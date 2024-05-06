25 замечательных и необычных коллекций

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Люди любят коллекционировать, и иногда предметом их интереса могут стать совершенно неожиданные вещи! Эта подборка доказывает, что собирать и систематизировать можно буквально всё что угодно.
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2. «Я потратила 4 года, пытаясь вырастить кубики соли в домашних условиях. Вот самые большие и прозрачные кристаллы, которые мне удалось вырастить на данный момент»
4. «Я много лет собирал старые игровые автоматы. Наконец бросил работу и открыл свое дело»
7. «Мой тесть недавно переехал в новый дом. Его коллекция пластинок потребовала отдельного переезда и двух грузовиков»
9. «Помог моей маме распаковать ее коллекцию уранового стекла и установить ультрафиолетовые лампы»
11. «Мой 9-летний племянник нашел более 1500 "счастливых" четырехлистных клеверов и хранит их в большом скоросшивателе»
16. «Кто-то собирает марки, кто-то — шикарные автомобили. А я коллекционирую лыжные куртки из секонда. Вот некоторые из моих любимых находок»
19. «Моя коллекция, демонстрирующая эволюцию портативных устройств хранения данных за последние 45 лет»
20. «Все усы, которые я собрала за годы жизни двух моих кошек, которые либо отломались, либо естественным образом выпали»
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Метки: Увлечения и хобби интересные коллекции коллекции коллекционеры коллекционирование необычные коллекции хобби и увлечения
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