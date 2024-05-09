"Ты меня унижаешь": мужчина спросил, согласится ли девушка пройти тест на отцовство - и получил неожиданный ответ

Проверка почти не удалась.
По статистике, далеко не каждый мужчина воспитывает своего ребёнка. И ладно, если глава семейства изначально знает в курсе ситуации, но ведь часты случаи, когда женщины предпочитают молчать об истинном положении дел.
Мужчина решил проверить свою девушку, задав ей вопрос о тесте на отцовство. Дескать, ты же хочешь штамп в паспорт, а как насчёт теста? Подруга стала недоумевать, а потом и вовсе заявила, что любимый её унижает подобными подозрениями. Ведь если просит о проверке, значит - не доверяет?
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Пользователи соцсетей, обсуждая видео, во мнениях разделились. Большинство девушек были солидарны с героиней ролика и твердили о недоверии, а мужчины уверяли, что такая позиция заставляет крепко задуматься: а верна ли тебе любимая.
И да, зачем в таком случае ходить в загс, если в паре всё на доверии?
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В случае если ребенок не его, он вкладывается в него полжизни, так что вполне резонно.
Поэтому, если ваша пассия корчит рожи насчёт ДНК-теста, и начинает из пальца высасывать доводы про недоверие, унижение итд.. это уже прям красный флаг и тревожный колокол, что этот тест делать НАДО.
Опять таки, по человечески можно объяснить.. Дорогая, для меня отцовство и семья очень важный момент в жизни, и вот чтоб я ради вас тут жилы рвал на работах, а потом на крыльях летел домой к вам, мне вот нужна 100% гарантия.. Люди ведь всегда хотят знать, что происходит на самом деле. А вопрос веры - это к священникам.
Моё мнение как женщины:
1. Тест нужно сделать обязательным, в роддоме. Чтобы не было никому "унизительно". Честной женщине бояться нечего, а нечестная - сама виновата. Если же благоверный в курсе, что ребёнок не его, мало ли, какие были обстоятельства, так опять же, никому не обидно.
2. Требует сделать тест либо мужчина, у которого есть подозрения в неверности жены, либо патологический ревнивец. Честная женщина, само собой, может посчитать это требование унизительным, но соглашаться надо. В случае подтверждения отцовства у неё два варианта: харкнуть этому мудаку в морду, и/или шваркнуть результатом в харю любимой свекрови, которая в уши дула своему сыночке, что, мол "не в нашу породу, нагулянный", и
либо продолжать с ним жить, при удобном случае напоминая, какое он ничтожное чмо, либо разводиться/расставаться, но при этом никаких исков об отцовстве, тест уже сделан, алименты можно взыскивать. В случае, если тест отцовство исключил - см. п.1 про нечестных женщин. Ибо нефиг. Я всегда на стороне мужиков, нефиг им подсовывать.
3. Если же женщина изменяла, но ребёнок у неё тем не менее от мужа/сожителя - тут никакой тест не поможет)))
Хочешь печать в паспорте, делаем тест. Дашь на дашь.
Если девушка давит на доверие и унижение, то то же самое работает и со стороны брака.
Если она доверяет мужику, то нахрена брак? Боится что он убежит от неё? А разве это не унижает мужика, что она ему не доверяет?
Ну, так в чём же её претензии по поводу теста? Сдай тест, получи штамп. Всё! Вопрос закрыт!
А если уже начинает юлить: "Зачем, почему?", то это явный повод для подозрения в доверии.
Вот и сейчас, я полагаю, должно быть сто-то подобное. Отцовство не должно быть "автоматическим", вне зависимости гражданский брак или законный, отец должен подписывать юридически значимый документ, что да, я признаю этого ребёнка своим на веки вечные. А пока документ не подписан, он волен поступать как угодно.
По теме - лично я считаю тест на отцовство ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ еще в роддоме. А то государство выдает новорожденному основополагающий документ (свидетельство о рождении) куда вписывают данные "со слов". Это как в суде доказательствами бы являлись голые заявления - (обвиняемый, вы признаете себя виновным? - Нет! - ну, на нет и суда нет...). Короче - анализ на отцовство и материнство являются основой для вписывания отца и матери в свидетельство о рождении (на основании которого потом будут выданы все остальные документы). У нас масса случаев когда отцы воспитывают не своего ребенка! Не было бы это столь массовым - можно было бы эту тему не поднимать. Но раз уж тема поднята и отпускать ее никто не собирается - требуется государственное решение, которым и станет официальный тест на родителей в роддоме.
Кстати, некоторым мамам детей так же вручают чужих (перепутали, еще как-то заменили и т.д) и только официальные тесты могут эту ситуацию слегка поправить. Понятное дело, будут подставные анализы и подлоги - у чиновников по иному не бывает пока. Но довольно значительную часть сомнительных случаев тест закроет.
И напоследок - если отец или мать знает о не своем ребенке но хотят его в семью - то их в этом же свидетельстве можно официально занести в раздел отчим и мачеха. После теста будет: 1. Мать - такая-то, 2. Отец - неизвестен, 3. Отчим - такой-то... Да, соглашусь что выглядит несколько неприятно - но ситуация когда жена "приносит в подоле" и молчит от кого - еще более неприятна. А так как такая ситуация возникает не редко (увы) то "возмущение" женщин - это двойные стандарты. И тут совершенно не причем "доверие" - государство должно оформить свидетельство о рождении на основании документов (тех самых тестов ДНК) а не "со слов тетеньки, которая стояла рядом с прибывшей роженицей". И даже слова матери - это только ее слова, она может и не знать что ребенка уже случайно перепутали или забеременела она вовсе не в тот романтичный вечер и брачную ночь с мужем а чуть раньше на девичнике со стриптизерами. Так что - ее слова это только ее мнение. А для официальных документов нужны официальные справки.
Далее он просит ее собрать манатки и валить нах из его дома вместе с ребенком.
Любая ситуация, где кто-то что-то скрывает (отказывается предоставить доказательства) автоматом ставит в позицию угрозы. Это как с освидетельствованием на алкоголь за рулем - отказался, автоматом виноват!