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Мужчина справил нужду на технику&nbsp;на Поклонной горе&nbsp;

Мужчина справил нужду на технику на Поклонной горе 

Автор:
21 июня 2024 07:39
Сообщество : Жить в России
Метки: Видео   военное   люди   поклонная гора   справил нужду   техника   
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В Москве неизвестный мужчина забрался на выставленную на Поклонной горе военную технику и справил на неё нужду. Что в голове у таких людей?

Пользователи сети не оценили данный перформанс и выразили осуждение и презрение. 

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Метки: Видео   военное   люди   поклонная гора   справил нужду   техника   
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12  комментариев
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1k
Странник 59 минут назад
КРУГОМ ЖЕНЩИНЫ, ДЕТИ. ТОЛЬКО КОНЧЕННАЯ МРАЗЬ МОЖЕТ ТАК ПОСТУПИТЬ И ОПРАВДЫВАТЬ ПОДОБНОЕ. БЫДЛО ОН, А НЕ ПАТРИОТ.
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19k
Alex ASK 17 минут назад
Поймать и отрезать пипиську
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11k
Alex 50 минут назад
Тупой е**блан
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1k
Странник 58 минут назад
Если он такой патриот, почему он не едет на СВО ? Стыдно за таких.
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8k
rutt Час назад
Ссылка m.youtube.com
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7k
hhwost Час назад
шизофрения у них в голове. лечиться надо.
ну или "вещества", тоже лечиться.
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32
Iosif Stalin 2 часа назад
Всё правильно сделал. У меня тоже было желание это сделать, но воспитание позволило ограничиться лишь плевком!
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32
Iosif Stalin Sanar 7 минут назад
На ЛБС за нас это делают профи, которые посвятили свою жизнь защите Родины. А мы их поддерживаем и ждём возвращения домой. Каждый должен заниматься своим делом!
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28k
сеньор Леонсио 2 часа назад
По факту хулиганство. Но почему бы действительно из переплавленной натовской техники, какую нибудь лимитированную серию корабельных гальюнов не отлить, или корпуса для ФАБов. Многие помнят, как Украина переживала, за якобы похищенные с их посудин унитазы, вот и представился шанс ,им их красиво вернуть, да и западные сми такое оценят!
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37k
БамбарбияКиргуду 2 часа назад
Что в голове у таких людей?
-------
Хохлизм головного мозга.И это не лечится.
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Dobriy drug
  • Дата регистрации: 02.10.2013
  • 3342 поста (3284 в горячем)

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