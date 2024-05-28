Пьяный магаданец забрался в гараж правительства и разбил восемь машин

После "веселья" мужчина скрылся, но не надолго.
Пьяный 34-летний сотрудник гипермаркета из Магадана забрался в правительственный гараж. Магаданец вскрыл гаражные двери, завёл несколько автомобилей и принялся на них кататься по очереди. Причём катался он не очень аккуратно. После его "развлечений" в гараже нашли 8 разбитых иномарок.
Необычный тест-драйв мужчина устроил в три часа ночи, пробравшись на парковку. Покатавшись, он скрылся с места преступления. Задержали нарушителя через несколько часов.
Теперь его ждёт уголовная ответственность. Пьяный магаданец не только вскрыл гараж, он также сел пьяный за руль чужого авто и разбил несколько дорогих иномарок, сообщает Mash.
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По-моему, тут больше похоже на какой-то договорняк со страховками.