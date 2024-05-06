«После драки в магазине жители Благодарного потребовали выселения из города всех цыган»

Представители кочевого народа неосмотрительно оскорбили русских женщин. За славянок решил вступиться русский мужик, которого начали колотить толпой.
В Ставропольском крае цыгане оборзели и стали прилюдно оскорблять славянских женщин. Конфликт произошёл в магазине ТЦ «Панорама» г. Благодарный. Русский мужчина не стал терпеть этого безобразия и пошёл разбираться.
Фрагменты драки попали на видео.
В видео присутствуют сцены драки и нецензурная лексика!
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В видео присутствуют сцены драки и нецензурная лексика!
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Как сообщает местный Телеграм-канал, напавших на защитника было несколько.
"Конфликт в «Пятерочке» начался с того, что цыгане оскорбили русских девушек, назвав их шл*хами. Но, к счастью, рядом оказался обычный русский мужик, который не испугался толпы и заступился за них. Цыгане сразу же кинулись избивать его толпой.
Нападавшие скрылись с места происшествия, однако полицейским удалось их найти".
После всех участников драки забрали в ОВД, где оскорблявшие русских женщин принесли на камеру свои извинения.
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Впрочем, смиренные покаяния жителей Благодарного не растрогали.
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Они собрались у администрации, потребовав выселения цыган из города.
К митингующим пришлось выйти главе администрации А. Тенькову. На встрече также присутствовали силовики.
После этого 3 мая А.Теньков провёл встречу с главой цыганской диаспоры Р. Мариенко и начальником Министерства внутренних дел Российской Федерации «Благодарненский» А. Кашпоровым.
Видеозаписи с этой встречи нет - сообщается лишь, что присутствовавшие там обсудили конфликт с оскорблениями и мордобоем. Представитель правоохранителей рассказал о том, что установлены все участники конфликта, возбуждено уголовное дело, ведется поиск лиц, совершивших правонарушение и скрывшихся с места происшествия.
А 4 мая глава администрации г. Благодарный встретился уже с представителями общественности, которые были на сходе.
СМИ сообщают, что обсуждали проблемные вопросы в обеспечении правопорядка в округе.
"Каждый вопрос будем рассматривать с органами правопорядка. По каждому вопросу будут приняты меры", - сообщают в администрации.
Впрочем, местные жители считают, что ничего сделано не будет, а напавшим "погрозят пальцем и отпустят".
Пока же известно, что возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство», и в настоящее время задержан только один из участвовавших в драке. Остальные посветили лицом на камеру и пошли домой.
В Благодарном - большая цыганская диаспора, и местные жители считают, что у неё есть определённые связи с администрацией города. Иначе всё решалось бы по суду, а не на кулуарных встречах. С похожими проблемами сталкиваются и в Краснодарском крае - там уголовные дела после драк, в которых участвуют цыгане, возбуждают только после резонансных видео, распространяющихся в сети. Может, уже пора правоохранителям навести порядок с этими гражданами, которые почему-то в нашей стране имеют лишь права, но не обязанности?
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У меня другой вопрос по первым двум трем видео, а их, с позволения сказать, не охранник ли этого магазина снимал? Как детвору с пенсионерами кошмарить, так они первые. А как замес маломальский, так и нетуть никого.
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эту заразу не выселять нужно, а выжигать каленым железом, как и тех ублюдков у власти которые их покрывают! и те, и те балласт никчемный на шее у народа!