Очень глупое опережение привело к печальным последствиям

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ДТП произошло 3 мая в 14:45 на 302 километре трассы Р-255 «Сибирь» в Кузбассе. Водитель автомобиля Фольксваген Пассат при опережении не справился с управлением, выехал на встречную полосу и столкнулся с кроссовером Чери Тигго. Один из пассажиров Фольксвагена погиб на месте. Травмы получили оба водителя и четыре пассажира.
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