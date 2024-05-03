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Одна судьбоносная встреча

Одна судьбоносная встреча

Автор:
03 мая 2024 09:46
Сообщество : Животные
Метки: Видео   Пёс   встреча   добро   животные   собака   
1466
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Женщина показала очаровательного четвероного незнакомца, которого она встретила во время поездки. Самый преданный будет друг!

Хочется верить, что ему повезёт с хозяином.

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Метки: Видео   Пёс   встреча   добро   животные   собака   
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7  комментариев
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24k
hebpat 58 минут назад
грустные глазки, надеюсь скоро повеселеют....
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37k
Max Z Shtirlic 8 минут назад
Посмотрим, что скажет барышня через полгода :)
Надеюсь у хвостика и барышни всё сложится :)
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454
guess Полчаса назад
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17k
Alex 39 минут назад
Женщина молодец, а хозяину найдут ему обязательно! )
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17k
Kostick 54 минуты назад
на мишку похож пёсель.
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Forestdude
  • Дата регистрации: 24.03.2015
  • 3652 поста (3561 в горячем)

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