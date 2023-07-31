В Воронеже жильцы дома из-за громкой музыки устроили массовую драку с подростками

Побоище было в стиле «стенка на стенку».
В одном из дворов Воронежа зумеры включили музыку и не давали спать местным жителям. Те несколько раз просили вырубить этот треш и дать им спокойно поспать. Но подростки решили «не сдаваться» и вызвали своих то ли родственников, то ли знакомых - и вскоре прикатило несколько машин с агрессивными парнями.
Жильцы вышли побеседовать с приехавшими, но вместо разговора началось массовое побоище.
Источник:
Утихомирить их удалось только полицейским. Как сообщили в пресс-службе местного МВД:
Жители дома, расположенного по улице Маршала Одинцова, сообщили о том, что происходит драка. Сотрудники полиции незамедлительно выехали по указанному адресу, доставили в отдел участников конфликта. От написания заявления фигуранты отказались, пояснив, что претензий друг к другу не имеют, так как находились в состоянии алкогольного опьянения. По данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.
Чтобы избежать таких проблем в дальнейшем, жильцы дома планируют огородить двор забором или нанять ЧОП для охраны.
Источник:
- Эффектный и результативный удар гольфиста
- Самка орангутана попросила женщину показать малыша
- В Литве забили один из лучших автоголов последних лет
- Уроки русского языка в США в 1960-ых
- У самолёта южнокорейской авиакомпании во время полёта открылась аварийная дверь