Когда пендель убедительнее слов

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Целый табор цыган с коляской и детьми разных возрастов выбежал под колёса свадебному кортежу, малолетние дети буквально садились на капот и не пускали машины.
Их по всякому пытались разогнать, но подсрачник был убедительней слов.
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Метки: Видео Подсрачник забавно пендель свадьба табор цыган цыган
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