Забавный диалог полицейского с темнокожим водителем

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Сотрудник полиции остановил темнокожего мужчину и решил сообщить ему о том, что он потерял жену. Далее состоялся короткий и почти тарантиновский диалог.
Оговорка полицейского по Фрейду.
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