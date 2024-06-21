Мужчина с необычным плавательным матрасом повеселил отдыхающих

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На одном из пляжей заметили мужчину с необычным плавательным матрасом (или кругом). Он был выполнен в форме ванны с уточкой.
Отдыхать на морском курорте — это, безусловно, хорошо. Но порой так хочется в свою любименькую ванну, где уже ставшая родной резиновая уточка, которая выслушала больше секретов, чем кто-либо еще.
Мужчина из этого ролика нашел решение. Он принёс на пляж плавательный матрас в виде любимой ванны с уточкой и заодно эпатировал им остальных окружающих.
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И уточка не поможет.
Физика-с, господа!