Ведьмин замок Портленда и его мрачные тайны

В середине 1800-х годов, задолго до появления этого сооружения, некий Дэнфорд Балч приобрёл большой участок земли в этих краях. Тогда Портленд ещё только начинал застраиваться. Это был достаточно большой участок. И хозяину пришлось нанять работников, чтобы привести его в порядок.

В их числе был парень по имени Мортимер Стамп, который жил в хижине на участке вместе с большой семьёй Балча. Постепенно Стамп и дочь Балча Анна полюбили друг друга. И в результате Стамп попросил у Балча руки его дочери. Тот ответил отказом. Стамп и Анна заявили, что сбегут вместе. Балч пришёл в ярость и сказал работнику, что убьёт его, если они это сделают. Молодая пара посчитала угрозы пустыми и решила сбежать в ноябре 1858 года.