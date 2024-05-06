Ведьмин замок Портленда и его мрачные тайны

Древние руины в орегонской глуши когда-то были совершенно обычными популярными купальнями. Теперь же эти развалины стали местом пристального внимания любителей мистики, поскольку связаны с мрачными легендами об убийствах.
Остатки здания в Портленде, известного сегодня как Замок ведьмы, фактически прожили за время своего существования несколько жизней. И ни одна из них не была приятной.
В середине 1800-х годов, задолго до появления этого сооружения, некий Дэнфорд Балч приобрёл большой участок земли в этих краях. Тогда Портленд ещё только начинал застраиваться. Это был достаточно большой участок. И хозяину пришлось нанять работников, чтобы привести его в порядок.
В их числе был парень по имени Мортимер Стамп, который жил в хижине на участке вместе с большой семьёй Балча. Постепенно Стамп и дочь Балча Анна полюбили друг друга. И в результате Стамп попросил у Балча руки его дочери. Тот ответил отказом. Стамп и Анна заявили, что сбегут вместе. Балч пришёл в ярость и сказал работнику, что убьёт его, если они это сделают. Молодая пара посчитала угрозы пустыми и решила сбежать в ноябре 1858 года.
Когда Балч узнал о побеге, он впал в глубокую депрессию: перестал спать и заливал горе спиртным. После возвращения молодой пары в Портленд Балч быстро исправил ситуацию по своему собственному усмотрению. Мужчина выстрелил в лицо Стампу из двуствольного ружья, когда выследил его на пароме.
Убийцу арестовали, но он ухитрился сбежать из тюрьмы. Однако Балча это не спасло. И в середине октября 1859 года мужчину казнили. А его смерть стала первой официальной казнью в Орегоне.
После смерти Балча дом в течение следующих ста лет неоднократно менял хозяев. В результате усадьба перешла в собственность города.
В 1930-х годах рядом с ней было возведено каменное здание, которое сохранилось до наших дней. Оно находилось в ведении Портлендской службы парков и отдыха и использовалось в качестве станции рейнджеров и туалетов для туристов. В 1962 году его сильно повредило ураганом, и некогда основательное сооружение постепенно разрушилось и пришло в запустение.
Каменные стены заросли мхом, крыша провалилась, а любители заброшек изрисовали стены граффити. О доме забыли вплоть до 1980-х годов. Пока учащиеся местной школы не обнаружили это дивное местечко и не застолбили его для тусовок и вечеринок. Школьники назвали его Замком ведьмы, сочтя такое название подходящим, несмотря на полное отсутствие связи с любыми ведьмами. И завели традицию проводить встречи по вечерам в пятницу, которая сохранилась и до наших дней.
Колоритное местечко вполне подошло бы для съёмок какого-нибудь очередного фильма про дух зловещей ведьмы, вернувшейся с того света для мести, но пока идея только витает в воздухе и ждёт воплощения.
Источник:
- "Знали друг друга с рождения": пары рассказали свои счастливые истории любви
- В США арестовали отца, который довёл до смерти 6-летнего сына
- "Узнала, что у него свадьба завтра": девушки рассказали, как уличили в измене партнёров
- "Свекровь тебе не подруга": откровения замужних, которые поняли всю суть только после свадьбы
- "Спит со всеми подряд и прячет ребёнка": пользователи рассказали о самых бредовых слухах, которые слышали о себе