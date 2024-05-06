22 неизвестных факта о фильме «Говард-утка»: первый блин вселенной Marvel

1. В это трудно поверить, но «Говард» - первый полнометражный кинофильм (сериалы и телевизионные фильмы не считаем) об оригинальных героях вселенной Marvel. Не могу причислить себя к клубу фанатов комиксов, поэтому спрошу у компетентных читателей: почему Marvel так сильно отстал от DC Comics в экранизации своих работ?

1.1. Почему в п.1. выделено «оригинальных»? Потому что фильм «Рыжая Соня» (1985) основан на Рыжей Соне Marvel, которая, в свою очередь, вдохновлялась персонажем «Тени Вальгары» (1934).