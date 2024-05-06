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"Без профурсеток и альфонсов": на "Госуслугах" захотели создать раздел для знакомств

"Без профурсеток и альфонсов": на "Госуслугах" захотели создать раздел для знакомств

Автор:
06 мая 2024 13:23
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Виталий Милонов   госуслуги   знакомства   инициатива   мнение   сервис   
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С инициативой выступил депутат Милонов. И он уже знает, как оградить честный люд от мошенников и шалашовок, чтобы граждане знакомились исключительно для создания семьи.

Депутат Государственной думы Виталий Милонов озаботился жизнью одиноких россиян и захотел найти им вторую половинку для создания крепкой и счастливой ячейки общества. Он написал письмо министру цифрового развития Максуту Шадаеву с предложением внедрить на сайт "Госуслуг" раздел для знакомств.


Милонов объяснил свою идею тем, что с российского цифрового рынка ушли крупные сервисы знакомств, а те, что остались или пришли на смену помогают не в поиске "надежного спутника жизни и потенциального супруга, а в удовлетворении низменных сексуальных потребностей". Собственно, инициатива депутата заключается в том, чтобы создать сервис для богоугодных проверенных и безопасных романтических встреч.



"Нужно дать возможность людям иметь некую атмосферу общения, где люди будут уверены, что общаются с реальными людьми. Не с шалашовками, не с профурсетками, а нормальными людьми, которые хотят найти свою половинку", — сказал депутат.

И Милонов уже всё продумал. Он считает, что благодаря аутентификации на "Гослуслугах", где невозможно подделать учётную запись, случайных людей в разделе знакомств не будет. К примеру, анкеты замужних и женатых граждан будут автоматически удаляться. Таким же примерно образом будут бороться с мошенниками, негодяями, профурсетками и шалашовками.

"Каждая запись будет подтверждена через ресурс «Госуслуг». У каждого из нас есть запись на «Госуслугах», она аутентична, ее крайне сложно подделать. Тем самым ресурс будет допускать анкеты только живых и настоящих людей. Автоматически блокировать будет анкеты женатых, чтобы не было поиска каких-то себе спутниц. Мы сможем как раз защитить людей от этих всех негодяев, а профурсетки и шалашовки останутся в стороне. Они все в этом нехорошем бизнесе давно. У них у всех есть некая история. Если один раз человек знакомится — нормально, но если у него это поставлено на поток, а у них именно так, то просто его или ее учетная запись автоматически будет заблокирована", — заявил Милонов.


Реакции от властей и конкретно министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций пока не последовало.

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Метки: Виталий Милонов   госуслуги   знакомства   инициатива   мнение   сервис   
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5  комментариев
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Quantimus Полчаса назад
От сервиса с честными услугами профурсеток (с реальными фото, прайсом и гарантиями) было бы больше толка.
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Умница-красавица Полчаса назад
Да что угодно! Лишь бы в приказном порядке госслужащих и учителей не заставляли там регистрироваться, а потом отчитываться о количестве найденных партнеров )))
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Copycat Полчаса назад
как по мне достаточно просто скопировать любой успешный сайт знакомств и сделать регистрацию просто по паспорту - решит все проблемы
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Burzum
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Лесник
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