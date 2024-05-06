Разблокировка смартфона по отпечатку лапы хомяка

807
1
1
Пользователи сети выяснили, что на некоторых смартфонах с функцией Touch ID можно настроить разблокировку экрана по отпечатку лапы хомяка. В данном видео данную процедуру проделывают с айфоном.
Кто владеет хомяком, тот владеет информацией.
Источник:
Ссылки по теме:
- Неосторожный турист попрощался со своим смартфоном
- Прожорливый хомяк засунул за щёку то, что не следовало
- Кот встретил достойного противника
- Неудачная попытка сделать подарок жене
- Рыба украла телефон туристки
Новости партнёров
реклама
Вообще не воспринимал телефон.
А тут нога хомяка...