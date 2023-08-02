В Волгограде юные отморозки раздели, избили и ограбили 19-летнюю студентку

Девушка вечером возвращалась домой, и на свою беду повстречала толпу парней, среди которых были и несовершеннолетние. Банда поглумилась над студенткой, снимая все свои подвиги на видео. Циничных и наглых подростков взяли по горячим следам и на 2 месяца отправили в СИЗО.
19 июля у дома №37 по ул. Районная в Волгограде два несовершеннолетних жителя города и один 18-летний выходец из Астраханской области напали на девушку. Угрозами и применением силы они заставили её раздеться и принялись глумиться. Парни поставили несчастную на колени, избили её бейсбольными битвами, стреляли в неё из травмата, выпустив около 10 пуль. Происходящее видели и прохожие, однако не вступились за жертву, а посоветовали извергам прекратить насилие.
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В результате отморозки, вволю наглумившись, отобрали у девушки деньги, телефон и лишь тогда оставили её в покое. Пострадавшая с многочисленными травмами попала в реанимационное отделение КБ СМП №7. Врачи диагностировали у студентки закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, пулевые ранения плеча, грудной клетки и бедра, ушибы конечностей.
В тот же вечер участников расправы задержали. 16-летние нападавшие оказались студентами местного колледжа. Следствие полагает, что в тот же вечер один из задержанных отличился и в другом нападении на ул. Чебышева в Советском районе Волгограда, открыто украв у мужчины 4 000 рублей. Для этого преступления он также использовал пневматический пистолет.
По факту разбойного нападения на девушку возбуждено уголовное дело, которое находится на контроле у А.Бастрыкина. Советский районный суд отправил задержанных под арест - в СИЗО они пробудут до 20 сентября 2023 года. Сообщается, что это решение еще не вступило в силу и может быть обжаловано.
Что касается малолетних задержанных, они и раньше попадали в поле зрения правоохранителей. Однако тогда удавалось оставаться на свободе, но сейчас им грозит реальный срок
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Им и до суда нет права жить...
Тупее уже некуда было!