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Очень глупое опережение привело к печальным последствиям

Очень глупое опережение привело к печальным последствиям

Автор:
06 мая 2024 09:38
Сообщество : Аварии
Метки: Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   обгон   смертельное ДТП   
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ДТП произошло 3 мая в 14:45 на 302 километре трассы Р-255 «Сибирь» в Кузбассе. Водитель автомобиля Фольксваген Пассат при опережении не справился с управлением, выехал на встречную полосу и столкнулся с кроссовером Чери Тигго. Один из пассажиров Фольксвагена погиб на месте. Травмы получили оба водителя и четыре пассажира.

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Метки: Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   обгон   смертельное ДТП   
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2  комментария
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17k
ss Час назад
Если этот πидор выжил, то его надо сначала за яйца подвесить, а через сутки яйца отрезать и повесить за шею.
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31k
Григорий Полчаса назад
Видео отменное, небывалая четкость в середине экрана.
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Дальнобой
  • Дата регистрации: 27.02.2023
  • 1449 постов (1470 в горячем)

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