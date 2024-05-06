Провисели в воздухе 7 минут: посетители парка развлечений в Сочи застряли на аттракционе

В «Сочи-парке» в Сириусе накануне вечером остановился экстремальный аттракцион «Квантовый скачок», группа катающихся зависла на высоте в вертикальном положении на 7 минут.
В пресс-службе «Сочи-парка» связали остановку аттракциона со сложными погодными условиями, в Сириусе вечером 5 мая было ветрено.
— 5 мая в 18:48 аттракцион «Квантовый скачок» приостановил работу: система безопасности отреагировала на изменение погоды. Сотрудники парка четко и оперативно действовали в рамках установленных регламентов по безопасности, спуск занял несколько минут, согласно правилам безопасности, — сообщает пресс-служба парка развлечений.
Эвакуировать людей с аттракциона не понадобилось — он вернулся в исходную точку, люди спустились самостоятельно.
«Квантовый скачок» — единственный в России перевернутый бумеранг, развивающий скорость до 105 км/ч. Его открыли зимой 2023 года после простоя в связи с техобслуживанием. Сразу после открытия — 8 марта 2023 года, аттракцион остановился с людьми во время катания, их пришлось снимать с высоты с помощью запасной лестницы.
Источник:
- Американские горки с «мотоциклом Хагрида» из Гарри Поттера
- Девушка купила квартиру в Сочи за 40 млн ₽ с видом на море, но не учла пару нюансов
- Выдра использует футболку как аттракцион
- Мощный пожар охватил небоскрёб в Бразилии
- Гoлaя женщuна разгуливала по набережной в Сочи