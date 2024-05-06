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Подросток напал с ножом на полицейского

Подросток напал с ножом на полицейского

Автор:
06 мая 2024 13:56
Сообщество : Криминал
Метки: Видео   Дагестан   инцидент   нападение   полицейский   полиция   
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Подросток несколько раз ударил ножом полицейского в Дагестане. Инцидент произошел в ночь на 6 мая в селе Сергокала.

Пострадавший был доставлен в больницу. По данным издания «Вестник Кавказа» подросток ранил полицейского в качестве мести за братьев, которые были осуждены за экстремизм. Отец молодого человека стоит на учете с психзаболезованием.  

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Метки: Видео   Дагестан   инцидент   нападение   полицейский   полиция   
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14  комментариев
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7k
pinbalist 2 часа назад
Там с малолетства дибилов растят?
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2k
Stargazer 9 минут назад
ну так и валить его надо было там же, наглухо... а то теперь это животное судить будут, содержать за казённый счёт... потом опять же на волю выпустят
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21k
Robin Hood 17 минут назад
Пристрелить апизЬянку при нападении на полиционЭра. Думаю, что это будет справедливо.
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956
Ринат Фамутдинов 22 минуты назад
Опять Даги..., блин, у меня во взводе было двое, один с трудом на дембель ушёл, второй в штрафбат на 2 года (неуставные отношения), не знаю правда или нет. но говорили что он умер...
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6k
Отвратительный Мужик Полчаса назад
Надо запрещать ношение ножей на улице . Попался с ножом 2 годика посиди на общем , подумай.
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2k
raael13 Полчаса назад
3 брата... 2 экстремиста, один террорист и папа душевно больной. Отличная семейка.
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15k
Vital Idol Полчаса назад
вот так нормальные люди обезьян перевозят...
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7k
satra Час назад
Странно.
Зная предысторию персонажа, сажать в машину без предварительного досмотра. Такое себе.
Тем более полицейский, уверен, знает специфику региона.
Берегите себя.
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5k
Максим Макашев Час назад
просто "шакалёнок" соскучился по своим братьям , находящимся на "зоне"
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mindflixx
  • Дата регистрации: 02.10.2013
  • 2990 постов (2927 в горячем)

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