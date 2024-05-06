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Провисели в воздухе 7 минут: посетители парка развлечений в Сочи застряли на аттракционе

Провисели в воздухе 7 минут: посетители парка развлечений в Сочи застряли на аттракционе

Автор:
06 мая 2024 09:55
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: Видео   Сочи   ЧП   аттракцион   застряли   парк развлечений   
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В «Сочи-парке» в Сириусе накануне вечером остановился экстремальный аттракцион «Квантовый скачок», группа катающихся зависла на высоте в вертикальном положении на 7 минут.

В пресс-службе «Сочи-парка» связали остановку аттракциона со сложными погодными условиями, в Сириусе вечером 5 мая было ветрено.

— 5 мая в 18:48 аттракцион «Квантовый скачок» приостановил работу: система безопасности отреагировала на изменение погоды. Сотрудники парка четко и оперативно действовали в рамках установленных регламентов по безопасности, спуск занял несколько минут, согласно правилам безопасности, — сообщает пресс-служба парка развлечений.

Эвакуировать людей с аттракциона не понадобилось — он вернулся в исходную точку, люди спустились самостоятельно.

«Квантовый скачок» — единственный в России перевернутый бумеранг, развивающий скорость до 105 км/ч. Его открыли зимой 2023 года после простоя в связи с техобслуживанием. Сразу после открытия — 8 марта 2023 года, аттракцион остановился с людьми во время катания, их пришлось снимать с высоты с помощью запасной лестницы.

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Метки: Видео   Сочи   ЧП   аттракцион   застряли   парк развлечений   
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