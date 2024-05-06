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После драки в магазине жители Благодарного потребовали выселения из города всех цыган

После драки в магазине жители Благодарного потребовали выселения из города всех цыган

Автор:
06 мая 2024 12:49
Сообщество : Жить в России
Метки: Благодарный   Видео   Ставропольский край   драка   полиция   сход   цыгане   цыганская диаспора   
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Представители кочевого народа неосмотрительно оскорбили русских женщин. За славянок решил вступиться русский мужик, которого начали колотить толпой.

В Ставропольском крае цыгане оборзели и стали прилюдно оскорблять славянских женщин. Конфликт произошёл в магазине ТЦ «Панорама» г. Благодарный. Русский мужчина не стал терпеть этого безобразия и пошёл разбираться.


Фрагменты драки попали на видео.



Как сообщает местный Телеграм-канал, напавших на защитника было несколько.


"Конфликт в «Пятерочке» начался с того, что цыгане оскорбили русских девушек, назвав их шл*хами. Но, к счастью, рядом оказался обычный русский мужик, который не испугался толпы и заступился за них. Цыгане сразу же кинулись избивать его толпой.

Нападавшие скрылись с места происшествия, однако полицейским удалось их найти".



После всех участников драки забрали в ОВД, где оскорблявшие русских женщин принесли на камеру свои извинения.


Впрочем, смиренные покаяния жителей Благодарного не растрогали.


Они собрались у администрации, потребовав выселения цыган из города.


К митингующим пришлось выйти главе администрации А. Тенькову. На встрече также присутствовали силовики.



После этого 3 мая А.Теньков провёл встречу с главой цыганской диаспоры Р. Мариенко и начальником Министерства внутренних дел Российской Федерации «Благодарненский» А. Кашпоровым.


Видеозаписи с этой встречи нет - сообщается лишь, что присутствовавшие там обсудили конфликт с оскорблениями и мордобоем. Представитель правоохранителей рассказал о том, что установлены все участники конфликта, возбуждено уголовное дело, ведется поиск лиц, совершивших правонарушение и скрывшихся с места происшествия.


А 4 мая глава администрации г. Благодарный встретился уже с представителями общественности, которые были на сходе.


СМИ сообщают, что обсуждали проблемные вопросы в обеспечении правопорядка в округе.


"Каждый вопрос будем рассматривать с органами правопорядка. По каждому вопросу будут приняты меры", - сообщают в администрации.


Впрочем, местные жители считают, что ничего сделано не будет, а напавшим "погрозят пальцем и отпустят".


Пока же известно, что возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство», и в настоящее время задержан только один из участвовавших в драке. Остальные посветили лицом на камеру и пошли домой.


В Благодарном - большая цыганская диаспора, и местные жители считают, что у неё есть определённые связи с администрацией города. Иначе всё решалось бы по суду, а не на кулуарных встречах. С похожими проблемами сталкиваются и в Краснодарском крае - там уголовные дела после драк, в которых участвуют цыгане, возбуждают только после резонансных видео, распространяющихся в сети. Может, уже пора правоохранителям навести порядок с этими гражданами, которые почему-то в нашей стране имеют лишь права, но не обязанности?

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Метки: Благодарный   Видео   Ставропольский край   драка   полиция   сход   цыгане   цыганская диаспора   
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18  комментариев
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13k
Б.Касторский Час назад
Практически про любой народ можно сказать, что не бывает плохих народов или что в каждом стаде есть паршивая овца. Но не в данном случае. Не знаю, у меня лично не получается. И людей понимаю.
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14
Лео 6 минут назад
Всех цыган отправить в резервацию, на принудительный труд.
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1k
Anatolij 6 минут назад
Про цыган всё ясно, Тонни давно уже сказал, что с ними делать.
У меня другой вопрос по первым двум трем видео, а их, с позволения сказать, не охранник ли этого магазина снимал? Как детвору с пенсионерами кошмарить, так они первые. А как замес маломальский, так и нетуть никого.
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35k
Юр21 12 минут назад
А может пора не "по суду" решать эти проблемы, а собраться офигенной толпой и сжечь к куям места обитания этих диаспор? Всё сидите и ждёте пока кто то за вас решит ваши проблемы, весь город не посадят, не надо сцать.
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25k
Shtoppi 16 минут назад
«После драки в магазине жители Благодарного потребовали выселения из города всех цыган»
---------
эту заразу не выселять нужно, а выжигать каленым железом, как и тех ублюдков у власти которые их покрывают! и те, и те балласт никчемный на шее у народа!
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4k
5010_BIRD 22 минуты назад
Ссылка youtu.be
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1k
Андрей Граф 23 минуты назад
собраться и сжечь цыганских тварей всех
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5k
Очень Злой Полчаса назад
Новый проверенный вид наказания-на камеру извинился и свободен!Иди дальше нормальный народ кошмарь.
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5k
Василий Афиногенов Полчаса назад
Ссылка vk.com
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6k
Руслан Полчаса назад
Бл@ть, у ВСЕХ диаспоры есть...Ну у понаехов понятно, а у цыганвы то какая нах диаспора?
Они же граждане России по паспорту. Что это, как не этническая ОПГ по факту? Почему власти так упорно не замечают цыганского беспредела? Кражи, воровство, наркоторговля, педофилия и прочее...А ясно почему: потому что в доле твари чиновничьи и гешефт свой имеют с этого. Вот с кого надо начинать: с чинуш и мусоров их крышующих...Сажать, сажать и еще раз сажать сук продажных
А с цыганами проще надо: их дома ведь из горючих материалов?
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33k
Владимир 50 минут назад
У нас в деревне мужик пустил как то цыгана пожить в свой дом новый. В общем теперь это не его дом. Точнее формально то его, но там стадо живет и хрен что с ними сделаешь.
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5k
Максим Макашев Час назад
Твой выход, Томми!
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13k
Copycat Час назад
Я считаю это нормальным - вот есть большинство, и большинство решило что некое меньшинство им по объективным причинам мешает, повторяю по объективным причинам - т..е причиняет неудобства, нарушает закон, ведет себя непотребно (а не просто "ты мне не нравишься") - они проголосовали их выгнать куда нибудь
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175
Николай Скобеев Час назад
Почему не пишут как есть: "ОПГ", а применяют толерантное слово "диаспора"?
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12k
Дмитрий Час назад
Какие же это цыгане. Цыгане должно кочевать. В кибитках. А это толпа паразитов. В армии не служат. Налоги не платят. Получают все пособия. Местной власти надо боятся одного, что народ плюнет на местные власти и пойдёт решать этот вопрос сам. Старым известным способом.
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Schreibikus
  • Дата регистрации: 05.10.2021
  • 2054 поста (2042 в горячем)

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