В Сочи "мать года" прокатила своих детей на подножке внедорожника

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Автоледи забрала сыновей со школы. В этот момент прохожие сняли видео, как школьники, держась за дверь автомобиля, ехали по дороге.
Полицейские нашли и оштрафовали юродивую мать на тысячу рублей.
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