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Разблокировка смартфона по отпечатку лапы хомяка

Разблокировка смартфона по отпечатку лапы хомяка

Автор:
06 мая 2024 09:44
Сообщество : Животные
Метки: Touch ID   Видео   Прикол   отпечаток   смартфон   хомяк   
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Пользователи сети выяснили, что на некоторых смартфонах с функцией Touch ID можно настроить разблокировку экрана по отпечатку лапы хомяка. В данном видео данную процедуру проделывают с айфоном.

Кто владеет хомяком, тот владеет информацией.

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Метки: Touch ID   Видео   Прикол   отпечаток   смартфон   хомяк   
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1  комментарий
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turyst 18 минут назад
Я, как-то, года четыре назад, решил отпечаток кончика носа, для разблокировки зимой, добавить.
Вообще не воспринимал телефон.
А тут нога хомяка...
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Себастьян Перейра
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