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В Петербурге напали на мужчину, который нарисовал граффити с рекламой площадки по продаже запрещённых веществ

В Петербурге напали на мужчину, который нарисовал граффити с рекламой площадки по продаже запрещённых веществ

Автор:
10 июля 2023 14:58
Сообщество : Криминал
Метки: Видео   Наркотики   граффити   запрещённые вещества   мужик   питер   полиция   реанимация   
3388
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Его заметил проезжающий автомобилист и устроил «разборку».

Питерский уличный художник нарисовал граффити с рекламой наркоплощадки. Это очень не понравилось гражданину, который проезжал мимо и обратил внимание на рисунок.

Мужик вышел из авто и обрушил на любителя граффити град сокрушительных ударов. Они оказались настолько сильными, что художник попал в реанимацию, а через неделю скончался. Делом занимается полиция: сообщают, что гражданина задержали и теперь ему светит реальный срок.

Осторожно, жёсткое видео и матюги:

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Метки: Видео   Наркотики   граффити   запрещённые вещества   мужик   питер   полиция   реанимация   
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36  комментариев
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26
Илья 4 часа назад
Чистейшая постанова. Он до него битой не докасается.. Плохая игра плохих актеров...
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1k
Andrey G 23 минуты назад
Автора поста за рекламу наркоты оштрафовать для начала косарей на 10, потом условку и штраф косарей на 100, а потом закрыть от людей.
Чтобы английская пресса могла писать "посадили за пост".
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7k
Нестерин Сергей Полчаса назад
Хня какая- то. Как по попке нашлёпал. Но идея хороша.
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2k
vijilante Час назад
Постановка.
Все до одного удары фальшивые. Хто не верит : обратите внимание на спину "агрессора" и на ломаные движения рук , якобы наносящих удары , а на самом деле и по позе ног и по изгибу спины всё понятно.
Тот , хто считает што избиение настоящее , тот никогда не видел как бьют палкой (битой,дубинкой,арматурой) вживую.
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1k
Mrak OBOY Час назад
да это вирусная реклама этого сайта!!! а на фишках посты проверяются?
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29k
Aqueronte Час назад
Как то так
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54k
dima423 2 часа назад
постанова)
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1k
Stargazer 2 часа назад
Конкуренция, однако
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4k
Могвай 2 часа назад
А как на пост жалобу отправить?
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2k
Александр 2 часа назад
дизлайк посту. этот пост сам рекламу наркоплощадки продвигает.
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353
Sadik-mardik 2 часа назад
Спектакль!!! Хрен бы кто прибежал.
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29k
Aqueronte 2 часа назад
Отправил в Роскомнадзор ссылку и скриншот. August, готовь кошелек для штрафа или адвоката.
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4k
Григорий 2 часа назад
реклама пидобера рисующего или рука конкуренции?
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388
Серега 2 часа назад
С первого удара видно,что постановка.
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15k
эмосурикат прямоползающий 2 часа назад
в вк активно распространяют картинки с 1win нелегальное онлайн казино, тут вообще реклама наркоты на посещаемом ресурсе в общем доступе, а депутаты все придумывают странные законы и сажают за надуманные статьи
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10k
BarOb 2 часа назад
Постанова именно для рекламы. Жёлтые газетёнки и сайтёнки сделали им рекламу распространив видео.
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29k
Aqueronte 3 часа назад
Думается мне что само видео и есть реклама площадки Кракена. Название очереди хорошо видно. Пойду как отошлю ссылку в Роскомнадзор, пусть разбираются. За такую хрень фишки нагнуть можно.
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96
slagol67@ 3 часа назад
Лет 7 назад я в Москве такого "художника" поймал - трафареты на асфальте делал по той же теме. Отпинал слегка,за волосы тащил заставлял запрашивать 'художества". Приехали менты, отвезли обоих в отдел, на обоих составили протоколы. На этом всё кончилось. Я специально ходил узнавал что с ним дальше - сказали предъявить ему по сути нечего. А мне,слава богу, хоть условку не впаяли.
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96
slagol67@ Aqueronte 2 часа назад
Возможно. Но я по теме вспомнил свой опыт, и только.
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11k
Владимир 3 часа назад
Расчлененки нет, значит не Питер.
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672
Flint 3 часа назад
Чел с дубинкой, возможно, вкурсе что это реклама платформы для продажи запрещённых веществ, автор что запостил эту рекламу - 100% вкурсе, чел который решил посцать на стену - далеко не факт что был вкурсе чего-либо))
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3k
VPJ 3 часа назад
Это не питерская фигня. С битой на расчлененку!!!!? Нонсенс.
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