Мужчина с необычным плавательным матрасом повеселил отдыхающих

Отдыхать на морском курорте — это, безусловно, хорошо. Но порой так хочется в свою любименькую ванну, где уже ставшая родной резиновая уточка, которая выслушала больше секретов, чем кто-либо еще.

Мужчина из этого ролика нашел решение. Он принёс на пляж плавательный матрас в виде любимой ванны с уточкой и заодно эпатировал им остальных окружающих.