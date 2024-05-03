Одна судьбоносная встреча

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Женщина показала очаровательного четвероного незнакомца, которого она встретила во время поездки. Самый преданный будет друг!
Хочется верить, что ему повезёт с хозяином.
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Надеюсь у хвостика и барышни всё сложится :)