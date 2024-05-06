Очень глупое опережение привело к печальным последствиям

ДТП произошло 3 мая в 14:45 на 302 километре трассы Р-255 «Сибирь» в Кузбассе. Водитель автомобиля Фольксваген Пассат при опережении не справился с управлением, выехал на встречную полосу и столкнулся с кроссовером Чери Тигго. Один из пассажиров Фольксвагена погиб на месте. Травмы получили оба водителя и четыре пассажира.

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ДТП произошло 3 мая в 14:45 на 302 километре трассы Р-255 «Сибирь» в Кузбассе. Водитель автомобиля Фольксваген Пассат при опережении не справился с управлением, выехал на встречную полосу и столкнулся с кроссовером Чери Тигго. Один из пассажиров Фольксвагена погиб на месте. Травмы получили оба водителя и четыре пассажира. 2024-05-06T09:38:16+03:00 Пропустить

ДТП произошло 3 мая в 14:45 на 302 километре трассы Р-255 «Сибирь» в Кузбассе. Водитель автомобиля Фольксваген Пассат при опережении не справился с управлением, выехал на встречную полосу и столкнулся с кроссовером Чери Тигго. Один из пассажиров Фольксвагена погиб на месте. Травмы получили оба водителя и четыре пассажира. 2024-05-06T09:38:16+03:00 Пропустить