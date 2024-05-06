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В Москве автомойщики угнали автомобиль клиента

В Москве автомойщики угнали автомобиль клиента

Автор:
06 мая 2024 09:35
Сообщество : Автомир
Метки: Видео   авто   автомойщики   машина   мойка   угон   
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Двое сотрудников автомойки без ведома и разрешения владельца, взяли ключи от машины стоимостью свыше 1,5 млн рублей , запустили двигатель и похитили ее, предварительно забрав все свои вещи из служебного помещения.


Утром, когда владелица пришла забрать иномарку, обнаружила ее отсутствие. В мобильном приложении, отлеживающем движение автомобиля, она увидела, что на нем всю ночь совершались поездки.


После обращения в правоохранительные органы, автомобиль и двое спящих в нем фигурантов были обнаружены. На транспортном средстве отсутствовали государственные регистрационные знаки, имелись механические повреждения, а на крыше был установлен магнитный знак такси.

Двоим фигурантам 28 и 33 лет предъявлено обвинение в совершении кражи (п. «б» ч. 4 ст. 158 УК РФ) и с учетом позиции Преображенской межрайонной прокуратуры избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.


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Метки: Видео   авто   автомойщики   машина   мойка   угон   
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V2.Smirnov Час назад
Незаменимые иностранные специалисты
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Rus77 4 минуты назад
Не автомойщики, а мастурбеки-ослоё6ы!
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708
DuckTales 53 минуты назад
То есть, чуваки (сотрудники мойки) под камерами сперли тачку, всю ночь таксовали на ней, а потом тупо легли спать в машине ?
Гении
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Владимир 56 минут назад
Из серии - Как просрать свою жизнь.
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AccheDin
  • Дата регистрации: 08.06.2014
  • 3510 постов (3260 в горячем)

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