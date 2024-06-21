Мужчина справил нужду на технику на Поклонной горе 

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В Москве неизвестный мужчина забрался на выставленную на Поклонной горе военную технику и справил на неё нужду. Что в голове у таких людей?
Пользователи сети не оценили данный перформанс и выразили осуждение и презрение.
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ну или "вещества", тоже лечиться.
Ну и ваше воспитание которым вы кичитесь весьма спецефично, вы по сути плюнули в людей которые выставку обслуживают, им же мыть ваши плевки, они должны поддерживать технику в экспанируемом виде.
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Хохлизм головного мозга.И это не лечится.