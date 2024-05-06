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22 неизвестных факта о фильме «Говард-утка»: первый блин вселенной Marvel

22 неизвестных факта о фильме «Говард-утка»: первый блин вселенной Marvel

Автор:
06 мая 2024 11:37
Сообщество : Кино
Метки: Видео   говард утка   кино   марвел   съемкка   факты   фильм   фото   
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Говард — антропоморфными утка из Утиного мира. Из-за несчастливой случайности он оказывается на Земле, где встречает девушку по имени Беверли, которую он героически спасает от бандитов. Спустя некоторое время, между ними завязываются романтичные отношения.

1. В это трудно поверить, но «Говард» - первый полнометражный кинофильм (сериалы и телевизионные фильмы не считаем) об оригинальных героях вселенной Marvel. Не могу причислить себя к клубу фанатов комиксов, поэтому спрошу у компетентных читателей: почему Marvel так сильно отстал от DC Comics в экранизации своих работ?

1.1. Почему в п.1. выделено «оригинальных»? Потому что фильм «Рыжая Соня» (1985) основан на Рыжей Соне Marvel, которая, в свою очередь, вдохновлялась персонажем «Тени Вальгары» (1934).

2. Середина 80-х была чёрной полосой для Джорджа Лукаса как в бизнесе, так и в личном плане: развод с Марсией Гриффин (-$50 млн), затратное строительство Ранчо Скайуокер (-$100 млн), подряд несколько неудачных продюсерских проекта («Лабиринт», «Уиллоу», «Мисима», «Такер»). Последней каплей стал «Говард-утка», который не только провалился в прокате (см.п.22), но также собрал всеобщее «фу» от критиков и зрителей и породил мнение, что у Лукаса ничего, кроме «Индианы Джонса» и «Звёздных войн» не получается. Чтобы остаться на плаву после этой неудачи Лукасу пришлось продать CGI-подразделение Lucasfilm Стиву Джобсу. Именно это подразделение вскоре стало Pixar Animation Studios, которое начало клепать хит за хитом.

2.1. А для режиссёра Уилларда Хайка «Говард» стал приговором: он больше не снял ни одного полнометражного фильма.

3. С самого начала «Говард-утка» предполагался мультфильмом, однако Universal настояла на производстве художественной картины, посчитав, что это как раз то, что надо для летнего семейного просмотра.

4. Многочисленные костюмы Говарда обошлись студии в $2 млн. Авторитетные источники молчат в ответ на вопрос сколько этих костюмов было изготовлено. Также лишь приблизительно известно количество актёров, побывавших в шкуре перьях образе Говарда: то ли шесть, то ли восемь. Больше всего экранного времени мы видим в кадре Эда Гэйла.

4.1. По воспоминаниям Эда Гэйла, Мэл Брукс пригласил его в свой фильм «Космические яйца» фразой

«Каждый, кто снялся в “Говарде-утке” может сыграть и в моём фильме».

Как он умеет тонко троллить :)

5. Лиа Томпсон (Беверли) и девушки из группы Cherry Bomb сами исполнили все песни.

6. Вот как вы думаете – является ли "двоелуние" над Маршингтоном тонким намёком на Татуин и вообще творческим вмешательством со стороны Джорджа Лукаса?

7. А вот это определённо намёк на «Назад в будущее»: двойной огненный след за креслом Говарда перед переходом в тоннель, открытый лазерным спектроскопом.

8. Спустя ровно 28 лет, 1 августа 2014 г., на экраны вышел другой фильм вселенной Marvel – «Стражи галактики». Немногие досмотрели его до самого конца – после финальных титров можно увидеть небольшой трибьют Говарду-утке.

8.1. В сиквеле «Стражей» из 2017 г. другой Говард-утка снова появляется в кадре. Он также фигурирует в диснеевском мультсериале What if…? Более того, Лиа Томпсон лично и неоднократно выражала заинтересованность снять продолжение фильма. Marvel мудро ничего не обещает, но и не отказывается.

9. Лиа Томпсон «слизала» Беверли с Синди Лопер и Мадонны. Её причёска занимала сликом много времени и приносила слишком много ущерба волосам, так что было решено, что актриса будет носить парик.

10. Полное имя Тёмного владыки, вселившегося в Дженнинга - Thog the Nether-Spawn, Overmaster of Sominus.

11. Говард носит камуфляжные штаны с узором «Охотник на уток» (duck hunter).

12. Сатира середины 80-х годов высмеивала смешение кулинарных направлений (~«итальянско-каджунско-японская кухня»), а сегодня это уже норма. Клиентоориентированность.

13. В 2011 г. участвовавшая в съёмках голова Говарда-утки (в смысле реквизит :) была продана на eBay за $1525.

14. На чём летали Говард и Фил? Quicksilver MX. Сыгравшие их Эд Гэйл и Тим Роббинс действительно летали на нём! Разумеется, не во всех кадрах, но таки летали.

15. Режиссёр Уиллард Хайк, продюсеры Джордж Лукас и Глория Кац вместе учились в школе кинематографии в Университете Южной Калифорнии. Хайк и Кац были женаты вплоть до смерти последней в 2018 г.

16. Во время создания визуального образа Говарда юристы Universal консультировались с юристами Disney, чтобы «на берегу» обеспечить официально оформленное подтверждение об отсутствии сходства с Дональдом Даком.

17. Чьим голосом говорит Тёмный владыка? Голосом доктора Дженнинга Джеффри Джонса!

17.1. Кстати, только мне Тёмный владыка напоминает беглого самурианца Майки из «Людей в чёрном»?

18. Голос Чипа Зейна (Говард-утка) наложили на картинку уже по окончании монтажа. Чтобы актёрам было удобнее «общаться» с Говардом на съёмочной площадке его озвучивал ассистент режиссёра за кадром.

19. Гитару Говарда сделал своими руками Томас Долби - автор песен для группы Cherry Bomb.

20. Хоть Утиный мир и находится в другой галактике, но наличные деньги всё равно печатаются в Вашингтоне.

21. В 2021-м, на 35 годовщину премьеры фильма была выпущена 4К-версия «Говарда-утки» на Blu-ray.

22. Бюджет - $37 млн, кассовые сборы - $38 млн.

22.1. Бонус-трек: фильм о спецэффектах к фильму:

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Метки: Видео   говард утка   кино   марвел   съемкка   факты   фильм   фото   
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Александр Сергеев Полчаса назад
Лиа Томпсон там хороша:)
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711
DuckTales 40 минут назад
В детстве смотрел
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Alorous
  • Дата регистрации: 08.06.2014
  • 3415 постов (3115 в горячем)

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