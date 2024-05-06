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Сообщество Без кота и жизнь не та 2352 поста • 514 подписчиков подписаться
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Реакция кота на отбросившую хвост ящерицу

Реакция кота на отбросившую хвост ящерицу

Автор:
06 мая 2024 12:18
Сообщество : Без кота и жизнь не та
Метки: Видео   Прикол   Реакция   животные   кот   хвост   ящерица   
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Молодой кот увидел бегущую по своим делам ящерицу и решил её поймать. Ящерица не растерялась и тут же отбросила свой хвост.

Многим животным в дикой природе пригодится нелегко. Мало того что еду надо самим добывать, так еще и хищники могут съесть в любую минуту. Поэтому нужно уметь находить выход из ситуации, и виртуозный побег ящерки из видео — яркий тому пример.

Когда ее поймал котейка, она не растерялась и тут же отбросила свой хвостик. И этот механизм защиты сработал на ура. Котик совершенно забыл о чешуйчатой и все смотрел на ее отвалившийся хвост, думая о том, как это вообще могло произойти.

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Метки: Видео   Прикол   Реакция   животные   кот   хвост   ящерица   
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3  комментария
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10k
Павел 50 минут назад
Теперь ук ота будет психическое расстройство до конца жизни.
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1k
Олег Квирулянт Полчаса назад
Работает метОда.. хищник офонарел )))))))
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600
novok Полчаса назад
Так на это все и рассчитано.
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