В Воронеже жильцы дома из-за громкой музыки устроили массовую драку с подростками

В одном из дворов Воронежа зумеры включили музыку и не давали спать местным жителям. Те несколько раз просили вырубить этот треш и дать им спокойно поспать. Но подростки решили «не сдаваться» и вызвали своих то ли родственников, то ли знакомых - и вскоре прикатило несколько машин с агрессивными парнями.

Жильцы вышли побеседовать с приехавшими, но вместо разговора началось массовое побоище.