Китайцы производят в 2 раза больше автомобилей, чем могут продать

По всему Китаю автоконцерны имеют автозаводы для выпуска 40 млн автомашин ежегодно, но автолюбители в КНР приобретают только около 22 млн авто за 12 месяцев. Несмотря на это неравенство, власти Китая продолжают вкладываться в развитие отрасли.



Проблема избыточных производственных площадок в Китае подрывает планы как авторитетных автоконцернов, так и тех, кто продвигает новые технологии.



Автопром Китая намерен реализовывать свои электрокары за границу, что вызывает обеспокоенность как среди западных конкурентов, так и среди правительств. В США Белый дом изучает вопрос о повышении тарифных ставок для защиты внутреннего выпуска машин, в то время как Евросоюз рассматривает субсидии КНР на электрокары и может принять похожие меры.



Это приведет к вопросу о том, почему КНР вкладывается в отрасль, которая уже страдает от избыточных мощностей. Это обусловлено желанием местных властей поддержать свои марки на глобальном рынке, а также с его усилиями по поддержке экономического роста и сохранению рабочих мест на фоне более широких трудностей экономического плана.



Поддержка властей означает, что даже убыточные автоконцерны смогут производить больше автомобилей. В том году только 4 из 123 национальных автопроизводителей, производящих электромобили, продали более 400 000 авто — многие считают, что это число, которого нужно достичь автопроизводителю, чтобы выйти на уровень безубыточности в КНР. Это компании BYD, Tesla, Aion и Wuling.



Это побудило некоторых китайских чиновников призвать к консолидации автомобильной промышленности. Однако на данный момент идея расширения, поддерживаемая национальным правительством, по-прежнему преобладает.