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Активист попросил прокуратуру проверить на экстремизм лидера ДДТ Юрия Шевчука

Активист попросил прокуратуру проверить на экстремизм лидера ДДТ Юрия Шевчука

Автор:
06 мая 2024 14:33
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Видео   Концерт   ОАЭ   Прокуратура   Юрий Шевчук   группА   ддт   музыкант   проверка   экстремизм   
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Поводом стало заявление музыканта на концерте в Дубае.

В 2022 году, Юрий Шевчук сделал несколько заявлений и получил штраф. А многие концертные площадки стали отменять его выступления. Также Юрия не поддержали его коллеги по рокерскому цеху. Например, лидер группы Чайф и Валерий Кипелов.

В сентябре 2023, музыкант получил инфаркт миокарда и временно прекратил творческую деятельность.

Но он быстро поправился и вновь вернулся на сцену. Теперь его гастрольный график выглядит так:

В сетке концертов также есть Москва, Питер, Челябинск и другие города России. Но с пометкой «дата уточняется». Так что они пока под вопросом.

Ну а на прошедшем концерте в ОАЭ, Шевчук сделал новое заявление:

Есть две концепции исторические. Первая: всё в начале было хорошо, а потом закончилось полной х****й. И вторая: что вся эта лажа заканчивается какой-то движухой, чем-то хорошим.

Видео попало в сеть и вызвало вопросы у председателя Совета отцов России Андрея Згонникова. Он обратился в Генпрокуратуру и попросил проверить Шевчука по статье о публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности. Проверку проведёт и Минюст: если у него найдут факты иностранного финансирования, то могут признать иноагентом.

Если прокуратура найдёт подтверждение экстремизма в словах Юрия Шевчука, то ему грозит уголовное дело. Также музыканту могут запретить въезд в ОАЭ. Недавно такое предписание получил иноагент Моргенштерн*.

*Моргенштерн признан иноагентом на территории РФ.

Источник:

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Метки: Видео   Концерт   ОАЭ   Прокуратура   Юрий Шевчук   группА   ддт   музыкант   проверка   экстремизм   
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19  комментариев
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13k
Том Сойер 53 минуты назад
А юра-музыкант сам не понял, что сказал, главное - "про революцию"... (Как все эти клоуны дешёвые пытаются любыми путями "революцию" в нашей стране устроить - иди-ка ты на х.уй, мудак старый, катайся по тельавивам и лимассолам, пой свои песни и не лезь уже обратно - ты на хрен здесь не нужен, проститутка)
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11k
Zhora 9 минут назад
А можно пояснительную бригаду? Что он вообще сказать-то хотел?
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120
Аврашалом Маркович Zhora 2 минуты назад
После его нецелованной попы Президента уже неважно. По-любому враг.
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1k
Я мыслю, следовательно, существую. 14 минут назад
Страна доносчиков. Не нравится - не слушай, не смотри. Какое твоё сучье дело, кто там и что сказал?
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80
pilot52 18 минут назад
Сколько же идиотов с инициативой, называемых сейчас активистами, которые слушают, но не слышат. Шевчук ни к чему не призывал, а лишь озвучил две концепции исторического развития.
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4k
poбт Полчаса назад
"если у него найдут факты иностранного финансирования"
в смысле если?
за границей концерты кто оплачивает и какой валютой?
вроде все очевидно
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6k
Отвратительный Мужик Полчаса назад
Вот некоторые начнут говном бросаться , такие как Пугачева, думаешь "Что бы ты сдохла старая шлюха". А на Шевчука думаешь "Ну тебя кто за язык тянул"? Неужели он не понимает, что происходит и к чему всё идёт? Нет вам прощения граждане артисты, идите на куй.
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26k
sssss3 Полчаса назад
Ну что сказать, концерт был для "пугливых патриотов".
Ну и артист играет на чувствах аудитории.
Требование "рэволюции", для огромной аудитории небедных людей основано на том - "вернуть всё в зад, что-бы можно было миллионы долларов зарабатывать, не особо напрягаясь."
Многие из них вывели деньги из России, а вот таких заработков как в России было в других странах практически нет.
Здесь они когда-то сколотили состояния не платя налоги и использую полурабский труд.
А КОГДА ПРИДЁТ РЭВОЛЮЦИЯ И ЧЕЛОВЕК СО СТЕЧКИНЫМ БУДЕТ ВЕРНУВШЕГОСЯ РЕЛОКТАНТА ПОТРОШИТь - он завизжит "А НАС ЗА ЧТО!" и жиденько подпустит в подвёрнутые штанишки....
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8k
x3matic 36 минут назад
Старая проститутка.Как только не изе.б.нется и для своих евреев хочет быть хорошим и в то же время ссыт что выкинут его отсюда как обосраный матрас-кушать станет нечего.Если этот клоун не поддерживает мою страну значит идет он на х.уй!
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62
Сергей 43 минуты назад
Обделенный вниманием андрюшка лизнул)
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18k
ron 44 минуты назад
Скажи он эту хрень где-то на кухне, поржали бы и разошлись, но он - человек публичный, глаголит со сцены, так сказать... а в последнее время им не просто намекают - ОРУТ!!! - думай, сска, что говоришь со сцены (с экрана)! Но сигнал опять не получен, ибо нечем....
)))
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80
pilot52 ron 16 минут назад
Послушайте какого-нибудь Дугина, что он несёт, тоже публичный человек - и ничего, "как с гуся вода"
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41k
albedo 52 минуты назад
Юра довыеживался.
А жаль - нормальный мужик был.
Наших солдат в Чечне во время чеченских войн поддерживал.
А тут - паскудничать начал.
Гены дали о себе знать - не зря же дед за Петлюру воевал.
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15k
L.Nemo Час назад
Вот ни разу не фанат этого кренделя, но, обьективности ради, я так и не понял, что он такого сказал то?
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August
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