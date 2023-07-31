FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Жить в России 7497 постов • 1014 подписчиков подписаться
Главная > Видео > Сообщество Жить в России
В Воронеже жильцы дома&nbsp; из-за громкой музыки устроили массовую драку с подростками

В Воронеже жильцы дома из-за громкой музыки устроили массовую драку с подростками

Автор:
31 июля 2023 16:45
Сообщество : Жить в России
Метки: Видео   воронеж   драка   подростки   полиция   проверка   
963
1
1

Побоище было в стиле «стенка на стенку».

В одном из дворов Воронежа зумеры включили музыку и не давали спать местным жителям. Те несколько раз просили вырубить этот треш и дать им спокойно поспать. Но подростки решили «не сдаваться» и вызвали своих то ли родственников, то ли знакомых - и вскоре прикатило несколько машин с агрессивными парнями.

Жильцы вышли побеседовать с приехавшими, но вместо разговора началось массовое побоище.

Утихомирить их удалось только полицейским. Как сообщили в пресс-службе местного МВД:

Жители дома, расположенного по улице Маршала Одинцова, сообщили о том, что происходит драка. Сотрудники полиции незамедлительно выехали по указанному адресу, доставили в отдел участников конфликта. От написания заявления фигуранты отказались, пояснив, что претензий друг к другу не имеют, так как находились в состоянии алкогольного опьянения. По данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

Чтобы избежать таких проблем в дальнейшем, жильцы дома планируют огородить двор забором или нанять ЧОП для охраны.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Жить в России"
Метки: Видео   воронеж   драка   подростки   полиция   проверка   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
10  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
9k
МихА 55 минут назад
А полицию вызвать никто не додумался??? Чтоб разогнали этих меломанов...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 4 ответа
8k
Фельдъегерь 16 минут назад
вот все законы против прямотоков принимают а просто следить за исполнением уже существующего закона о тишине не могут. может дело не в прямотоках, а в тупых подростках?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
16k
Shtoppi Полчаса назад
напоминает лихой беспредел из 90-х. когда гопники вызванивали подмогу и устраивали побоища, там где от их присутствия пытались избавиться. вот прям точь в точь.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
34k
АнтонПолднев 41 минуту назад
Часто езжу к родителям в областной центр и каждый раз думаю, как же круто, что у них абсолютно закрытый двор. И подобные персонажи там просто не могут появится. Но, естественно, каждый дом забором не обнесёшь. Да и контингент не везде такой, как у моих во дворе. Там верхний средний класс. Быдлоты просто нет.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
August

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

233736



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Почему актёра Олега Борисова выгнали с "Мосфильма"
Почему актёра Олега Борисова выгнали с "Мосфильма"
В Ленобласти мотоциклистка погибла по вине пожилого водителя на "Мерседесе"
В Ленобласти мотоциклистка погибла по вине пожилого водителя на "Мерседесе"
Набирающие популярность в сообществах
Намешалось
Намешалось
Плохая примета: почему считается, что черные кошки приносят несчастье
Плохая примета: почему считается, что черные кошки приносят несчастье
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Зато правда

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#история#кино#автомир#интересно#аварии#Китай#авто аварии#криминал#Россия
#животные#Прикол#автомобили#машина#милота#ДТП#новости#подборка#США#драка
#Юмор#СССР#люди#в мире#фильм#забавно#сарказм#знаменитости#факты#медведь
Эффектный и результативный удар гольфиста Эффектный и результативный удар гольфиста "А как же артрит?": пользователи сети смеются над молодой бабушкой Верой Вонг "А как же артрит?": пользователи сети смеются над молодой бабушкой Верой Вонг В Литве забили один из лучших автоголов последних лет В Литве забили один из лучших автоголов последних лет Девушка пытается открыть бутылку штопором Девушка пытается открыть бутылку штопором Самка орангутана попросила женщину показать малыша Самка орангутана попросила женщину показать малыша

На что жалуетесь?

Вернуться