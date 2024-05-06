"Ракета" попала точно в цель

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4 мая на улице Ханты-Мансийской в Нижневартовске водитель автомобиля Хюндай Крета не убедился в безопасности манёвра и при повороте налево столкнулся с мотоциклом Ямаха. В результате столкновения 43-летний мотоциклист скончался в машине скорой помощи.
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Такое ощущение что садясь за руль мотоцикла, мозг отключается.