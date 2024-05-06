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Ввоз автомобилей через дальневосточную таможню приблизился к досанкционным значениям

Ввоз автомобилей через дальневосточную таможню приблизился к досанкционным значениям

Автор:
06 мая 2024 13:18
Сообщество : Автомир
Метки: Автовсячина   Корея   Япония   авто   автомир   автомобили   импорт   машина   правый руль   санкции   таможня   
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Таможня Владивостока в марте нынешнего года оформила 21 тысячу автомобилей, ввезённых физическими лицами из-за рубежа. Как заявил первый заместитель начальника ведомства Константин Пономарёв, это сопоставимо с показателями досанкционного периода, когда Япония ввела ограничения на поставки.

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Метки: Автовсячина   Корея   Япония   авто   автомир   автомобили   импорт   машина   правый руль   санкции   таможня   
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