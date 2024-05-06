Активист попросил прокуратуру проверить на экстремизм лидера ДДТ Юрия Шевчука

Поводом стало заявление музыканта на концерте в Дубае.
В 2022 году, Юрий Шевчук сделал несколько заявлений и получил штраф. А многие концертные площадки стали отменять его выступления. Также Юрия не поддержали его коллеги по рокерскому цеху. Например, лидер группы Чайф и Валерий Кипелов.
В сентябре 2023, музыкант получил инфаркт миокарда и временно прекратил творческую деятельность.
Но он быстро поправился и вновь вернулся на сцену. Теперь его гастрольный график выглядит так:
В сетке концертов также есть Москва, Питер, Челябинск и другие города России. Но с пометкой «дата уточняется». Так что они пока под вопросом.
Ну а на прошедшем концерте в ОАЭ, Шевчук сделал новое заявление:
Есть две концепции исторические. Первая: всё в начале было хорошо, а потом закончилось полной х****й. И вторая: что вся эта лажа заканчивается какой-то движухой, чем-то хорошим.
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Видео попало в сеть и вызвало вопросы у председателя Совета отцов России Андрея Згонникова. Он обратился в Генпрокуратуру и попросил проверить Шевчука по статье о публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности. Проверку проведёт и Минюст: если у него найдут факты иностранного финансирования, то могут признать иноагентом.
Если прокуратура найдёт подтверждение экстремизма в словах Юрия Шевчука, то ему грозит уголовное дело. Также музыканту могут запретить въезд в ОАЭ. Недавно такое предписание получил иноагент Моргенштерн*.
*Моргенштерн признан иноагентом на территории РФ.
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То есть публичные призывы к свержению власти (революции) - это уже ненаказуемо (сарказм).
Знаете, что то вспомнилось:
в смысле если?
за границей концерты кто оплачивает и какой валютой?
вроде все очевидно
Ну и артист играет на чувствах аудитории.
Требование "рэволюции", для огромной аудитории небедных людей основано на том - "вернуть всё в зад, что-бы можно было миллионы долларов зарабатывать, не особо напрягаясь."
Многие из них вывели деньги из России, а вот таких заработков как в России было в других странах практически нет.
Здесь они когда-то сколотили состояния не платя налоги и использую полурабский труд.
А КОГДА ПРИДЁТ РЭВОЛЮЦИЯ И ЧЕЛОВЕК СО СТЕЧКИНЫМ БУДЕТ ВЕРНУВШЕГОСЯ РЕЛОКТАНТА ПОТРОШИТь - он завизжит "А НАС ЗА ЧТО!" и жиденько подпустит в подвёрнутые штанишки....
)))
Я как то не замечал за ним такого.
А жаль - нормальный мужик был.
Наших солдат в Чечне во время чеченских войн поддерживал.
А тут - паскудничать начал.
Гены дали о себе знать - не зря же дед за Петлюру воевал.
Это, скорее, характеризует как сложного, хитро вывернутого человека.