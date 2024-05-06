В Москве автомойщики угнали автомобиль клиента





Утром, когда владелица пришла забрать иномарку, обнаружила ее отсутствие. В мобильном приложении, отлеживающем движение автомобиля, она увидела, что на нем всю ночь совершались поездки.





После обращения в правоохранительные органы, автомобиль и двое спящих в нем фигурантов были обнаружены. На транспортном средстве отсутствовали государственные регистрационные знаки, имелись механические повреждения, а на крыше был установлен магнитный знак такси.



Двоим фигурантам 28 и 33 лет предъявлено обвинение в совершении кражи (п. «б» ч. 4 ст. 158 УК РФ) и с учетом позиции Преображенской межрайонной прокуратуры избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.



