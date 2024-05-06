Кот пытается справиться со своим хвостом

В жизни каждого из нас наступает момент, когда буквально все вокруг начинает вызывать негативные эмоции. Обычно это происходит из-за стресса, переутомления и полного отсутствия отдыха. Хотя такое состояние может возникнуть и из-за менее заметной вещи. Например, пустой мисочки.

Котик из этого видео видимо попал именно в такую ситуацию. Хозяин забыл его покормить и погладить, а потому у пушистика случился настоящий нервный срыв. Бедняга начал кусать хвостик и приходить в ярость лишь только от одного его движения. Кажется, пушку срочно нужно дать успокоительное в виде вкуснейшего кошачьего лакомства.