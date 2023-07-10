В Петербурге напали на мужчину, который нарисовал граффити с рекламой площадки по продаже запрещённых веществ

Его заметил проезжающий автомобилист и устроил «разборку».
Питерский уличный художник нарисовал граффити с рекламой наркоплощадки. Это очень не понравилось гражданину, который проезжал мимо и обратил внимание на рисунок.
Мужик вышел из авто и обрушил на любителя граффити град сокрушительных ударов. Они оказались настолько сильными, что художник попал в реанимацию, а через неделю скончался. Делом занимается полиция: сообщают, что гражданина задержали и теперь ему светит реальный срок.
Осторожно, жёсткое видео и матюги:
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Чтобы английская пресса могла писать "посадили за пост".
Все до одного удары фальшивые. Хто не верит : обратите внимание на спину "агрессора" и на ломаные движения рук , якобы наносящих удары , а на самом деле и по позе ног и по изгибу спины всё понятно.
Тот , хто считает што избиение настоящее , тот никогда не видел как бьют палкой (битой,дубинкой,арматурой) вживую.