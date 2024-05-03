Шалость удалась: американец подшутил над ненавистником Трампа

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В США мужчина решил подшутить над людьми, которым не нравится Трамп. Он установил у своего дома табличку в поддержку бывшего американского президента и подключил её к электричеству.
Очень скоро "электрокапкан" сработал.
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