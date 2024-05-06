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Мальчик "обхитрил" развивающую игрушку

Мальчик "обхитрил" развивающую игрушку

Автор:
06 мая 2024 07:14
Сообщество : Юмор
Метки: Видео   Прикол   дети   игрушка   мальчик   развивающая игрушка   
3019
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Глава семейства сказал мальчику бросить предмет в ящик через подходящую дырочку. Сказано - сделано!

Сейчас существует множество развивающих игрушек. От кубиков до интерактивных книжек — выбор обучающих игровых наборов почти безграничен. Вот только не всегда они работают так, как хотят этого родители. И случай из видео яркий тому пример.

На нем малышу поручили бросить предмет в ящичек так, чтобы тот пролез в определенную дырочку. Квадрат в квадратное отверстие, круг в круглое и так далее. Вот только малыш оказался умнее и папы, и создателей этого развивающего набора.

Он просто открыл крышку коробки и положил туда свой кубик. И вправду. Зачем так заморачиваться с отверстиями, если можно взять и положить все в ящик, как нормальный взрослый человечек.

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Метки: Видео   Прикол   дети   игрушка   мальчик   развивающая игрушка   
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13  комментариев
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4k
5010_BIRD 41 минуту назад
Ссылка youtu.be
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8k
Умница-красавица 11 минут назад
Вспомнился анекдот, как в дурдоме пациентов перед выпиской проверяют. Дают им ведро и ложку и просят опустошить ванну с водой. - Ха, ну конечно нормальный человек возьмет ведро )). - Нет, нормальный человек выдернет пробку..
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13k
Krapiv Полчаса назад
В милиции провели тест - надо вставить в различные отверстия определенные фигуры. Тест показал, что все делятся на две категории:
- тупые
- тупые и сильные
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98k
Доктор Джонс 40 минут назад
Программистом будет...
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−3
акушер из белгорода 44 минуты назад
а нормально целовать мальчиков в живот?
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12k
Graf_Dracula 55 минут назад
Не надо его ругать или думать что это не правильно.Суть состоит в том, что игрушки были в ящике, так мальчик просто нашел алтернативный подход, может он и есть гений. Все фигуры одним разом, проше, быстрее, эффективнее.
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11k
Сергей Час назад
При приёме в милицыю кандидаты проходят такой тест. После него кандидаты делятся на две группы. Очень умные и очень сильные.
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465
темная_мышь Час назад
Для этой игрушки он уже переразвился)
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811
Алексей Бляйбтрой Час назад
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19k
копатель (копаю, но могу и закапывать) Час назад
Интернет взорван!
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281
Старикашка Z 2 часа назад
В этой игрушке любая фигурка пройдёт через квадратное отверстие.
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Dobriy drug
  • Дата регистрации: 02.10.2013
  • 3251 пост (3187 в горячем)

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