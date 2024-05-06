Устроили разборки в пробке на МКАДе

1990
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На внутренней стороне МКАД возле съезда с Осташковского шоссе двое водителей не поделили обочину и устроили эпичную разборку.
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Метки: Видео ДТП МКАД аварии авто авто аварии автомир автомобили машина разборка
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Меня больше удивляет, как можно выйти из машины не поставив на ручник, у меня это развито на уровне рефлексов, я даже ногу с тормоза не убираю, пока на ручник не поставлю.