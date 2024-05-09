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"Ты меня унижаешь": мужчина спросил, согласится ли девушка пройти тест на отцовство - и получил неожиданный ответ

"Ты меня унижаешь": мужчина спросил, согласится ли девушка пройти тест на отцовство - и получил неожиданный ответ

Автор:
09 мая 2024 15:04
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Видео   недоверие   проверка   реакция соцсетей   тест ДНК   тест на отцовство   
3026
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Проверка почти не удалась.

По статистике, далеко не каждый мужчина воспитывает своего ребёнка. И ладно, если глава семейства изначально знает в курсе ситуации, но ведь часты случаи, когда женщины предпочитают молчать об истинном положении дел.


Мужчина решил проверить свою девушку, задав ей вопрос о тесте на отцовство. Дескать, ты же хочешь штамп в паспорт, а как насчёт теста? Подруга стала недоумевать, а потом и вовсе заявила, что любимый её унижает подобными подозрениями. Ведь если просит о проверке, значит - не доверяет?



Пользователи соцсетей, обсуждая видео, во мнениях разделились. Большинство девушек были солидарны с героиней ролика и твердили о недоверии, а мужчины уверяли, что такая позиция заставляет крепко задуматься: а верна ли тебе любимая.


И да, зачем в таком случае ходить в загс, если в паре всё на доверии?

Источник:

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Метки: Видео   недоверие   проверка   реакция соцсетей   тест ДНК   тест на отцовство   
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51  комментарий
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3k
Дмитрий 2 часа назад
Тест ДНК нужно делать все детям поголовно ещё в роддоме, чтобы не было вопросов по отцовству. И плевать кто там и что думает и кого оскорбляет. Тест сделан и прикреплён к документам родителей и ребёнка. Зато потом при разводе проблем меньше будет. И от алиментов не отделаешься, ибо уже известно родство ребёнка. А можно послать неверную жену при разводе вместе с бастардом.
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14k
кира 3 минуты назад
Возможно, вы растите чужого ребенка, а в это время кто-то, где-то растит вашего... Все честно
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3k
STRiX 8 минут назад
С одной стороны да, вроде как и унизительно, но с другой так то вы сами шл.ю.ш.енции до этого доводите. Однозначно делать тест! Знаем мы вас, этого люблю, а у того денег больше, а у третьего х"й толще...
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5k
Михаил 10 минут назад
можно тайно пройти этот тест и не устраивать этот цирк, а если че кого то и предъявить потом и все...
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594
Александр Поляков 10 минут назад
Я за тест. Но этот мужик ублюдок бабуин с кауказа.
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11k
Сол Гудман 15 минут назад
Когда нечего скрывать, то и нечего бояться. А эта шкура явно не верна своему мужчине
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19k
копатель (копаю, но могу и закапывать) 16 минут назад
Слышал историю о том, что у чувака жена родила двойню, а когда он настоял на тесте ДНК, так как дети были слишком разные, то выяснилось, что он вообще не при делах, а дети от разных отцов. Тоже, наверное, до теста упрекала его в недоверии
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2k
nikam 18 минут назад
У меня товарищ, медик и все равно на доверии и все такое. родила тра та та, ребенок растет, товарищ на доверии видит, то сын ни на мать, ни на него не похож. Тут у него включается медик, делает тест на днк и видит результат что он не отец. но ничего не говорит. спрашивает свою вторую половину, она говорит что точно он отец. ну он результаты теста, только потом призналась что отец не он. это я к чему- свыше писали на доверии должно быть- так на чьем доверии должно быть.... так что доверяй, но проверяй. насмешили - тест унижение. а может ли быть унижением, если мужчина воспитывает чужого ребенка?.....
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4k
Aleks 18 минут назад
Если без соплей о доверии, в бизнесе есть понятие договора, который подразумевает страховку обеих сторон от несоблюдения условий . Это считается нормальным, что люди страхуют себя от потерь.
В случае если ребенок не его, он вкладывается в него полжизни, так что вполне резонно.
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14k
JawaRocker 18 минут назад
Баш на баш, всё честно.
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43k
Example 6.2.6 23 минуты назад
Делать надо в любом случае, ибо вам с этим ребёнком и женщиной жить как семья. Пускай лучше будет 100% уверенность, что ребёнок ваш, чем сомнения которые будут грызть вас. Даже если женщина говорит, что её это унижает, обижает.. наплевать, речь идёт за вашу дальнейшую жизнь. Честной женщине не на что обижаться-оскорбляться, а баба которая нет-нет да ходила на лево, в глубине души трясётся от страха, что ребёнок таки от случайного встречного с той дискотеки, и за надуманными обидками, прячет свою боязнь, что если вскроется неприятная правда, то её дадут пня под одно место и она как мать-одиночка будет вынуждена пахать чтоб кормить себя и свой прицеп.. Так что ей удобней скандал закатить, обиду разыграть, чем допускать вероятность того что ей придётся расплачиваться за свою измену самым неприятным способом - работать, и иметь крайне пониженные шансы на создание новой семьи, потому что женщины с прицепом - не самый ликвидный товар (даже если и вины женщины в этом нет.. умер муж, или оказался мудаком и сбежал итд).
Поэтому, если ваша пассия корчит рожи насчёт ДНК-теста, и начинает из пальца высасывать доводы про недоверие, унижение итд.. это уже прям красный флаг и тревожный колокол, что этот тест делать НАДО.
Опять таки, по человечески можно объяснить.. Дорогая, для меня отцовство и семья очень важный момент в жизни, и вот чтоб я ради вас тут жилы рвал на работах, а потом на крыльях летел домой к вам, мне вот нужна 100% гарантия.. Люди ведь всегда хотят знать, что происходит на самом деле. А вопрос веры - это к священникам.
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28k
Влад 24 минуты назад
В какой то степени элемент унижения конечно есть ибо это выражение недоверия. С другой стороны, а чего тебе бояться если все по честному? Наоборот, сможешь этим попрекать всю жизнь. Все это, конечно, очень личное и индивидуальное, люди разные,но конкретно я встал бы на дыбы однозначно. Упираешься - виновата.
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10k
Роман 24 минуты назад
По моим и без тестов по лицу видно кто папа. А если супруга сомневается в чем то, пусть делает на материнство, я не против
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12k
Vampire Полчаса назад
Т.е. своё генеалогическое дерево мечтает иметь каждый, но тест ДНК - позор и ущемление достоинства?
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2k
Мария Коненкова Полчаса назад
Вопрос достаточно сложный.
Моё мнение как женщины:
1. Тест нужно сделать обязательным, в роддоме. Чтобы не было никому "унизительно". Честной женщине бояться нечего, а нечестная - сама виновата. Если же благоверный в курсе, что ребёнок не его, мало ли, какие были обстоятельства, так опять же, никому не обидно.
2. Требует сделать тест либо мужчина, у которого есть подозрения в неверности жены, либо патологический ревнивец. Честная женщина, само собой, может посчитать это требование унизительным, но соглашаться надо. В случае подтверждения отцовства у неё два варианта: харкнуть этому мудаку в морду, и/или шваркнуть результатом в харю любимой свекрови, которая в уши дула своему сыночке, что, мол "не в нашу породу, нагулянный", и
либо продолжать с ним жить, при удобном случае напоминая, какое он ничтожное чмо, либо разводиться/расставаться, но при этом никаких исков об отцовстве, тест уже сделан, алименты можно взыскивать. В случае, если тест отцовство исключил - см. п.1 про нечестных женщин. Ибо нефиг. Я всегда на стороне мужиков, нефиг им подсовывать.
3. Если же женщина изменяла, но ребёнок у неё тем не менее от мужа/сожителя - тут никакой тест не поможет)))
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3k
Звёздный странник 37 минут назад
Мужик всё по делу сказал.
Хочешь печать в паспорте, делаем тест. Дашь на дашь.
Если девушка давит на доверие и унижение, то то же самое работает и со стороны брака.
Если она доверяет мужику, то нахрена брак? Боится что он убежит от неё? А разве это не унижает мужика, что она ему не доверяет?
Ну, так в чём же её претензии по поводу теста? Сдай тест, получи штамп. Всё! Вопрос закрыт!
А если уже начинает юлить: "Зачем, почему?", то это явный повод для подозрения в доверии.
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20k
Дмитрий 40 минут назад
Читал, что в древнем Риме существовал особый ритуал признания отцовства. Смысл в том, что новорожденный ребёнок, даже если он как две капли воды походил на отца, был никто и звали его никак, хоть в рабство продавай. Ровно до тех пор, пока родители не организовывали торжество, в ходе которого отец с ребёнком на руках появлялся перед гостями. Всё, с этого момента, это был его родной ребёнок и никто не смел утверждать обратного, даже если папа был потомственным римлянином, а ребёнок -- негритёнком
.
Вот и сейчас, я полагаю, должно быть сто-то подобное. Отцовство не должно быть "автоматическим", вне зависимости гражданский брак или законный, отец должен подписывать юридически значимый документ, что да, я признаю этого ребёнка своим на веки вечные. А пока документ не подписан, он волен поступать как угодно.
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17k
Alex 40 минут назад
Любопытно - на анализы сдают кровь и прочие жидкости и это никакого отторжения не вызывает. А еще недавно (пару столетий назад) за попытку взять кровь на анализ могли врача анафеме подвергнуть. И обозвать чернокнижником с намеком на костер (слегка утрирую). Далее ныне все беременные (в развитых странах) делают УЗИ - это кому они не доверяют? Это они за ребенком подсматривают? А анализы генетической совместимости, которые много где принято делать перед свадьбой? Это что, "недоверие к супругам"? Типа у них "небесная любовь", а тут какие-то мирские тесты на генетическую совместимость. Но никаких возражений женщины не заявляют.
По теме - лично я считаю тест на отцовство ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ еще в роддоме. А то государство выдает новорожденному основополагающий документ (свидетельство о рождении) куда вписывают данные "со слов". Это как в суде доказательствами бы являлись голые заявления - (обвиняемый, вы признаете себя виновным? - Нет! - ну, на нет и суда нет...). Короче - анализ на отцовство и материнство являются основой для вписывания отца и матери в свидетельство о рождении (на основании которого потом будут выданы все остальные документы). У нас масса случаев когда отцы воспитывают не своего ребенка! Не было бы это столь массовым - можно было бы эту тему не поднимать. Но раз уж тема поднята и отпускать ее никто не собирается - требуется государственное решение, которым и станет официальный тест на родителей в роддоме.
Кстати, некоторым мамам детей так же вручают чужих (перепутали, еще как-то заменили и т.д) и только официальные тесты могут эту ситуацию слегка поправить. Понятное дело, будут подставные анализы и подлоги - у чиновников по иному не бывает пока. Но довольно значительную часть сомнительных случаев тест закроет.
И напоследок - если отец или мать знает о не своем ребенке но хотят его в семью - то их в этом же свидетельстве можно официально занести в раздел отчим и мачеха. После теста будет: 1. Мать - такая-то, 2. Отец - неизвестен, 3. Отчим - такой-то... Да, соглашусь что выглядит несколько неприятно - но ситуация когда жена "приносит в подоле" и молчит от кого - еще более неприятна. А так как такая ситуация возникает не редко (увы) то "возмущение" женщин - это двойные стандарты. И тут совершенно не причем "доверие" - государство должно оформить свидетельство о рождении на основании документов (тех самых тестов ДНК) а не "со слов тетеньки, которая стояла рядом с прибывшей роженицей". И даже слова матери - это только ее слова, она может и не знать что ребенка уже случайно перепутали или забеременела она вовсе не в тот романтичный вечер и брачную ночь с мужем а чуть раньше на девичнике со стриптизерами. Так что - ее слова это только ее мнение. А для официальных документов нужны официальные справки.
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15k
Иван Иваныч 41 минуту назад
Для тех, кто не понимает мириканский язык. Мужик сделал ДНК тест и он не имеет к ребенку отношения.
Далее он просит ее собрать манатки и валить нах из его дома вместе с ребенком.
Ссылка www.youtube.com
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1k
Вир Норин 43 минуты назад
Штамп в паспорте нужен только женщине, которая не доверяет своему мужчине. Это унижение :)
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25k
Valiko 44 минуты назад
Если женщина тянет мужика в ЗАГС - значит не доверяет! Нормальным людям этот штамп в хр#н не сдался.
Любая ситуация, где кто-то что-то скрывает (отказывается предоставить доказательства) автоматом ставит в позицию угрозы. Это как с освидетельствованием на алкоголь за рулем - отказался, автоматом виноват!
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Schreibikus
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