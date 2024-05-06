«После драки в магазине жители Благодарного потребовали выселения из города всех цыган»

Как сообщает местный Телеграм-канал, напавших на защитника было несколько.

"Конфликт в «Пятерочке» начался с того, что цыгане оскорбили русских девушек, назвав их шл*хами. Но, к счастью, рядом оказался обычный русский мужик, который не испугался толпы и заступился за них. Цыгане сразу же кинулись избивать его толпой.

Нападавшие скрылись с места происшествия, однако полицейским удалось их найти".