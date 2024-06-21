Каждый развлекается как может 

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Молодой человек решил охладиться и совершил рискованный прыжок с третьего этажа в воду. Девушка запечатлела выходку экстремала.
Внимание! Присутствует ненормативная лексика.
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