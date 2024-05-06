Коровы встречают быка Самсона

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На что жалуетесь?
Я гуляю по поляне с колокольчиком в носу,
Вон, видишь? пьяные крестьяне, я их целый день пасу.
Привезли меня с Европы, чтоб коровок ублажать,
Да и пусть нагуливают попы, всем им, ласточкам, рожать.
- Здоровый бык производитель в день должен иметь 12 сношений.
Женский голос с первого ряда:
- Простите, профессор, сколько вы сказали должен иметь сношений в день
здоровый бык производитель?
Профессор:
- Двенадцать.
Женский голос:
- Повторите, пожалуйста для последнего ряда.
Лектор повторяет.
Грубый мужской голос с последнего ряда:
- А скажите, профессор, со сколькими коровами должен сношаться бык:
с одной или с двенадцатью?
Лектор:
- Ну конечно с двенадцатью! Конечно с двенадцатью!
Мужской голос:
- Повторите пожалуйста для первого ряда.(с)
Все хотят потанцевать с тобой