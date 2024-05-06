FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Автомир 12900 постов • 859 подписчиков подписаться
Главная > Авто > Сообщество Автомир
В Сочи "мать года" прокатила своих детей на подножке внедорожника

В Сочи "мать года" прокатила своих детей на подножке внедорожника

Автор:
06 мая 2024 10:18
Сообщество : Автомир
Метки: Видео   Сочи   авто   автоледи   внедорожник   дети   мать года   машина   подножка   
1046
1
1

Автоледи забрала сыновей со школы. В этот момент прохожие сняли видео, как школьники, держась за дверь автомобиля, ехали по дороге.

Полицейские нашли и оштрафовали юродивую мать на тысячу рублей.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Автомир"
Метки: Видео   Сочи   авто   автоледи   внедорожник   дети   мать года   машина   подножка   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
6  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
9k
Гвоздь 2 часа назад
опасно такие трюки проворачивать: могут увидеть полицаи.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 3 ответа
439
Alex 51 минуту назад
А че такое? Ко взрослой жизни готовит, будут мусорщиками

Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
hhwost Час назад
машина едет со скоростью пешехода практически. гайцам заняться нечем? карусели в парке опаснее.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
AccheDin
  • Дата регистрации: 08.06.2014
  • 3510 постов (3260 в горячем)

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

804140



Другие посты автора
Популярное в сообществах
За осквернение георгиевской ленты будут штрафовать
За осквернение георгиевской ленты будут штрафовать
18 фотографий, которые демонстрируют, как безжалостно время
18 фотографий, которые демонстрируют, как безжалостно время
Набирающие популярность в сообществах
Как Почта России украла колбасу⁠⁠
Как Почта России украла колбасу⁠⁠
Мемы из соцсетей. Свежак за 5 мая
Мемы из соцсетей. Свежак за 5 мая
Китайские учёные показали концепт лунной космической базы (видео)
Китайские учёные показали концепт лунной космической базы (видео)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Мемы из соцсетей. Свежак за 1 мая

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#животные#машина#интересно#автомир#автомобили#дети#кино#съемка#Япония
#в мире#Прикол#забавно#СССР#аварии#США#полиция#кот#мальчик#фильм
#история#люди#факты#Юмор#авто аварии#ДТП#Китай#собака#конфликт#Россия
Китайские учёные показали концепт лунной космической базы (видео) Китайские учёные показали концепт лунной космической базы (видео) Очень глупое опережение привело к печальным последствиям Очень глупое опережение привело к печальным последствиям Каршеринг улетел в котлован во время погони в Московском районе Каршеринг улетел в котлован во время погони в Московском районе Редкая модификация Toyota Mega Cruiser с левым рулём ушла с молотка Редкая модификация Toyota Mega Cruiser с левым рулём ушла с молотка Раздавило как игрушку. Момент массового ДТП в Уфе Раздавило как игрушку. Момент массового ДТП в Уфе Был бы трезвый, убился бы Был бы трезвый, убился бы

На что жалуетесь?

Вернуться