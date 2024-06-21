Каждый развлекается как может 

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Прыжок рыбкой в толпу пошёл не по плану

"Китай, 3050 год": девушка рассчиталась в супермаркете своей ладонью

Королю хот-догов запретили участвовать в соревнованиях после того, как он стал веганом

Супер медленная касса в продуктовом заставляет японцев снова ощутить себя живыми

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