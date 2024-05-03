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Шалость удалась: американец подшутил над ненавистником Трампа

Шалость удалась: американец подшутил над ненавистником Трампа

Автор:
03 мая 2024 08:23
Сообщество : Юмор
Метки: Видео   Прикол   США   Трамп   в мире   забавно   
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В США мужчина решил подшутить над людьми, которым не нравится Трамп. Он установил у своего дома табличку в поддержку бывшего американского президента и подключил её к электричеству.

Очень скоро "электрокапкан" сработал.

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Метки: Видео   Прикол   США   Трамп   в мире   забавно   
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9  комментариев
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13k
Том Сойер Час назад
Вот такая она - американская электрическая демократия.....
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6k
Мотыль ВС 17 минут назад
Почти как в Палестине
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3k
Victor 20 минут назад
И самый прикол, что чувак, который пытался сорвать табличку, очень даже виноват. Он нарушил частную собственность по из законам
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7k
Babangdida 23 минуты назад
А солевой заряд в пятую точку, за trespassing, когда?
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3k
Lena Полчаса назад
Это видео прекрасно, просто прекрасно!!!
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11k
Сергей Попов 37 минут назад
С электричеством главное - не перестараться. А вдруг у соседа был бы какой-нибудь кардиостимулятор и он бы отказал после такого удара током? Но в целом шутка удачная.
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Forestdude
  • Дата регистрации: 24.03.2015
  • 3650 постов (3561 в горячем)

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