Китайцы производят в 2 раза больше автомобилей, чем могут продать

2006
2
Китайское автомобильное перенасыщение ищет глобального выхода: 40 млн мощностей, 123 бренда, всего 22 млн покупателей. Так почему же правительство до сих пор субсидирует отрасль?
По всему Китаю автоконцерны имеют автозаводы для выпуска 40 млн автомашин ежегодно, но автолюбители в КНР приобретают только около 22 млн авто за 12 месяцев. Несмотря на это неравенство, власти Китая продолжают вкладываться в развитие отрасли.
Проблема избыточных производственных площадок в Китае подрывает планы как авторитетных автоконцернов, так и тех, кто продвигает новые технологии.
Автопром Китая намерен реализовывать свои электрокары за границу, что вызывает обеспокоенность как среди западных конкурентов, так и среди правительств. В США Белый дом изучает вопрос о повышении тарифных ставок для защиты внутреннего выпуска машин, в то время как Евросоюз рассматривает субсидии КНР на электрокары и может принять похожие меры.
Это приведет к вопросу о том, почему КНР вкладывается в отрасль, которая уже страдает от избыточных мощностей. Это обусловлено желанием местных властей поддержать свои марки на глобальном рынке, а также с его усилиями по поддержке экономического роста и сохранению рабочих мест на фоне более широких трудностей экономического плана.
Поддержка властей означает, что даже убыточные автоконцерны смогут производить больше автомобилей. В том году только 4 из 123 национальных автопроизводителей, производящих электромобили, продали более 400 000 авто — многие считают, что это число, которого нужно достичь автопроизводителю, чтобы выйти на уровень безубыточности в КНР. Это компании BYD, Tesla, Aion и Wuling.
Это побудило некоторых китайских чиновников призвать к консолидации автомобильной промышленности. Однако на данный момент идея расширения, поддерживаемая национальным правительством, по-прежнему преобладает.
Проблема избыточных производственных площадок в Китае подрывает планы как авторитетных автоконцернов, так и тех, кто продвигает новые технологии.
Автопром Китая намерен реализовывать свои электрокары за границу, что вызывает обеспокоенность как среди западных конкурентов, так и среди правительств. В США Белый дом изучает вопрос о повышении тарифных ставок для защиты внутреннего выпуска машин, в то время как Евросоюз рассматривает субсидии КНР на электрокары и может принять похожие меры.
Это приведет к вопросу о том, почему КНР вкладывается в отрасль, которая уже страдает от избыточных мощностей. Это обусловлено желанием местных властей поддержать свои марки на глобальном рынке, а также с его усилиями по поддержке экономического роста и сохранению рабочих мест на фоне более широких трудностей экономического плана.
Поддержка властей означает, что даже убыточные автоконцерны смогут производить больше автомобилей. В том году только 4 из 123 национальных автопроизводителей, производящих электромобили, продали более 400 000 авто — многие считают, что это число, которого нужно достичь автопроизводителю, чтобы выйти на уровень безубыточности в КНР. Это компании BYD, Tesla, Aion и Wuling.
Это побудило некоторых китайских чиновников призвать к консолидации автомобильной промышленности. Однако на данный момент идея расширения, поддерживаемая национальным правительством, по-прежнему преобладает.
Китайские производители заняли треть мирового авторынка
Мартовский объём мирового авторынка составил 8.15 млн автомобилей, и, по подсчётам местной ассоциации автопроизводителей, на долю Китая из них пришлось 33 %.
За первые три месяца 2024 года китайские автопроизводители отправили за рубеж 470 тысяч машин, обеспечив 40-процентный прирост год к году. С учётом иностранных брендов, разместивших в КНР свои предприятия и поставляющих автомобили на экспорт, объём поставок достигает 1.32 млн единиц — это на 23 % больше, чем годом ранее.
Крупнейшими экспортёрами из КНР названы концерны SAIC, Chery, Great Wall и BYD, при этом последний признан лидером по поставкам электрифицированных автомобилей: гибридов и полноценных электрокаров. Основным зарубежным рынком для них стала Европа, однако около 100 тысяч машин китайские производители смогли реализовать в обеих Америках.
Первое место в глобальном рейтинге досталось Toyota. Это единственный концерн, доля которого превысила 10 % (10.6 %). На втором месте — Volkswagen (9.5 %), на третьем — Hyundai (7.4 %). Единственным брендом из Китая, вошедшим в мировой топ-10, пусть и на последнем месте, оказалась Geely. За первые три месяца 2024 года концерн смог продать 738 400 автомобилей.
Всего на планете в I квартале 2024 года было реализовано 21.05 млн машин — на 3 % больше, чем за тот же период 2023 года. По прогнозам китайских аналитиков, рынок продолжит восстанавливаться после пандемии и кризиса микроэлектроники, но умеренными темпами. Как ожидается, по итогам 2024 года его объём незначительно превысит 90 млн автомобилей.
За первые три месяца 2024 года китайские автопроизводители отправили за рубеж 470 тысяч машин, обеспечив 40-процентный прирост год к году. С учётом иностранных брендов, разместивших в КНР свои предприятия и поставляющих автомобили на экспорт, объём поставок достигает 1.32 млн единиц — это на 23 % больше, чем годом ранее.
Крупнейшими экспортёрами из КНР названы концерны SAIC, Chery, Great Wall и BYD, при этом последний признан лидером по поставкам электрифицированных автомобилей: гибридов и полноценных электрокаров. Основным зарубежным рынком для них стала Европа, однако около 100 тысяч машин китайские производители смогли реализовать в обеих Америках.
Первое место в глобальном рейтинге досталось Toyota. Это единственный концерн, доля которого превысила 10 % (10.6 %). На втором месте — Volkswagen (9.5 %), на третьем — Hyundai (7.4 %). Единственным брендом из Китая, вошедшим в мировой топ-10, пусть и на последнем месте, оказалась Geely. За первые три месяца 2024 года концерн смог продать 738 400 автомобилей.
Всего на планете в I квартале 2024 года было реализовано 21.05 млн машин — на 3 % больше, чем за тот же период 2023 года. По прогнозам китайских аналитиков, рынок продолжит восстанавливаться после пандемии и кризиса микроэлектроники, но умеренными темпами. Как ожидается, по итогам 2024 года его объём незначительно превысит 90 млн автомобилей.
Источник:
Ссылки по теме:
- Polestar продемонстрировал зарядку электромобиля за 10 минут
- Электромобиль Tesla Cybertruck заметили в Москве
- McLaren F1 1995 года почти без пробега выставят на аукцион
- Редкая модификация Toyota Mega Cruiser с левым рулём ушла с молотка
- В России продают новый гиперкар Koenigsegg Jesko за 1 миллиард рублей
Новости партнёров
реклама
Китай поражает своей экономической мощью. Хитрость одного из древнейших существующих государств удивительна. США пытались силой захватывать нефтянку. Китай просто захватил рынок и всё.
Кстати предпоследний шаг они уже сделали - Китай единственная страна в мире, которая производит все ключевые технологии, ближайший конкурент - США только 60%.
Впрочем, лучше не надо – итак, в городах (и не только) от авто – пукнуть (извиняюсь) негде.