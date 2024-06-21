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Каждый развлекается как может&nbsp;

Каждый развлекается как может 

Автор:
21 июня 2024 07:55
Сообщество : Юмор
Метки: Видео   в мире   люди   прыжок   экстремал   экстрим   
1371
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Молодой человек решил охладиться и совершил рискованный прыжок с третьего этажа в воду. Девушка запечатлела выходку экстремала.

Внимание! Присутствует ненормативная лексика.

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Метки: Видео   в мире   люди   прыжок   экстремал   экстрим   
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6  комментариев
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20k
banzai7 Час назад
Здесь прекрасно всё. Дурак - прыгун. Девка с пивом. Её отношение.
Полная гармония идиотизма.
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9k
Тяжолый Орк 38 секунд назад
Большая лужа, однако. С головастиками, возможно.
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11k
Alex 55 минут назад
Много вопросов и так мало ответов
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519
Денис Веселов Час назад
Да, чё нормально)))) мне направится когда осуждают люди за 40+ , которые не такую дичь тварили. Были бы телефоны в 80-е, вот там жесть, наверно мы просто живучие были)))))
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7k
Отвратительный Мужик Час назад
Так зарабатывают премию Дарвина .
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Krasin
  • Дата регистрации: 09.06.2014
  • 4042 поста (4043 в горячем)

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