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"Что там происходит?": мэра Алатыря забрасывают вопросами о сцене в машине, снятой камерой фотофиксации

"Что там происходит?": мэра Алатыря забрасывают вопросами о сцене в машине, снятой камерой фотофиксации

Автор:
15 июня 2024 22:27
Сообщество : Автомир
Метки: Алатырь   Павел Аринин   камера фотофиксации   нарушение   непристёгнутый ремень   реакция соцсетей   
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Глава Алатыря Павел Аринин был дважды оштрафован за непристёгнутый ремень безопасности, но жителей города волнует другое. Что происходило в машине в тот момент, когда камера зафиксировала нарушение.

Мэр Алатыря за рулём служебного авто отправился в командировку в Чебоксар. И нужно же было такому случиться, что он забыл пристегнуть ремень безопасности. На выезде из города нарушение зафиксировала камера.



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Вот только на снимках с фотофиксатора дотошные автолюбители заметили пикантную сцену, которая заинтересовала их куда больше, чем непристёгнутый ремень безопасности.

На автофоруме провели целое расследование, сложили два и два и выяснили, кто находился за рулем Тойоты.

Также стало известно, что ремень оставался непристёгнутым некоторое время, т.к. нарушение было зафиксировано двумя камерами.

Господину мэру пришлось заплатить штраф, но теперь его исправно достают вопросами о снимках с камеры.


Местные жители предполагают разные варианты развития ситуации.


Сам же Аринин ситуацию не комментирует.

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Метки: Алатырь   Павел Аринин   камера фотофиксации   нарушение   непристёгнутый ремень   реакция соцсетей   
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7  комментариев
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63k
Мойша 22 минуты назад
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1k
Corkscrew 3 минуты назад
«Сам же Аринин ситуацию не комментирует.»

Там и без его комментариев всё предельно ясно.
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29k
Alex 5 минут назад
На клык навалял, что кипиш наводить, хоть и главарь, но тоже человек
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7k
hhwost 8 минут назад
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11k
Сергей 11 минут назад
Пздц. Тупая зависть?
Я так же ездил... это божественно!
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5k
Феликс Дзержинский 18 минут назад
На виолончлене кто-то играл.
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Schreibikus
  • Дата регистрации: 05.10.2021
  • 2216 постов (2204 в горячем)

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