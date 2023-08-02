В Волгограде юные отморозки раздели, избили и ограбили 19-летнюю студентку

В результате отморозки, вволю наглумившись, отобрали у девушки деньги, телефон и лишь тогда оставили её в покое. Пострадавшая с многочисленными травмами попала в реанимационное отделение КБ СМП №7. Врачи диагностировали у студентки закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, пулевые ранения плеча, грудной клетки и бедра, ушибы конечностей.

В тот же вечер участников расправы задержали. 16-летние нападавшие оказались студентами местного колледжа. Следствие полагает, что в тот же вечер один из задержанных отличился и в другом нападении на ул. Чебышева в Советском районе Волгограда, открыто украв у мужчины 4 000 рублей. Для этого преступления он также использовал пневматический пистолет.

По факту разбойного нападения на девушку возбуждено уголовное дело, которое находится на контроле у А.Бастрыкина. Советский районный суд отправил задержанных под арест - в СИЗО они пробудут до 20 сентября 2023 года. Сообщается, что это решение еще не вступило в силу и может быть обжаловано.

Что касается малолетних задержанных, они и раньше попадали в поле зрения правоохранителей. Однако тогда удавалось оставаться на свободе, но сейчас им грозит реальный срок