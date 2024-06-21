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Мужчина с необычным плавательным матрасом повеселил отдыхающих

Мужчина с необычным плавательным матрасом повеселил отдыхающих

Автор:
21 июня 2024 07:25
Сообщество : Юмор
Метки: Видео   Прикол   ванна   люди   матрас   отдых   пляж   
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На одном из пляжей заметили мужчину с необычным плавательным матрасом (или кругом). Он был выполнен в форме ванны с уточкой.

Отдыхать на морском курорте — это, безусловно, хорошо. Но порой так хочется в свою любименькую ванну, где уже ставшая родной резиновая уточка, которая выслушала больше секретов, чем кто-либо еще.

Мужчина из этого ролика нашел решение. Он принёс на пляж плавательный матрас в виде любимой ванны с уточкой и заодно эпатировал им остальных окружающих.

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Метки: Видео   Прикол   ванна   люди   матрас   отдых   пляж   
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6  комментариев
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622
Konstantin Lebedev Час назад
Перевернётся и вниз головой будет плавать.
И уточка не поможет.
Физика-с, господа!
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40k
koleos72 22 минуты назад
А ещё, у него там баба спрятана!
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5k
Горожанин 2 часа назад
Деревня. Это не матрас. Это необычный плавательный круг.
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Krasin
  • Дата регистрации: 09.06.2014
  • 4042 поста (4043 в горячем)

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