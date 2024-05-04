Каршеринг улетел в котлован во время погони в Московском районе

Три человека пострадали в аварии с каршерингом, который улетел в строительный котлован в Московском районе Петербурга.



Авария произошла сегодня ранним утром. Водитель Volkswagen Polo сильно превысил скорость и не отреагировал на требование сотрудников ДПС остановиться. Тогда за ним организовали погоню, которая закончилась для нарушителя в строительном котловане – мужчина за рулём не справился с управлением, наехал на препятствие и опрокинулся.



