В Москве автомойщики угнали автомобиль клиента

Двое сотрудников автомойки без ведома и разрешения владельца, взяли ключи от машины стоимостью свыше 1,5 млн рублей , запустили двигатель и похитили ее, предварительно забрав все свои вещи из служебного помещения.
Утром, когда владелица пришла забрать иномарку, обнаружила ее отсутствие. В мобильном приложении, отлеживающем движение автомобиля, она увидела, что на нем всю ночь совершались поездки.
После обращения в правоохранительные органы, автомобиль и двое спящих в нем фигурантов были обнаружены. На транспортном средстве отсутствовали государственные регистрационные знаки, имелись механические повреждения, а на крыше был установлен магнитный знак такси.
Двоим фигурантам 28 и 33 лет предъявлено обвинение в совершении кражи (п. «б» ч. 4 ст. 158 УК РФ) и с учетом позиции Преображенской межрайонной прокуратуры избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
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