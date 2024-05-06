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25 замечательных и необычных коллекций

25 замечательных и необычных коллекций

Автор:
06 мая 2024 11:32
Сообщество : Фабрика идей
Метки: Увлечения и хобби   интересные коллекции   коллекции   коллекционеры   коллекционирование   необычные коллекции   хобби и увлечения   
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Люди любят коллекционировать, и иногда предметом их интереса могут стать совершенно неожиданные вещи! Эта подборка доказывает, что собирать и систематизировать можно буквально всё что угодно.

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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Увлечения и хобби   интересные коллекции   коллекции   коллекционеры   коллекционирование   необычные коллекции   хобби и увлечения   
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Мультголова
  • Дата регистрации: 05.10.2021
  • 1829 постов (1744 в горячем)

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