела разбежаться, остальных увезли в отделение.

Осторожно, мат: