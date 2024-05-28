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Пьяный магаданец забрался в гараж правительства и разбил восемь машин

Пьяный магаданец забрался в гараж правительства и разбил восемь машин

Автор:
28 мая 2024 19:14
Сообщество : Жить в России
Метки: автопарк   магадан   нарушение   парковка   правительство   пьяный   фото   
735
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После "веселья" мужчина скрылся, но не надолго.

Пьяный 34-летний сотрудник гипермаркета из Магадана забрался в правительственный гараж. Магаданец вскрыл гаражные двери, завёл несколько автомобилей и принялся на них кататься по очереди. Причём катался он не очень аккуратно. После его "развлечений" в гараже нашли 8 разбитых иномарок.

Необычный тест-драйв мужчина устроил в три часа ночи, пробравшись на парковку. Покатавшись, он скрылся с места преступления. Задержали нарушителя через несколько часов.

Теперь его ждёт уголовная ответственность. Пьяный магаданец не только вскрыл гараж, он также сел пьяный за руль чужого авто и разбил несколько дорогих иномарок, сообщает Mash.

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Метки: автопарк   магадан   нарушение   парковка   правительство   пьяный   фото   
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6  комментариев
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59
Массажир Петро Полчаса назад
Некоторым героям, не нужны плащи...
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36k
Teodor Полчаса назад
Твою же мать, у нас в каждой деревне по правительству! Ну, собственно, какое правительство - такой и гараж (вскрывается гвоздиком, ключи в замках, сигналка отсутствует...)
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20k
Bill Полчаса назад
А что, очень легко завести машину без ключа? Ни разу не пробовал, просто спрашиваю.
По-моему, тут больше похоже на какой-то договорняк со страховками.
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10k
Alex Полчаса назад
Красава!
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43k
Сергей 39 минут назад
Во живут, в Магадане ключи от квартиры где деньги лежат тоже наверное в дверях торчат!
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9k
Тяжолый Орк 40 минут назад
вот проказник
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PokemonKa
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Pika-Pika?
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