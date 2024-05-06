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Воздушный бой: в Сочи два соседа схлестнулись прямо через балкон

Воздушный бой: в Сочи два соседа схлестнулись прямо через балкон

Автор:
06 мая 2024 10:56
Метки: Видео   Сочи   конфликт   люди   мигрант   негатив   сосед   спор   
1614
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Сначала в качестве оружия выступала швабра, затем совок, а в конце лысый мужчина достал перцовый баллон. Кто праздновал победу — неизвестно.

Лысый мужчина упорно советовал другому свалить в Армению.


Внимание! На видео присутствует ненормативная лексика!

Источник:

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Метки: Видео   Сочи   конфликт   люди   мигрант   негатив   сосед   спор   
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6  комментариев
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12k
Дмитрий Час назад
Двери закрыты наверное на замок у обоих.
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580
ApolloOne 15 минут назад
Ссылка www.youtube.com
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4k
Александр Ломовицкий 48 минут назад
Кубанойды в естественной среде обитания
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62k
ВСЕМ БОБРА и ПЕЧЕНЕК 2 часа назад
вот ссыкуны ! вышили бы как настоящие брутальные мужики и устроили бы махачь в Скайпе!
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25k
Shtoppi 2 часа назад
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Alorous
  • Дата регистрации: 08.06.2014
  • 3415 постов (3115 в горячем)

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