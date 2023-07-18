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Пьяные подростки устроили танцы прямо на кладбище

Пьяные подростки устроили танцы прямо на кладбище

Автор:
18 июля 2023 13:00
Метки: Бетховен   Видео   Пьяные подростки   брянск   кладбище   люди   могила   подростки   
1098
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1

Подрыгаться под ремикс Бетховена решили местные зумеры. Естественно, на камеру. Естественно, закинув всё это в соцсети.

И поглумились над могилой, взяв с неё чужие цветы.


Молодых людей из Брянской области уже нашли по горячим следам и арестовали.

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Метки: Бетховен   Видео   Пьяные подростки   брянск   кладбище   люди   могила   подростки   
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15  комментариев
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12k
..: Атеист :.. Час назад
по-русски надо! не зумеры, а де6илы!
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46k
Aleksandr 7 минут назад
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24k
AzuveR 14 минут назад
Родителям ибецилов , впаять не хилый штраф. Малолеток ,озвездюлить и отправить на принудительные работы,года на 2.
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48k
Элек Мек 16 минут назад
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19k
сеньор Леонсио 37 минут назад
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5
victorzavarin 44 минуты назад
дебилов копать могилы для себя
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1k
ФЫВАПРОЛ 48 минут назад
Ссылка www.youtube.com
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1k
liveevil 54 минуты назад
Хочешь ненадолго прославиться? Сними зашкварное видео, выложи его в интернет, через пару дней извинись на камеру, профит!

Я смотрю это уже новый тренд подобной дичи. П*здец граждане!
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163
Катюшка 56 минут назад
ну тут просто нет слов.....
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16k
Совранский 56 минут назад
ну теперь надо оставить их на 3 ночи - пусть успокаивают, кого разбудили!
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1M
Великий Немой 59 минут назад
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15k
Shtoppi Час назад
пи_дец дебилы!!! таких однозначно стерилизовать нужно в принудительном порядке.
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10k
Борис Карабанов Час назад
Шо опять мигранты? Опять сжигать и отправлять в аул?
Оглянитесь, что творят свои местные, коренные, патриотичные. Волосы дыбом встают!
И это уже стало системой:
https://www.perm.kp.ru/online/news/5366286/?utm_source=yxnews&utm_mediumhttps://www.perm.kp.ru/online/news/5366286/?utm_source=yxnews&utm_medium
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