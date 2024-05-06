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Коровы встречают быка Самсона

Коровы встречают быка Самсона

Автор:
06 мая 2024 10:16
Сообщество : Животные
Метки: Видео   Прикол   Реакция   бык   животные   корова   
3517
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Реакция коров на появление быка. Сегодня праздник у девчат!

Дамы, в очередь.

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Метки: Видео   Прикол   Реакция   бык   животные   корова   
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27  комментариев
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929k
А.Берестенко 2 часа назад
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Оксид Бетона Минуту назад
Фортануло Самсон. только сам он как-то не очень рад. Оценил объём работ и решил сдёрнуть.
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5k
Vlamir 11 минут назад
Песня быка-производителя

Я гуляю по поляне с колокольчиком в носу,
Вон, видишь? пьяные крестьяне, я их целый день пасу.
Привезли меня с Европы, чтоб коровок ублажать,
Да и пусть нагуливают попы, всем им, ласточкам, рожать.
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11k
MUZSER 16 минут назад
Идет лекция в сельхозинституте. Профессор:
- Здоровый бык производитель в день должен иметь 12 сношений.
Женский голос с первого ряда:
- Простите, профессор, сколько вы сказали должен иметь сношений в день
здоровый бык производитель?
Профессор:
- Двенадцать.
Женский голос:
- Повторите, пожалуйста для последнего ряда.
Лектор повторяет.
Грубый мужской голос с последнего ряда:
- А скажите, профессор, со сколькими коровами должен сношаться бык:
с одной или с двенадцатью?
Лектор:
- Ну конечно с двенадцатью! Конечно с двенадцатью!
Мужской голос:
- Повторите пожалуйста для первого ряда.(с)
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4k
Хрюн 16 минут назад
Странные какие то коровы. Ни у одной вымя не заметил
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209k
Константин Константинов 23 минуты назад
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33k
Kladbische Полчаса назад
В очередь сукины дети! В очередь!
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20k
banzai7 Полчаса назад
Младший лейтенант, мальчик молодой,
Все хотят потанцевать с тобой
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5k
A 41 минуту назад
Девчонкам прям нетерпится
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45k
Aleks 45 минут назад
Вот он, тот самый бык, который неторопливо спустился с горы.
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0
Анатолий Алимов 52 минуты назад
Молодой бычок и старый, молодой увидел корову, загорелось, заиграло, спрашивает у старшего, ну огда можно уже будет, старший отвечает не спеши, как все стадо подойдет спустимься с горки и поимеем всех.
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168
Самуил Маршак 55 минут назад
Слов нет, Самсон - красавчик!!!
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3k
Сергей Викторович 58 минут назад
на 19-ой секунде такой "ммм" одобрения :)))
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12k
Властелин Час назад
На аукционе наверное купили до хрена бабла за него отвалили.
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2k
Daggers D. Час назад
Ишь, как девки пляшут! =)
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25k
pssst Час назад
Бык, сразу видно, опытный - спускался спокойно.
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262
Евгений Бобр Час назад
Коровы явно счастливы))
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225
vovan177 Час назад
Там быков больше чем тёлок ! Европейская тусовка получится )
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15k
Объект реальности 2 часа назад
Вот это альфач.
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12k
Дмитрий 2 часа назад
Пойду,-говорит - медленно и перетра...ю всё стадо!
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5k
Наталья 2 часа назад
Что ж у коровок так хвосты и жопы засраны? Совсем не чистят, что ли?
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Себастьян Перейра
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