17 обладателей причёсок, которые, кажется, совсем не жалеют о своём выборе

Случайная встреча с такими людьми гарантирует море впечатлений, начиная от смеха и заканчивая полным недоумением. Фото, представленные ниже, являются упрямым тому доказательством.
Он похож на украшение на капоте автомобиля.
Может быть, подождём до октября, отбелим его, и он сможет стать чесноком на Хэллоуин.
Его усы выглядят мягкими, как кошачья шерсть.
Каждому следует опасаться парня, который выглядит гордым с такой причёской.
Легенда гласит, что, если дать ему расти достаточно долго, начнут появляться кокосы…
Могу поспорить, она пыталась подстричь себе чёлку и всё зашло слишком далеко.
Кстати, подобная стрижка была крайне популярна у американских панков и скинхедов в 90-х годах.
С парикмахерского кресла прямиков в галерею. Только не в качестве посетителя, а экспоната!
Источник:
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