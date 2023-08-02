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В Волгограде юные отморозки раздели, избили и ограбили 19-летнюю студентку

В Волгограде юные отморозки раздели, избили и ограбили 19-летнюю студентку

Автор:
02 августа 2023 10:04
Сообщество : Криминал
Метки: Видео   Волгоград   групповое нападение   избили   подростки   преступление   преступники   сизо   суд   
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Девушка вечером возвращалась домой, и на свою беду повстречала толпу парней, среди которых были и несовершеннолетние. Банда поглумилась над студенткой, снимая все свои подвиги на видео. Циничных и наглых подростков взяли по горячим следам и на 2 месяца отправили в СИЗО.

19 июля у дома №37 по ул. Районная в Волгограде два несовершеннолетних жителя города и один 18-летний выходец из Астраханской области напали на девушку. Угрозами и применением силы они заставили её раздеться и принялись глумиться. Парни поставили несчастную на колени, избили её бейсбольными битвами, стреляли в неё из травмата, выпустив около 10 пуль. Происходящее видели и прохожие, однако не вступились за жертву, а посоветовали извергам прекратить насилие.

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В результате отморозки, вволю наглумившись, отобрали у девушки деньги, телефон и лишь тогда оставили её в покое. Пострадавшая с многочисленными травмами попала в реанимационное отделение КБ СМП №7. Врачи диагностировали у студентки закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, пулевые ранения плеча, грудной клетки и бедра, ушибы конечностей.


В тот же вечер участников расправы задержали. 16-летние нападавшие оказались студентами местного колледжа. Следствие полагает, что в тот же вечер один из задержанных отличился и в другом нападении на ул. Чебышева в Советском районе Волгограда, открыто украв у мужчины 4 000 рублей. Для этого преступления он также использовал пневматический пистолет.


По факту разбойного нападения на девушку возбуждено уголовное дело, которое находится на контроле у А.Бастрыкина. Советский районный суд отправил задержанных под арест - в СИЗО они пробудут до 20 сентября 2023 года. Сообщается, что это решение еще не вступило в силу и может быть обжаловано.


Что касается малолетних задержанных, они и раньше попадали в поле зрения правоохранителей. Однако тогда удавалось оставаться на свободе, но сейчас им грозит реальный срок

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Метки: Видео   Волгоград   групповое нападение   избили   подростки   преступление   преступники   сизо   суд   
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21  комментарий
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5k
pinbalist 43 минуты назад
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Garpia121 Полминуты назад
Самое страшное, что-то изменить у них в голове уже нельзя. Нелюдь, это навсегда.
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10k
Сол Гудман Минуту назад
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9k
Maddy8 Минуту назад
Событие случилось 19 июля, т.е всё по старинке, пока нет резонанса всем полицаям нас*рать
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62
Кос 2 минуты назад
Это пневматика, 10 выстрелов из травмы с такого расстояния были бы фатальны, какие же они сцуко твари, таких нужно отдавать под самосуд родственникам этой девушки, что они с них кожу живьем снимали.
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1k
Алексей 3 минуты назад
Полное отсутствие эмпатии. Стоит заодно проверить всю цепочку "воспитателей" с соответствующими выводами.
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5k
Психологическая поддержка 5 минут назад
[мат], я бы на месте отца пытал бы [мат]. Не заявлял бы в полицию, а выловил по одному и просто оторвался бы по полной программе, чтобы каждый умолял
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3k
Deniss 7 минут назад
Волгоградцы ! Достаньте этих тварей в СИЗО !
Им и до суда нет права жить...
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3k
Игорь 11 минут назад
ублюдки
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168
cmacy 12 минут назад
Лучше эти выродки не станут и не исправятся никогда. Их надо держать под наблюдением или того лучше выселять куда-нибудь подальше от нормальных людей.
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4k
Serj81 16 минут назад
Не ПТУ, а колледж!
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3k
fkamash 19 минут назад
Как отцу троих дочерей неимоверно больно смотреть на подобное. Нет слов. Никчемная падаль пытается отличиться - возвыситься страданием беззащитного слабого человека.
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7k
Горец Ю 20 минут назад
На органы. Операции по забору проводить без наркоза и публично
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740
pnml11 Полчаса назад
твари
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4k
Alex Полчаса назад
Сжечь живьем.
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2k
evzhur 38 минут назад
Дети, уходите после 9 в колледж, там интересно :)
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526
Jlav 41 минуту назад
Вот же мрази, уму не постижимо что у них в головах?(
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14k
Kostick 53 минуты назад
этот генетический мусор неисправим. таких надо изолировать от общества. либо на запчасти разобрать.
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