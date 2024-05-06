Кот пытается справиться со своим хвостом

У некоторых животных особые отношения с собственным хвостом. Например, кота из этого видео хвост раздражает и злит. Что же такого сделал коту этот непослушный хвост?
В жизни каждого из нас наступает момент, когда буквально все вокруг начинает вызывать негативные эмоции. Обычно это происходит из-за стресса, переутомления и полного отсутствия отдыха. Хотя такое состояние может возникнуть и из-за менее заметной вещи. Например, пустой мисочки.
Котик из этого видео видимо попал именно в такую ситуацию. Хозяин забыл его покормить и погладить, а потому у пушистика случился настоящий нервный срыв. Бедняга начал кусать хвостик и приходить в ярость лишь только от одного его движения. Кажется, пушку срочно нужно дать успокоительное в виде вкуснейшего кошачьего лакомства.
Источник:
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