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Забавный диалог полицейского с темнокожим водителем

Забавный диалог полицейского с темнокожим водителем

Автор:
01 августа 2023 12:04
Сообщество : Юмор
Метки: Видео   Прикол   Юмор   автомобилист   полицейский   полиция   разговор   
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Сотрудник полиции остановил темнокожего мужчину и решил сообщить ему о том, что он потерял жену. Далее состоялся короткий и почти тарантиновский диалог.⁠⁠

Оговорка полицейского по Фрейду.

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Метки: Видео   Прикол   Юмор   автомобилист   полицейский   полиция   разговор   
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2  комментария
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15k
Majul 2 часа назад
Что-то сильно постановой попахивает. Даже анекдот такой есть.
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14k
Artem Полчаса назад
Забавный диалог полицейского с темнокожим водителемПосмотреть
Забавный диалог полицейского с темнокожим водителем
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