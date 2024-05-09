"Ты меня унижаешь": мужчина спросил, согласится ли девушка пройти тест на отцовство - и получил неожиданный ответ

По статистике, далеко не каждый мужчина воспитывает своего ребёнка. И ладно, если глава семейства изначально знает в курсе ситуации, но ведь часты случаи, когда женщины предпочитают молчать об истинном положении дел.

Мужчина решил проверить свою девушку, задав ей вопрос о тесте на отцовство. Дескать, ты же хочешь штамп в паспорт, а как насчёт теста? Подруга стала недоумевать, а потом и вовсе заявила, что любимый её унижает подобными подозрениями. Ведь если просит о проверке, значит - не доверяет?