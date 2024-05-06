Реакция кота на отбросившую хвост ящерицу

Многим животным в дикой природе пригодится нелегко. Мало того что еду надо самим добывать, так еще и хищники могут съесть в любую минуту. Поэтому нужно уметь находить выход из ситуации, и виртуозный побег ящерки из видео — яркий тому пример.

Когда ее поймал котейка, она не растерялась и тут же отбросила свой хвостик. И этот механизм защиты сработал на ура. Котик совершенно забыл о чешуйчатой и все смотрел на ее отвалившийся хвост, думая о том, как это вообще могло произойти.