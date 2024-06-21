Мужчина справил нужду на технику на Поклонной горе 

Как на картине: путешествие по следам великих художников

Королю хот-догов запретили участвовать в соревнованиях после того, как он стал веганом

Супер медленная касса в продуктовом заставляет японцев снова ощутить себя живыми

23 пары близнецов выпустились из одной школы

"Китай, 3050 год": девушка рассчиталась в супермаркете своей ладонью

В США массово перебрасывают военную технику в направлении границы с Мексикой