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17 обладателей причёсок, которые, кажется, совсем не жалеют о своём выборе

17 обладателей причёсок, которые, кажется, совсем не жалеют о своём выборе

Автор:
06 мая 2024 12:09
Сообщество : Юмор
Метки: Прикол   Юмор   волосы   забавно   парихмакер   прическа   фото   
1534
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Случайная встреча с такими людьми гарантирует море впечатлений, начиная от смеха и заканчивая полным недоумением. Фото, представленные ниже, являются упрямым тому доказательством.

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Он похож на украшение на капоте автомобиля.

Может быть, подождём до октября, отбелим его, и он сможет стать чесноком на Хэллоуин.

Его усы выглядят мягкими, как кошачья шерсть.

Каждому следует опасаться парня, который выглядит гордым с такой причёской.

Легенда гласит, что, если дать ему расти достаточно долго, начнут появляться кокосы…

Могу поспорить, она пыталась подстричь себе чёлку и всё зашло слишком далеко.

Кстати, подобная стрижка была крайне популярна у американских панков и скинхедов в 90-х годах.

С парикмахерского кресла прямиков в галерею. Только не в качестве посетителя, а экспоната!

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Метки: Прикол   Юмор   волосы   забавно   парихмакер   прическа   фото   
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Феликс Дзержинский Час назад
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Alorous
  • Дата регистрации: 08.06.2014
  • 3416 постов (3115 в горячем)

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