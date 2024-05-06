Больше десятка кошек вынуждены жить в крошечном коридоре квартиры

Маленький закуток без солнечного света стал новым «домом» для целого кошачьего выводка — такая печальная судьба неожиданно настигла животных после смерти их хозяйки-заводчицы в Отрадном, когда жизни четвероногих попали в руки ее сына.

Волонтеры обратили внимание на котят, обреченных выживать из последних сил, ведь мужчина заточил их в крошечном коридоре, а забота об здоровье питомцев и кормежка осуществляются по принципу «как придется». Из-за отсутствия стерилизации пушистиков вскоре стало уже 30 штук. Сейчас часть хвостиков уже пристроили, но 14 кошек и котят продолжают бороться за существование в ужасных условиях.

Животные не видят света и голодают, ведь безучастный хозяин практически не кормит их: как отмечают соседи, его фактически не бывает дома. Три лотка без наполнителя на более чем дюжину животных, — такой «заботой» обеспечил их новый владелец. Волонтеры пытаются пристроить бедолаг в добрые руки.

Неадекват, обрекая котов на верную смерть, помогать неравнодушным людям при этом, судя по всему, не намерен: он игнорирует и соседей, и зоозащитников, а участковому попросту не открывает двери.