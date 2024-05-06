Необычная история любви в игре Read Dead Redemption

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Пользователь сеть показал неожиданное проявление стокгольмского синдрома у одного из персонажей в игре Read Dead Redemption.
Ушла к плохому парню, который её не ценит.
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