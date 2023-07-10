В Петербурге напали на мужчину, который нарисовал граффити с рекламой площадки по продаже запрещённых веществ

Питерский уличный художник нарисовал граффити с рекламой наркоплощадки. Это очень не понравилось гражданину, который проезжал мимо и обратил внимание на рисунок.

Мужик вышел из авто и обрушил на любителя граффити град сокрушительных ударов. Они оказались настолько сильными, что художник попал в реанимацию, а через неделю скончался. Делом занимается полиция: сообщают, что гражданина задержали и теперь ему светит реальный срок.

Осторожно, жёсткое видео и матюги: