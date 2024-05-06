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Необычная история любви в игре Read Dead Redemption

Необычная история любви в игре Read Dead Redemption

Автор:
06 мая 2024 12:08
Сообщество : Игромир
Метки: RDR   Read Dead Redemption   Read Dead Redemption 2   Видео   Прикол   Стокгольмский синдром   Юмор   игра   
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Пользователь сеть показал неожиданное проявление стокгольмского синдрома у одного из персонажей в игре Read Dead Redemption.

Ушла к плохому парню, который её не ценит.

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Метки: RDR   Read Dead Redemption   Read Dead Redemption 2   Видео   Прикол   Стокгольмский синдром   Юмор   игра   
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DuckTales 39 минут назад
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