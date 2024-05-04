Каршеринг улетел в котлован во время погони в Московском районе

В аварии пострадали три молодых человека из Узбекистана.
Три человека пострадали в аварии с каршерингом, который улетел в строительный котлован в Московском районе Петербурга.
Авария произошла сегодня ранним утром. Водитель Volkswagen Polo сильно превысил скорость и не отреагировал на требование сотрудников ДПС остановиться. Тогда за ним организовали погоню, которая закончилась для нарушителя в строительном котловане – мужчина за рулём не справился с управлением, наехал на препятствие и опрокинулся.
В результате аварии всех, находящихся в салоне автомобиля, госпитализировали – 21-летний водитель с признаками опьянения и 22-летний пассажир находятся в состоянии средней степени тяжести, а 22-летний парень – в тяжёлом состоянии. К слову, все трое являются уроженцами Узбекистана.
Известно, что парни двигались со стороны КАДа по Московскому шоссе. Сломали пластиковые ограждения и упали в строительный котлован. По словам рабочего, глубина котлована примерно 10 метров. Каршеринг повредил примерно 10 штук арматур и бетон под ними. Сейчас рабочие вероятно меняют повреждения.
Источник:
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Три молодых овцейоба из кишлака.
Тут надо писать "три барана из Узбекинстана"