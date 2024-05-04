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Каршеринг улетел в котлован во время погони в Московском районе

Каршеринг улетел в котлован во время погони в Московском районе

Автор:
04 мая 2024 13:15
Сообщество : Автомир
Метки: Volkswagen Polo   Видео   Погоня   авто   каршеринг   котлован   машина   фото   
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В аварии пострадали три молодых человека из Узбекистана.

Три человека пострадали в аварии с каршерингом, который улетел в строительный котлован в Московском районе Петербурга.


Авария произошла сегодня ранним утром. Водитель Volkswagen Polo сильно превысил скорость и не отреагировал на требование сотрудников ДПС остановиться. Тогда за ним организовали погоню, которая закончилась для нарушителя в строительном котловане – мужчина за рулём не справился с управлением, наехал на препятствие и опрокинулся.


В результате аварии всех, находящихся в салоне автомобиля, госпитализировали – 21-летний водитель с признаками опьянения и 22-летний пассажир находятся в состоянии средней степени тяжести, а 22-летний парень – в тяжёлом состоянии. К слову, все трое являются уроженцами Узбекистана.


Известно, что парни двигались со стороны КАДа по Московскому шоссе. Сломали пластиковые ограждения и упали в строительный котлован. По словам рабочего, глубина котлована примерно 10 метров. Каршеринг повредил примерно 10 штук арматур и бетон под ними. Сейчас рабочие вероятно меняют повреждения.


Источник:

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Метки: Volkswagen Polo   Видео   Погоня   авто   каршеринг   котлован   машина   фото   
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28  комментариев
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40k
albedo Час назад
Пьяный мусульманин узбек в Питере на каршеринге - все в этой новости прикольно.
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1k
дмитрий викторович Минуту назад
Так их ещë лечить за наш счëт! Жаль рабочие их там не добили.
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29k
Alex Минуту назад
Люди не пострадали
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23k
BiZ 4 минуты назад
меняют повреждения? на другие?
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40k
Алексей 8 минут назад
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3k
Olegsky 9 минут назад
Три пьяных ишака
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1k
max20 16 минут назад
Похоже, что депортация из РФ для многих это изгнание из рая на земле.
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52k
Элек Мек 23 минуты назад
В аварии пострадали три существа,внешне похожие на людей.
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3k
Александр Полчаса назад
Своих дебилов немерено, так ещё и чужих-враждебных в страну пускают.
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11k
BarOb Полчаса назад
Не понимаю как работает каршеринг. Берут машины алкоголики,наркоманы и люди без прав. Как потом возмещают стоимость авто, неужели эти уёпки расплатятся за разбитое авто? Хотя на нём уже написано -50%, всё равно это дорого
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151
СЕРГЕИЧ 37 минут назад
Из всего этого только машину жалко
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6k
Руслан 40 минут назад
Жаль, что не сдохли при падении.
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43k
Сергей 51 минуту назад
Сбрось чурку с 10 метров на бетон, и ей ничего не сделается. А бибику зря сломали.
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6k
heta 52 минуты назад
"В аварии пострадали три молодых человека из Узбекистана."
Три молодых овцейоба из кишлака.
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69k
Андрей 58 минут назад
Интересно, это где такие высококлассные специалисты, без которых в России вообще и в Питере в частности - труба, работают? Чтобы им в своём Узбекистане (Кыргызстане, впиши необходимое) так не погонять?! И набухаться при это, да.
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15k
кот базилий 59 минут назад
Каршеринг в пролете - деньга нет савсэм, прастытэ нас.
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697
DuckTales Час назад
А так бы просто полтора года пешком походил ...
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932k
А.Берестенко Час назад
- А теперь о неприятностях

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15k
Ничоси Час назад
Не корретно писать "три молодых человека из Узбекистана".
Тут надо писать "три барана из Узбекинстана"
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1k
Darki Час назад
Главное обошлось без пострадавших людей.
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31k
AzuveR Час назад
Машину жалко.
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Alorous
  • Дата регистрации: 08.06.2014
  • 3411 постов (3108 в горячем)

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