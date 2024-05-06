FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Без кота и жизнь не та 2352 поста • 514 подписчиков подписаться
Главная > Видео > Сообщество Без кота и жизнь не та
Больше десятка кошек вынуждены жить в крошечном коридоре квартиры

Больше десятка кошек вынуждены жить в крошечном коридоре квартиры

Автор:
06 мая 2024 13:09
Сообщество : Без кота и жизнь не та
Метки: Видео   домашние питомцы   животные   кот   кошка   негатив   
1040
1
1

После смерти заводчицы новый «хозяин» котят заточил более десятка животных в крошечном коридоре на севере Москвы — пушистики не видят дневного света и голодают, а нужды справляют все в один лоток.

Маленький закуток без солнечного света стал новым «домом» для целого кошачьего выводка — такая печальная судьба неожиданно настигла животных после смерти их хозяйки-заводчицы в Отрадном, когда жизни четвероногих попали в руки ее сына.


Волонтеры обратили внимание на котят, обреченных выживать из последних сил, ведь мужчина заточил их в крошечном коридоре, а забота об здоровье питомцев и кормежка осуществляются по принципу «как придется». Из-за отсутствия стерилизации пушистиков вскоре стало уже 30 штук. Сейчас часть хвостиков уже пристроили, но 14 кошек и котят продолжают бороться за существование в ужасных условиях.


Животные не видят света и голодают, ведь безучастный хозяин практически не кормит их: как отмечают соседи, его фактически не бывает дома. Три лотка без наполнителя на более чем дюжину животных, — такой «заботой» обеспечил их новый владелец. Волонтеры пытаются пристроить бедолаг в добрые руки.


Неадекват, обрекая котов на верную смерть, помогать неравнодушным людям при этом, судя по всему, не намерен: он игнорирует и соседей, и зоозащитников, а участковому попросту не открывает двери.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Без кота и жизнь не та"
Метки: Видео   домашние питомцы   животные   кот   кошка   негатив   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
2  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
13k
Том Сойер Полчаса назад
Новый хозяин квартиры (см. картинку)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
9k
Гвоздь 47 минут назад
выпустить на волю и забыть.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Alorous
  • Дата регистрации: 08.06.2014
  • 3416 постов (3115 в горячем)

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

845204



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Парень спас бабульку от мошенников, но выяснилось, что она сама мошенница
Парень спас бабульку от мошенников, но выяснилось, что она сама мошенница
За осквернение георгиевской ленты будут штрафовать
За осквернение георгиевской ленты будут штрафовать
Набирающие популярность в сообществах
Мемы из соцсетей. Свежак за 5 мая
Мемы из соцсетей. Свежак за 5 мая
Барабанщик, ставший звонарём
Барабанщик, ставший звонарём
Китайские учёные показали концепт лунной космической базы (видео)
Китайские учёные показали концепт лунной космической базы (видео)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Мемы из соцсетей. Свежак за 1 мая

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#в мире#машина#факты#автомобили#полиция#аварии#США#фильм#негатив
#животные#история#забавно#автомир#СССР#кино#авто аварии#интересно#конфликт#Сочи
#Прикол#люди#Юмор#кот#ДТП#Китай#Реакция#дети#кошка#Япония
Китайские учёные показали концепт лунной космической базы (видео) Китайские учёные показали концепт лунной космической базы (видео) Кот превратил свой временный недостаток в преимущество Кот превратил свой временный недостаток в преимущество Жизнь с рыжим котом Жизнь с рыжим котом Кот наелся и спит Кот наелся и спит Кормление кошек пошло не по плану Кормление кошек пошло не по плану Кот использует кактус в качестве чесалки Кот использует кактус в качестве чесалки

На что жалуетесь?

Вернуться