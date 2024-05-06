Ввоз автомобилей через дальневосточную таможню приблизился к досанкционным значениям

Японские власти ввели ограничения на поставки автомобилей в Россию 9 августа прошлого года, запретив к вывозу транспорт с моторами объёмом более 1,9 литра, а также электрокары и гибриды. За три последующих месяца экспорт снизился почти в полтора раза. В феврале санкции на подержанную легковую технику распространила и Южная Корея.



География поставок со времени введения ограничений не изменилась: россияне по-прежнему везут автомобили из Японии и Южной Кореи. Однако сейчас физлица переключились на технику с более компактными двигателями объёмом до 2 литров.



В таможне отмечают, что в объёме ввоза увеличилась доля праворульных автомобилей с моторами от 1,2 до 1,6 литра, среди которых встречаются и машины европейских премиальных марок, включая Audi, BMW и Mercedes-Benz.



Автомобили из Китая через Владивосток по-прежнему везут в минимальных количествах. По данным ТАСС, за I квартал 2024 года через Приморье доставили 622 машины китайских брендов, при этом на долю южнокорейских марок пришлось 4496 единиц, а «японцев» завезли 37 222 экземпляра.