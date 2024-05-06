"Без профурсеток и альфонсов": на "Госуслугах" захотели создать раздел для знакомств

Депутат Государственной думы Виталий Милонов озаботился жизнью одиноких россиян и захотел найти им вторую половинку для создания крепкой и счастливой ячейки общества. Он написал письмо министру цифрового развития Максуту Шадаеву с предложением внедрить на сайт "Госуслуг" раздел для знакомств.





Милонов объяснил свою идею тем, что с российского цифрового рынка ушли крупные сервисы знакомств, а те, что остались или пришли на смену помогают не в поиске "надежного спутника жизни и потенциального супруга, а в удовлетворении низменных сексуальных потребностей". Собственно, инициатива депутата заключается в том, чтобы создать сервис для богоугодных проверенных и безопасных романтических встреч.