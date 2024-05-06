Воздушный бой: в Сочи два соседа схлестнулись прямо через балкон

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Сначала в качестве оружия выступала швабра, затем совок, а в конце лысый мужчина достал перцовый баллон. Кто праздновал победу — неизвестно.
Лысый мужчина упорно советовал другому свалить в Армению.
Внимание! На видео присутствует ненормативная лексика!
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