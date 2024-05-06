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Китайцы производят в 2 раза больше автомобилей, чем могут продать

Китайцы производят в 2 раза больше автомобилей, чем могут продать

Автор:
06 мая 2024 12:05
Сообщество : Автомир
Метки: Автовсячина   Китай   авто   автозавод   автомир   автомобили   автосалон   машина   рынок   электромобиль   
2006
2
Китайское автомобильное перенасыщение ищет глобального выхода: 40 млн мощностей, 123 бренда, всего 22 млн покупателей. Так почему же правительство до сих пор субсидирует отрасль?

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Метки: Автовсячина   Китай   авто   автозавод   автомир   автомобили   автосалон   машина   рынок   электромобиль   
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16  комментариев
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13k
Б.Касторский 2 часа назад
Да всё уже. Нет ни одной страны, которая могла бы заявить, что не зависит от Китая. Боятся? Так сами вырастили. Всё производство и технологии сами везли в Китай. Теперь даже премиум сегмент авторынка должен опасаться.
Китай поражает своей экономической мощью. Хитрость одного из древнейших существующих государств удивительна. США пытались силой захватывать нефтянку. Китай просто захватил рынок и всё.
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52k
Элек Мек Час назад
Горшочек не вари,начинай варить запчасти к тому что уже есть.
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22k
КВТИУ-80 2 часа назад
Даёшь новые китайские авто по цене "электровело"!

Впрочем, лучше не надо – итак, в городах (и не только) от авто – пукнуть (извиняюсь) негде.
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Добрый Бабайка
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