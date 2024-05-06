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Устроили разборки в пробке на МКАДе

Устроили разборки в пробке на МКАДе

Автор:
06 мая 2024 10:24
Сообщество : Аварии
Метки: Видео   ДТП   МКАД   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   разборка   
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На внутренней стороне МКАД возле съезда с Осташковского шоссе двое водителей не поделили обочину и устроили эпичную разборку.
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Метки: Видео   ДТП   МКАД   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   разборка   
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16  комментариев
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13k
Том Сойер 2 часа назад
Два дебила-обочечника не поделили обочину....

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21k
Robin Hood 7 минут назад
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352
sioma08 12 минут назад
Гранату кинул?
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6k
Владимир Полчаса назад
это скорее всего не обочина,а полоса для выезда.обочина определяется сплошной разметкой справа,а там прерывистая идёт для выезда в основную полосу.а вот в право уже нельзя,там сплошная.
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341
ilavev Владимир 20 минут назад
там еще и знак в начале 5.15.5 конец полосы, правда судя по разметке они немного переехали, но тем не менее, это говорит о том, что они не обочечники.
Меня больше удивляет, как можно выйти из машины не поставив на ручник, у меня это развито на уровне рефлексов, я даже ногу с тормоза не убираю, пока на ручник не поставлю.
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0
Анатолий Алимов 48 минут назад
К жениху спешит.
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14k
JawaRocker 52 минуты назад
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1k
Nick Час назад
Официальный гимн обочечников
Ссылка www.youtube.com
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5k
Hemul_D Час назад
Жаль, что в грузовичек а не в бентли континенталь.
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31k
AzuveR 2 часа назад
Все обочечники ,есть п.идорасы. Седой на паркетники ,видимо их лидер.
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1k
Андрей Еделькин 2 часа назад
Грузовичок жалко, да и людей что в пробке стоят.
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15k
кот базилий 2 часа назад
Смешнооооо, хорошо не в мерседес скатилась.
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Дальнобой
  • Дата регистрации: 27.02.2023
  • 1449 постов (1470 в горячем)

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