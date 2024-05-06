Мальчик "обхитрил" развивающую игрушку

Сейчас существует множество развивающих игрушек. От кубиков до интерактивных книжек — выбор обучающих игровых наборов почти безграничен. Вот только не всегда они работают так, как хотят этого родители. И случай из видео яркий тому пример.

На нем малышу поручили бросить предмет в ящичек так, чтобы тот пролез в определенную дырочку. Квадрат в квадратное отверстие, круг в круглое и так далее. Вот только малыш оказался умнее и папы, и создателей этого развивающего набора.