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Сообщество Без кота и жизнь не та 2350 постов • 514 подписчиков подписаться
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Кот пытается справиться со своим хвостом

Кот пытается справиться со своим хвостом

Автор:
06 мая 2024 08:14
Сообщество : Без кота и жизнь не та
Метки: Видео   Прикол   Реакция   животные   кот   хвост   
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У некоторых животных особые отношения с собственным хвостом. Например, кота из этого видео хвост раздражает и злит. Что же такого сделал коту этот непослушный хвост?

В жизни каждого из нас наступает момент, когда буквально все вокруг начинает вызывать негативные эмоции. Обычно это происходит из-за стресса, переутомления и полного отсутствия отдыха. Хотя такое состояние может возникнуть и из-за менее заметной вещи. Например, пустой мисочки.

Котик из этого видео видимо попал именно в такую ситуацию. Хозяин забыл его покормить и погладить, а потому у пушистика случился настоящий нервный срыв. Бедняга начал кусать хвостик и приходить в ярость лишь только от одного его движения. Кажется, пушку срочно нужно дать успокоительное в виде вкуснейшего кошачьего лакомства.

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Метки: Видео   Прикол   Реакция   животные   кот   хвост   
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2  комментария
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8k
Neo 46 минут назад
Дошел до состояния, когда бесишь сам себя)
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3k
Vovan Petroff Минуту назад
Шариков то нет. Заняться нечем.
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Fidel
  • Дата регистрации: 24.03.2015
  • 3684 поста (3637 в горячем)

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