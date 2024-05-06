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"Ракета" попала точно в цель

"Ракета" попала точно в цель

Автор:
06 мая 2024 10:58
Сообщество : Аварии
Метки: Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   мотоцикл   смертельное ДТП   
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4 мая на улице Ханты-Мансийской в Нижневартовске водитель автомобиля Хюндай Крета не убедился в безопасности манёвра и при повороте налево столкнулся с мотоциклом Ямаха. В результате столкновения 43-летний мотоциклист скончался в машине скорой помощи.

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Метки: Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   мотоцикл   смертельное ДТП   
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25  комментариев
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13k
Том Сойер 2 часа назад
Понятно. что виноват водитель Креты, но какая же скорость была у байка......? (Бывает, еду по Симферопольскому в сторону Тулы, вижу в зеркале малюсенькую светящуюся точку - через секунду мимо проносится хруст....)
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6k
corell 2 минуты назад
Система катапультирования сработала штатно, но парашют не раскрылся.
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8k
tamin 3 минуты назад
По правилам винават водитель автомобиля. А по факту я бы мотоциклиста бы еще разочек переехал бы. Эта тварь летела с 2х кратным превышением точно, не думая о других. А если бы там беременная переходила не по правилам? А на такой суорости хруста вообще не видно. Но есть плюс. В больнице свежие донорские органы подвезли
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1k
Николай 4 минуты назад
Возможно будет обоюдка, если экспертиза покажет, что мотоциклист двигался с превышением скорости.
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580
ApolloOne 20 минут назад
Боты слетели. Исход очевиден.
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33k
Kladbische 21 минуту назад
Это всегда удивительно. Пешеходный переход, перекрёсток, куча машин. И у них нет даже намёка, на то чтоб сбросить скорость. Ну любишь ты быстро ездить, ну выбери дорогу где нет потенциальных опасностей, и лети ты там по максимуму.
Такое ощущение что садясь за руль мотоцикла, мозг отключается.
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353
Радист 23 минуты назад
Видимо водитель мотоцикла Ямаха очень спешил попасть в другой мир...
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25k
MrGod Полчаса назад
Да кто их уже считает, расходники.
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9k
Ntvl 42 минуты назад
каждый год одно и тоже! как только заканчивают вылавливать жмуриков на весеннем льду, то затем активизируются хрусты. классика жанра от тупых дебилов!
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31k
Григорий 52 минуты назад
Исполнил тройной тулуп байкера. Неплохо вышло, жаль не в центре кадра.
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10k
SuperTroll 55 минут назад
Да в том то и прикол. Вот так поворачиваешь налево, вроде видишь до горизонта все свободно. А тут эта пуля за 0,5 секунды из точки и в тебя... и пздц.
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14k
JawaRocker Час назад
R.I.P.
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12k
Дмитрий Час назад
Ну не знаю, как говорится. Я б так прям сразу и не сделал выводов о том кто виноват. Дополнительной секции на светофоре на лево нет. Горел судя по всему зелёный(остальной поток двигался). Т.е. имел право совершать поворот на лево. Скорость мотоцикла? При разрешённой скорости, имелось ли у мотоциклиста возможность избежать столкновения? Как минимум надо это выяснять а потом уже делать выводы о наличии в действиях водителя Хюндая состава 264 УК РФ.
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Дальнобой
  • Дата регистрации: 27.02.2023
  • 1449 постов (1470 в горячем)

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