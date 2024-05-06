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Когда пендель убедительнее слов

Когда пендель убедительнее слов

Автор:
06 мая 2024 10:14
Сообщество : Юмор
Метки: Видео   Подсрачник   забавно   пендель   свадьба   табор цыган   цыган   
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Целый табор цыган с коляской и детьми разных возрастов выбежал под колёса свадебному кортежу, малолетние дети буквально садились на капот и не пускали машины.

Их по всякому пытались разогнать, но подсрачник был убедительней слов.

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Метки: Видео   Подсрачник   забавно   пендель   свадьба   табор цыган   цыган   
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18  комментариев
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929k
А.Берестенко 2 часа назад
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Юлия 3 минуты назад
Какие очень интегрированные цыгане, судя по одежде.
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Мариус 54 минуты назад
Откуда инфа, что это цыгане? Как-то не похожи они на них... да, и сомневаюсь, что в Дагестане они себя так вели бы
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Самуил Маршак 54 минуты назад
Я так и не понял, кто из них цыгане
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3k
Lena 59 минут назад
Дагестан это - что ж вы хотите? Их нравы.
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6k
jfk Час назад
похоже на местные обычаи
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Анатолий Алимов Час назад
Маловато будет
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Сергей Час назад
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Zhora Час назад
Отличное видео, можно вечно смотреть)
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43k
pypkyn Час назад
Битиё определяет сознание.
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Aleksandr Час назад
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Vodjanoj Час назад
Год 75-й.Проездом с мамой в Москве.Купили билеты на экскурсию на автобусе.Под каждое колесо по паре цыганят,дайте денег.
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AccheDin
  • Дата регистрации: 08.06.2014
  • 3510 постов (3260 в горячем)

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