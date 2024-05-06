Провисели в воздухе 7 минут: посетители парка развлечений в Сочи застряли на аттракционе

«Квантовый скачок» — единственный в России перевернутый бумеранг, развивающий скорость до 105 км/ч. Его открыли зимой 2023 года после простоя в связи с техобслуживанием. Сразу после открытия — 8 марта 2023 года, аттракцион остановился с людьми во время катания, их пришлось снимать с высоты с помощью запасной лестницы.