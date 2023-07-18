Пьяные подростки устроили танцы прямо на кладбище

1098
1
1
Подрыгаться под ремикс Бетховена решили местные зумеры. Естественно, на камеру. Естественно, закинув всё это в соцсети.
И поглумились над могилой, взяв с неё чужие цветы.
Молодых людей из Брянской области уже нашли по горячим следам и арестовали.
Источник:
Ссылки по теме:
- Уроки русского языка в США в 1960-ых
- У самолёта южнокорейской авиакомпании во время полёта открылась аварийная дверь
- Турист случайно снял удар молнии в вершину горы
- В Литве забили один из лучших автоголов последних лет
- Эффектный и результативный удар гольфиста
Новости партнёров
реклама
Я смотрю это уже новый тренд подобной дичи. П*здец граждане!
Оглянитесь, что творят свои местные, коренные, патриотичные. Волосы дыбом встают!
И это уже стало системой:
https://www.perm.kp.ru/online/news/5366286/?utm_source=yxnews&utm_mediumhttps://www.perm.kp.ru/online/news/5366286/?utm_source=yxnews&utm_medium