Подросток напал с ножом на полицейского

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Подросток несколько раз ударил ножом полицейского в Дагестане. Инцидент произошел в ночь на 6 мая в селе Сергокала.
Пострадавший был доставлен в больницу. По данным издания «Вестник Кавказа» подросток ранил полицейского в качестве мести за братьев, которые были осуждены за экстремизм. Отец молодого человека стоит на учете с психзаболезованием.
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Зная предысторию персонажа, сажать в машину без предварительного досмотра. Такое себе.
Тем более полицейский, уверен, знает специфику региона.
Берегите себя.